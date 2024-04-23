Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла - 23.04.2024 Украина.ру
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Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла - 23.04.2024 Украина.ру
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
Правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения, он не просидел в этом кресле и полугода
2024-04-23T19:13
2024-04-23T19:13
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спецоперация
увольнение
кадровые перестановки
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Кроме того, своей должности лишилась заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Ранее в Верховной Раде анонсировали "парад отставок по собственному желанию". Уточнялось, что своих должностей лишаться действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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новости, украина, верховная рада, всу, сво, спецоперация, увольнение, кадровые перестановки
Новости, Украина, Верховная Рада, ВСУ, СВО, Спецоперация, увольнение, кадровые перестановки

Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла

19:13 23.04.2024
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения, он не просидел в этом кресле и полугода
"На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", -  говорится в релизе правительства.
Кроме того, своей должности лишилась заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
Ранее в Верховной Раде анонсировали "парад отставок по собственному желанию". Уточнялось, что своих должностей лишаться действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Ефимов интервью
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