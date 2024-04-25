https://ukraina.ru/20240425/1054708810.html

Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойск

Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойск - 25.04.2024 Украина.ру

Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойск

В среду 24 апреля Верховная Рада проголосовала за новый законопроект, предполагающий увеличение численности пограничников на 15 тысяч человек. Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения должна составить 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.

2024-04-25T06:41

2024-04-25T06:41

2024-04-25T06:41

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Законопроект был подан главой МВД Игорем Клименко. Зеленский заявил о планах по увеличению численности пограничных войск еще 12 марта. По его словам, их количество увеличат из-за имеющихся задач защиты от "агрессии РФ", и в расчете на защиту границ после войны.На увеличение численности уже в текущем году из бюджета потребуется дополнительные 8 миллиардов гривен.В пояснительной записке к законопроекту глава МВД Украины в качестве аргумента для увеличения численности упоминает "обеспечение готовности к возобновлению границы после освобождения всех временно оккупированных территорий, включая Автономную республику Крым (с разворачиванием новых подразделений)".ВСУ сейчас отступают, Крым им явно не светит, но под украинских пограничников для Крыма МВД уже требует дополнительные миллиарды. Очевидно, министру Клименко не дает покоя финансирование фиктивных администраций городов Крыма, Донецка, Луганска, Мелитополя и Бердянска, которые лишь имитируют деятельность, но средства из бюджета получают.Количество пограничников действительно хотят увеличить, но отнюдь не для охраны крымского побережья. Шевроны у них могут быть какие угодно, но развернут их в Одесской и Закарпатской области, отлавливая уклонистов и беглецов из Украины. Их поток в ближайшее время будет только расти в связи с ужесточением мобилизации и тёплой погодой.Украинское издание "Страна" полагает, что власти готовятся усиливать наряды пограничников перед летом, когда с потеплением и завершением дедлайна по новому закону о мобилизации может увеличиться количество желающих сбежать за границу через горы и Тису."Ибо отстрел бегущих из рая вольной страны вольных людей вольно проголосовавших за вольных Слуг - дело святое", - с сарказмом комментирует принятие законопроекта украинский политолог Михаил Чаплыга.Протяженность фактической границы Украины вот уже который год неуклонно сокращается. Вдоль линии боевого столкновения сейчас развернуты силы ВСУ и Нацгвардии. Основная часть пограничников стерегут западную границу, пытаясь помешать тем украинцам, которые хотят вырваться из страны, ставшей концентрационным лагерем, огороженным колючей проволокой. Служба на западной границе на Украине считается выгодной, поскольку особого риска для жизни она не предполагает, но предполагает взятки от контрабандистов и беглецов от мобилизации. Распределению в части на западной границе может поспособствовать взятка или личная выслуга перед начальством.Украинский telegram-канал "Легитимный" на днях писал, что Зеленскому доложили о том, как укрепили границу с Молдовой, Венгрией, Польшей, Словакией, Румынией, ПМР, РБ. Укрепляли границу для того, чтобы люди не могли убежать из Украины. "Сейчас у пограничников больше БПЛА с тепловизорами, чем у военных на передовой. Причина простая - БПЛА сейчас важнее для отлова живой силы, чем для войны", - пишет "Легитимный".В апреле вдоль реки Тиса соорудили забор с колючей проволокой, а обычным гражданам было запрещено даже появляться вблизи границы. Украинские чиновники почти ежедневно запугивают жителей новостями о погибших, утонувших и замерзших беглецах из "свободной страны". Тем не менее, возле границ постоянно растет количество автомобилей, навсегда брошенных их владельцами.Для сравнения: на сегодняшний день средняя численность Погранслужбы ФСБ РФ составляет около 100 тыс. человек на 60932 км границы от Чукотки до Калининграда. Украинская сухопутная граница даже до 2014 года имела протяженность лишь 5638 км, то есть более чем в десять раз меньше. Однако теперь при сокращении длины границы, с отпадением целых регионов, численность украинских погранвойск приближается к российской.При этом украинскую границу отнюдь не штурмуют толпы мигрантов, мечтающих найти себе хорошо оплачиваемую работу. Ее штурмуют украинцы, которые не желают умирать за Зеленского и членство в НАТО.Дополнительных 15 тысяч пограничников намерены изыскать при катастрофической нехватке ВСУ на линии столкновения. Очевидно, что логика украинских властей заключается в том, чтобы выделить 15 тысяч, которые смогут отловить 150 тысяч.Примечательно, что финансирование увеличенного количества погранвойск запланировано также на период после окончания боевых действий. Иными словами, даже в случае подписания какого-то перемирия, украинцев из страны выпускать не планируют, а будут их готовить к новому военному конфликту, используя перемирие для восстановления боеготовности.

https://ukraina.ru/20240424/1054681908.html

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