https://ukraina.ru/20240423/1054678407.html
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла - 23.04.2024 Украина.ру
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
Правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения, он не просидел в этом кресле и полугода
2024-04-23T19:13
2024-04-23T19:13
2024-04-23T19:13
новости
украина
верховная рада
всу
сво
спецоперация
увольнение
кадровые перестановки
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Кроме того, своей должности лишилась заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Ранее в Верховной Раде анонсировали "парад отставок по собственному желанию". Уточнялось, что своих должностей лишаться действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, всу, сво, спецоперация, увольнение, кадровые перестановки
Новости, Украина, Верховная Рада, ВСУ, СВО, Спецоперация, увольнение, кадровые перестановки
Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
Правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения, он не просидел в этом кресле и полугода