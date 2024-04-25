https://ukraina.ru/20240425/1054713091.html

В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных

В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных - 25.04.2024 Украина.ру

В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных

Сотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-04-25T11:38

2024-04-25T11:38

2024-04-25T11:38

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В Твери задержали группу лиц, которая изготовила и заложила муляжи бомб под автомобильными мостами города. В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.Задержанные изготовили и разместили в Твери три муляжа самодельных взрывных устройств. Их установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего позвонили и сообщили о готовящемся акте терроризма.Три муляжа бомб были размещены под опорами мостов 17 ноября 2023 года.Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители задержали двоих мужчин, они арестованы.Также в противозаконных действиях подозревается женщина. Однако она находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.

https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html

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новости, россия, тверь, фсб, бомба, терроризм, теракт, мост