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Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности
Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности - 17.04.2024 Украина.ру
Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности
Министерство культуры Украины лишило статуса памятника истории Арку дружбы народов в Киеве, теперь она может быть демонтирована. О том, что соответствующий приказ подписан информировала пресс-служба ведомства
2024-04-17T22:00
2024-04-17T22:00
2024-04-17T22:00
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Уточняется, этот памятник демонстрирует "исключительно советские идеологемы и коннотации", а следовательно представляет угрозу национальной безопасности Украины. Заключение по которому монумент не подлежит занесению в госреестр памятников страны, вынесла экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики. В заключении ведомства сказано, что воплощенный в монументе "миф о воссоединении двух братских народов не соответствует историческим реалиям". "Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния",— цитирует пресс-служба заместителя министра культуры Украины Ростислава Карандеева. Арка дружбы народов стоит в Крещатом парке Киева уже 42 года. Ее установили в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. На памятнике есть надпись на русском и украинском языках: "В ознаменование воссоединения Украины с Россией". В 2022 году этому монументу дали новое название – "Арка Свободы украинского народа".Ранее Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II.
https://ukraina.ru/20240321/1054016278.html
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новости, украина, киев, министерство культуры, ссср, история украины, дружба, славяне, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Министерство культуры, СССР, история Украины, дружба, славяне, СВО, Спецоперация
Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности
Министерство культуры Украины лишило статуса памятника истории Арку дружбы народов в Киеве, теперь она может быть демонтирована. О том, что соответствующий приказ подписан информировала пресс-служба ведомства
Уточняется, этот памятник демонстрирует "исключительно советские идеологемы и коннотации", а следовательно представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Заключение по которому монумент не подлежит занесению в госреестр памятников страны, вынесла экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики.
В заключении ведомства сказано, что воплощенный в монументе "миф о воссоединении двух братских народов не соответствует историческим реалиям".
"Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния",— цитирует пресс-служба заместителя министра культуры Украины Ростислава Карандеева.
Арка дружбы народов стоит в Крещатом парке Киева уже 42 года. Ее установили в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. На памятнике есть надпись на русском и украинском языках: "В ознаменование воссоединения Украины с Россией". В 2022 году этому монументу дали новое название – "Арка Свободы украинского народа".
Ранее Киевляне захотели
снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II.