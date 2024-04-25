В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных - 25.04.2024 Украина.ру
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В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных - 25.04.2024 Украина.ру
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
Сотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-25T11:38
2024-04-25T11:38
новости
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бомба
терроризм
теракт
мост
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В Твери задержали группу лиц, которая изготовила и заложила муляжи бомб под автомобильными мостами города. В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.Задержанные изготовили и разместили в Твери три муляжа самодельных взрывных устройств. Их установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего позвонили и сообщили о готовящемся акте терроризма.Три муляжа бомб были размещены под опорами мостов 17 ноября 2023 года.Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители задержали двоих мужчин, они арестованы.Также в противозаконных действиях подозревается женщина. Однако она находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.
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новости, россия, тверь, фсб, бомба, терроризм, теракт, мост
Новости, Россия, Тверь, ФСБ, бомба, терроризм, теракт, мост

В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных

11:38 25.04.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
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Сотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
В Твери задержали группу лиц, которая изготовила и заложила муляжи бомб под автомобильными мостами города.
В группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.
Задержанные изготовили и разместили в Твери три муляжа самодельных взрывных устройств. Их установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего позвонили и сообщили о готовящемся акте терроризма.
Три муляжа бомб были размещены под опорами мостов 17 ноября 2023 года.
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители задержали двоих мужчин, они арестованы.
Также в противозаконных действиях подозревается женщина. Однако она находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.
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