https://ukraina.ru/20240425/1054728343.html

Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем

Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем - 25.04.2024 Украина.ру

Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем

Стремление Венгрии развивать отношения с Россией и Китаем у США вызывает обеспокоенность. Об этом британскому изданию The Guardian рассказал 25 апреля посол США в Венгрии Дэвид Прессман

2024-04-25T17:33

2024-04-25T17:33

2024-04-25T18:07

эксклюзив

венгрия

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По словам американского дипломата, Венгрия стремится развивать отношения с США, но, в отличие от любого другого союзника, она стремится также и к развитию отношений с Россией и Китаем."Поскольку Венгрия сталкивается с очень серьезными проблемами, включая войну по соседству и проблемы с коррупцией внутри страны, США будут по-прежнему сосредоточены на продвижении безопасности и демократии, в том числе выступая в защиту Украины, в которую вторгается путинская Россия, и отстаивая демократические институты и независимые голоса, от которых зависит демократия", — добавил Прессман.Опрошенные изданием эксперты считают, что одним из существенных элементов внешней политики Виктора Орбана является то, что он строит не двусторонние отношения, а личные или партийные. По их мнению, венгерский лидер ищет союзников, которые выступают против миграции, ЛГБТ* и международных институтов.По мнению члена Европейского парламента и ведущего кандидата от оппозиционной Демократической коалиции на европейских выборах Клары Добрев, отношения между США и Венгрией начали ухудшаться, когда Орбан проигнорировал "озабоченность Вашингтона по поводу верховенства закона в Венгрии и быстро ухудшающейся коррупции"."Это усугублялось все более открытой обструкцией Орбаном действий его союзников и все более впечатляющим эхом нарратива Москвы и Пекина", — рассказала Добрев британскому изданию."Пронациональный" политик Орбан и его отношения с МосквойПремьер-министр Венгрии одним из первых поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах в марте 2024 года. В поздравительном письме к Путину Орбан выразил радость, потому что сотрудничество Венгрии и России сегодня основывается на взаимном уважении, что "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации".При этом он подчеркнул, что Венгрия – сторонник мира на Украине, которого нужно достичь как можно скорее, при этом через диалог.В октябре 2023 года Виктор Обран провёл встречу с Владимиром Путиным в Пекине на полях форума "Пояс и путь". Он стал первым лидером страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.В ходе этой встречи Орбан подчеркнул, что его страна никогда не хотела противостоять России, а, наоборот, хотела наладить с ней и взаимно расширить наилучшие контакты. Однако из-за специальной военной операции России на Украине и санкций венгерско-российские отношения "очень многое претерпели", отметил он.При этом сам Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо ─ не пророссийские, а "пронациональные" политики. По словам российского лидера, они защищают интересы своих стран.Венгрия, которая является членом Евросоюза с 2004 года, присоединилась к антироссийским санкциям Брюсселя, так же, как и другие страны этого объединения. Несмотря на это, Будапешт продолжает сотрудничать с Москвой в энергетической сфере.Весной 2023 года Венгрия продлила соглашение с Российской Федерацией о дополнительных поставках газа через трубопровод "Турецкий поток". Вместе с этим был решен вопрос оплаты транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Также венгерская сторона сообщила о том, что договорилась с "Росатомом" об изменениях, которые будут внесены в документацию строительства атомной станции "Пакш-2", чтобы этот проект не попал под западные санкции.Венгрия — единственная страна ЕС, получающая газ из России в полном контрактном объеме – 4,5 млрд кубометров в год. На поставки из России приходится более 85 процентов ее газового импорта.Венгрия и украинский конфликтВенгрия считает, что украинский конфликт необходимо завершить мирным путем. Официальные лица страны довольно часто критикуют европейские элиты за военную поддержку Киеву, считая, что это только способствует гибели людей на Украине. Несмотря на острые высказывания первых лиц государства по этому поводу, Венгрия остается полноправным членом Европейского союза.В 2023 году Венгрия заблокировала большинство решении ЕС по финансированию Украины, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.На саммите в Брюсселе в декабре Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. На саммите 1 февраля представители Будапешта разрешили выделение финансовой помощи Украине, но при определенном условии. Евросоюз будет ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках этого пакета помощи на основании доклада Еврокомиссии о выполнении Киевом условий Брюсселя, включая борьбу с коррупцией, права человека и права меньшинств.Позже советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийским СМИ рассказал, что европейские лидеры в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии из-за ее позиции по выделению очередного денежного транша Украине. Советник Орбана назвал такие действия "де-факто политическим изнасилованием".Однако давление не помогло, так как Венгрия согласилась с выделением финансовой помощи Киеву только на своих условиях, добавил он. По словам Блажа Орбана, проблема была не в том, чтобы Украина получила эти средства, а в том, что брюссельские бюрократы хотели оформить помощь Украине через общий бюджет.Сам Орбан по итогам саммита заявил, что Будапешт согласился с решением ЕС о финансировании Украины, потому что ему пообещали разумное расходование средств, и что деньги для Киева не поступят из замороженных фондов ЕС, предназначенных для Будапешта.Европейский союз 1 марта сообщил о разморозке около двух миллиардов евро из своих фондов для Венгрии. По словам спикера Европейской комиссии Стефана де Кеерсмакера, такое решение было принято потому, что Будапешт выполнил условие ЕС, которое касалось образования и гендерного равенства. Большинство средств из европейских фондов, предназначенных Венгрии, было заморожено под предлогом несоблюдения Будапештом стандартов ЕС в области верховенства закона и борьбы с коррупцией.* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

https://ukraina.ru/20240219/1053403169.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, ес, украина, китай, сша