Цель Ермака — государственный переворот? - 24.04.2024 Украина.ру
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Цель Ермака — государственный переворот?
Цель Ермака — государственный переворот? - 24.04.2024 Украина.ру
Цель Ермака — государственный переворот?
Журнал Time включил в число ста самых влиятельных людей, наряду с самой "Иоландой" Навальной, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. При полном отсутствии его формального шефа Владимира Зеленского. В редакции Time что-то знают?
2024-04-24T15:54
2024-04-24T16:48
мнения
украина
президент
премьер-министр
офис президента
владимир зеленский
андрей ермак
конституция
верховная рада
сша
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Знать, наверное, не знают, но могут предполагать, поскольку процессы в украинской верхушке происходят странные. Достаточно посмотреть на кадровые изменения.Вот, например, окружение президента. Обычно президент получает информацию из трёх независимых источников — от главы администрации, первого помощника и секретаря СНБОУ. Как правило, на эти посты расставляли представителей конкурирующих элитных группировок.В марте мы видели отставку двух из трёх людей в окружении Зеленского. Новый первый помощник не назначен, секретарём СНБОУ вместо Алексея Данилова стал Александр Литвиненко, которого считают человеком Ермака. Так это или нет? В данном случае не важно. Важно, что на какое-то время Зеленский оказался в полной информационной зависимости от главы своего офиса. Мы не помним, чтобы такая ситуация возникла в прошлом.Разумеется, журнал Time таких тонкостей не знает (у нас сложилось впечатление, что и Зеленский их не знает — иначе бы не допустил возникновения такой ситуации), но что-то же он имеет в виду? Вероятно, авторы рейтинга полагают, что Ермак имеет в действующей политической системе Украины значительные перспективы.Вообще для Украины это типично и… нетипично.Как правило, глава администрации на Украине — один из самых влиятельных чиновников. Случаи, когда глава администрации оказывался более влиятельным, чем президент (скажем, по данным количественных экспертных опросов) не так уж редки, хотя такие оценки быстропреходящи и связаны обычно с текущей политической повесткой.Однако продолжение карьеры у главы администрации, как правило, ограничивается местом главы парламентской фракции президентской партии. Исключение составляет Владимир Литвин, который перешёл с поста главы администрации в кресло председателя Верховной рады. И вот этот прецедент может быть одним из вариантов дальнейшей карьеры Ермака, если она, конечно, будет иметь место.Вариант 1: самая простая версия состоит в том, что Ермак, как единственный человек, которому Зеленский доверяет, может стать его преемником на посту президента.Этот вариант в приложении к рейтингу Time выглядит чрезмерно экзотично. Чтобы принять такую версию, надо также предположить что:— президентские выборы будут в текущем году;— Зеленский не будет выдвигать на них свою кандидатуру;— Ермак, не имеющий заметной общественной поддержки, сможет на этих выборах победить.Последний момент решается (причём речь идёт не о фальсификациях, а о напрашивающихся политтехнологических ходах), а вот первые два пункта возможны только в результате достаточно жёсткого политического давления со стороны США. Мы такого давления не видим. Нет никаких признаков того, что проведение выборов было условием получения помощи (условием было принятие закона о мобилизации). Правда, Госдеп опубликовал ругательный доклад относительно несоблюдения прав человека на Украине, но он такие доклады публиковал и в прошлые годы — никаких оргвыводов из докладов не следовало.Вариант 2: после 20 мая, когда сроки конституционных полномочий Зеленского закончатся, исполняющим его обязанности по Конституции станет председатель Верховной рады, которым совершенно случайно окажется Ермак.Вероятность такого варианта представляется более высокой — Верховная рада в достаточной степени управляема, чтобы провернуть такую махинацию. При этом Ермак сможет контролировать и Офис президента.Проблемы тут две.С юридической точки зрения украинское законодательство не требует замены президента спикером в случае завершения срока полномочий первого. Собственно, завершение срока полномочий вообще не должно повлечь за собой каких-то оргвыводов. Зеленского даже нельзя будет обвинить в узурпации власти (когда говорят об узурпации, скорее имеется в виду моральная оценка).С политической точки зрения совершенно непонятно, почему бы это Зеленский всё бросил и ушёл, пусть даже передав пост Ермаку. Повторим, юридических санкций против него не предусмотрено, а если бы и было, кто бы осмелился их применить к пану гетману?Вариант 3 наиболее вероятный: Ермак становится премьер-министром.При этом система власти нечувствительным образом возвращается к норме: хотя Украина считается парламентско-президентской республикой, она на самом деле премьерско-президентская. Глава правительства назначается фиксированным большинством Верховной рады (не случайной коалицией, которая завтра есть, сегодня нет). Cоответственно, он в теории контролирует не только исполнительную, но и законодательную ветвь власти. Президент же выполняет контрольные функции, а также руководит обороной и внешней политикой.В результате такого манёвра значение роли президента в общественном сознании снизится, и проблема его полномочий перестанет быть острой. Ну а позже, после прекращения военного положения, можно будет провести конституционную реформу по грузинскому образцу и перенести выборы президента в парламент, открыв путь к почти неограниченному продолжению полномочий Зеленского (т. е. ограничение будет, конечно, но ещё лет десять он президентом пробыть сможет).Такой себе государственный переворот строго в рамках действующей Конституции и без майдана.
https://ukraina.ru/20240421/1054634229.html
https://ukraina.ru/20240403/1054278022.html
https://ukraina.ru/20240404/1054278706.html
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мнения, украина, президент, премьер-министр, офис президента, владимир зеленский, андрей ермак, конституция, верховная рада, сша, василий стоякин
Мнения, Украина, президент, премьер-министр, Офис президента, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Конституция, Верховная Рада, США, Василий Стоякин

Цель Ермака — государственный переворот?

15:54 24.04.2024 (обновлено: 16:48 24.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Журнал Time включил в число ста самых влиятельных людей, наряду с самой "Иоландой" Навальной, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. При полном отсутствии его формального шефа Владимира Зеленского. В редакции Time что-то знают?
Знать, наверное, не знают, но могут предполагать, поскольку процессы в украинской верхушке происходят странные. Достаточно посмотреть на кадровые изменения.
Вот, например, окружение президента. Обычно президент получает информацию из трёх независимых источников — от главы администрации, первого помощника и секретаря СНБОУ. Как правило, на эти посты расставляли представителей конкурирующих элитных группировок.
В марте мы видели отставку двух из трёх людей в окружении Зеленского. Новый первый помощник не назначен, секретарём СНБОУ вместо Алексея Данилова стал Александр Литвиненко, которого считают человеком Ермака. Так это или нет? В данном случае не важно. Важно, что на какое-то время Зеленский оказался в полной информационной зависимости от главы своего офиса. Мы не помним, чтобы такая ситуация возникла в прошлом.
Разумеется, журнал Time таких тонкостей не знает (у нас сложилось впечатление, что и Зеленский их не знает — иначе бы не допустил возникновения такой ситуации), но что-то же он имеет в виду? Вероятно, авторы рейтинга полагают, что Ермак имеет в действующей политической системе Украины значительные перспективы.
21 апреля, 11:46
Ермак заменит Зеленского, тогда президенту никто не позавидует. Украинские эксперты о перспективах властиЭксперты на Украине обсуждают ситуацию с пакетом американской помощи и спорят о том, как это изменит положение на фронте. Думают и о том, как нынешняя украинская власть попытается сохранить легитимность после 20 мая.
Вообще для Украины это типично и… нетипично.
Как правило, глава администрации на Украине — один из самых влиятельных чиновников. Случаи, когда глава администрации оказывался более влиятельным, чем президент (скажем, по данным количественных экспертных опросов) не так уж редки, хотя такие оценки быстропреходящи и связаны обычно с текущей политической повесткой.
Однако продолжение карьеры у главы администрации, как правило, ограничивается местом главы парламентской фракции президентской партии. Исключение составляет Владимир Литвин, который перешёл с поста главы администрации в кресло председателя Верховной рады. И вот этот прецедент может быть одним из вариантов дальнейшей карьеры Ермака, если она, конечно, будет иметь место.
Вариант 1: самая простая версия состоит в том, что Ермак, как единственный человек, которому Зеленский доверяет, может стать его преемником на посту президента.
Этот вариант в приложении к рейтингу Time выглядит чрезмерно экзотично. Чтобы принять такую версию, надо также предположить что:
— президентские выборы будут в текущем году;
— Зеленский не будет выдвигать на них свою кандидатуру;
— Ермак, не имеющий заметной общественной поддержки, сможет на этих выборах победить.
3 апреля, 14:41
"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин
Последний момент решается (причём речь идёт не о фальсификациях, а о напрашивающихся политтехнологических ходах), а вот первые два пункта возможны только в результате достаточно жёсткого политического давления со стороны США. Мы такого давления не видим. Нет никаких признаков того, что проведение выборов было условием получения помощи (условием было принятие закона о мобилизации).
Правда, Госдеп опубликовал ругательный доклад относительно несоблюдения прав человека на Украине, но он такие доклады публиковал и в прошлые годы — никаких оргвыводов из докладов не следовало.
Вариант 2: после 20 мая, когда сроки конституционных полномочий Зеленского закончатся, исполняющим его обязанности по Конституции станет председатель Верховной рады, которым совершенно случайно окажется Ермак.
Вероятность такого варианта представляется более высокой — Верховная рада в достаточной степени управляема, чтобы провернуть такую махинацию. При этом Ермак сможет контролировать и Офис президента.
Проблемы тут две.
С юридической точки зрения украинское законодательство не требует замены президента спикером в случае завершения срока полномочий первого. Собственно, завершение срока полномочий вообще не должно повлечь за собой каких-то оргвыводов. Зеленского даже нельзя будет обвинить в узурпации власти (когда говорят об узурпации, скорее имеется в виду моральная оценка).
С политической точки зрения совершенно непонятно, почему бы это Зеленский всё бросил и ушёл, пусть даже передав пост Ермаку. Повторим, юридических санкций против него не предусмотрено, а если бы и было, кто бы осмелился их применить к пану гетману?
Вариант 3 наиболее вероятный: Ермак становится премьер-министром.
4 апреля, 06:49
Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?Легитимность президентства Зеленского после 31 марта – сущность неоднозначная и дискуссионная. Этот вопрос поднимают для обсуждения даже внутри Украины
При этом система власти нечувствительным образом возвращается к норме: хотя Украина считается парламентско-президентской республикой, она на самом деле премьерско-президентская. Глава правительства назначается фиксированным большинством Верховной рады (не случайной коалицией, которая завтра есть, сегодня нет). Cоответственно, он в теории контролирует не только исполнительную, но и законодательную ветвь власти. Президент же выполняет контрольные функции, а также руководит обороной и внешней политикой.
В результате такого манёвра значение роли президента в общественном сознании снизится, и проблема его полномочий перестанет быть острой. Ну а позже, после прекращения военного положения, можно будет провести конституционную реформу по грузинскому образцу и перенести выборы президента в парламент, открыв путь к почти неограниченному продолжению полномочий Зеленского (т. е. ограничение будет, конечно, но ещё лет десять он президентом пробыть сможет).
Такой себе государственный переворот строго в рамках действующей Конституции и без майдана.
 
МненияУкраинапрезидентпремьер-министрОфис президентаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКонституцияВерховная РадаСШАВасилий Стоякин
 
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