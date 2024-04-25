https://ukraina.ru/20240425/1054713091.html
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных - 25.04.2024 Украина.ру
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
Сотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-25T11:38
2024-04-25T11:38
2024-04-25T11:38
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бомба
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мост
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В Твери задержали группу лиц, которая изготовила и заложила муляжи бомб под автомобильными мостами города. В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.Задержанные изготовили и разместили в Твери три муляжа самодельных взрывных устройств. Их установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего позвонили и сообщили о готовящемся акте терроризма.Три муляжа бомб были размещены под опорами мостов 17 ноября 2023 года.Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители задержали двоих мужчин, они арестованы.Также в противозаконных действиях подозревается женщина. Однако она находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.
https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html
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новости, россия, тверь, фсб, бомба, терроризм, теракт, мост
Новости, Россия, Тверь, ФСБ, бомба, терроризм, теракт, мост
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
Сотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
В Твери задержали группу лиц, которая изготовила и заложила муляжи бомб под автомобильными мостами города.
В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.
Задержанные изготовили и разместили в Твери три муляжа самодельных взрывных устройств. Их установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего позвонили и сообщили о готовящемся акте терроризма.
Три муляжа бомб были размещены под опорами мостов 17 ноября 2023 года.
Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители задержали двоих мужчин, они арестованы.
Также в противозаконных действиях подозревается женщина. Однако она находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.