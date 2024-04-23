https://ukraina.ru/20240423/1054678407.html

Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла

Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла - 23.04.2024 Украина.ру

Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла

Правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения, он не просидел в этом кресле и полугода

2024-04-23T19:13

2024-04-23T19:13

2024-04-23T19:13

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кадровые перестановки

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Кроме того, своей должности лишилась заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Ранее в Верховной Раде анонсировали "парад отставок по собственному желанию". Уточнялось, что своих должностей лишаться действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, всу, сво, спецоперация, увольнение, кадровые перестановки