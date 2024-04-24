Цель Ермака — государственный переворот?
15:54 24.04.2024 (обновлено: 16:48 24.04.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Журнал Time включил в число ста самых влиятельных людей, наряду с самой "Иоландой" Навальной, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. При полном отсутствии его формального шефа Владимира Зеленского. В редакции Time что-то знают?
Знать, наверное, не знают, но могут предполагать, поскольку процессы в украинской верхушке происходят странные. Достаточно посмотреть на кадровые изменения.
Вот, например, окружение президента. Обычно президент получает информацию из трёх независимых источников — от главы администрации, первого помощника и секретаря СНБОУ. Как правило, на эти посты расставляли представителей конкурирующих элитных группировок.
В марте мы видели отставку двух из трёх людей в окружении Зеленского. Новый первый помощник не назначен, секретарём СНБОУ вместо Алексея Данилова стал Александр Литвиненко, которого считают человеком Ермака. Так это или нет? В данном случае не важно. Важно, что на какое-то время Зеленский оказался в полной информационной зависимости от главы своего офиса. Мы не помним, чтобы такая ситуация возникла в прошлом.
Разумеется, журнал Time таких тонкостей не знает (у нас сложилось впечатление, что и Зеленский их не знает — иначе бы не допустил возникновения такой ситуации), но что-то же он имеет в виду? Вероятно, авторы рейтинга полагают, что Ермак имеет в действующей политической системе Украины значительные перспективы.
21 апреля, 11:46Ермак заменит Зеленского, тогда президенту никто не позавидует. Украинские эксперты о перспективах властиЭксперты на Украине обсуждают ситуацию с пакетом американской помощи и спорят о том, как это изменит положение на фронте. Думают и о том, как нынешняя украинская власть попытается сохранить легитимность после 20 мая.
Вообще для Украины это типично и… нетипично.
Как правило, глава администрации на Украине — один из самых влиятельных чиновников. Случаи, когда глава администрации оказывался более влиятельным, чем президент (скажем, по данным количественных экспертных опросов) не так уж редки, хотя такие оценки быстропреходящи и связаны обычно с текущей политической повесткой.
Однако продолжение карьеры у главы администрации, как правило, ограничивается местом главы парламентской фракции президентской партии. Исключение составляет Владимир Литвин, который перешёл с поста главы администрации в кресло председателя Верховной рады. И вот этот прецедент может быть одним из вариантов дальнейшей карьеры Ермака, если она, конечно, будет иметь место.
Вариант 1: самая простая версия состоит в том, что Ермак, как единственный человек, которому Зеленский доверяет, может стать его преемником на посту президента.
Этот вариант в приложении к рейтингу Time выглядит чрезмерно экзотично. Чтобы принять такую версию, надо также предположить что:
— президентские выборы будут в текущем году;
— Зеленский не будет выдвигать на них свою кандидатуру;
— Ермак, не имеющий заметной общественной поддержки, сможет на этих выборах победить.
3 апреля, 14:41"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин
Последний момент решается (причём речь идёт не о фальсификациях, а о напрашивающихся политтехнологических ходах), а вот первые два пункта возможны только в результате достаточно жёсткого политического давления со стороны США. Мы такого давления не видим. Нет никаких признаков того, что проведение выборов было условием получения помощи (условием было принятие закона о мобилизации).
Правда, Госдеп опубликовал ругательный доклад относительно несоблюдения прав человека на Украине, но он такие доклады публиковал и в прошлые годы — никаких оргвыводов из докладов не следовало.
Вариант 2: после 20 мая, когда сроки конституционных полномочий Зеленского закончатся, исполняющим его обязанности по Конституции станет председатель Верховной рады, которым совершенно случайно окажется Ермак.
Вероятность такого варианта представляется более высокой — Верховная рада в достаточной степени управляема, чтобы провернуть такую махинацию. При этом Ермак сможет контролировать и Офис президента.
Проблемы тут две.
С юридической точки зрения украинское законодательство не требует замены президента спикером в случае завершения срока полномочий первого. Собственно, завершение срока полномочий вообще не должно повлечь за собой каких-то оргвыводов. Зеленского даже нельзя будет обвинить в узурпации власти (когда говорят об узурпации, скорее имеется в виду моральная оценка).
С политической точки зрения совершенно непонятно, почему бы это Зеленский всё бросил и ушёл, пусть даже передав пост Ермаку. Повторим, юридических санкций против него не предусмотрено, а если бы и было, кто бы осмелился их применить к пану гетману?
Вариант 3 наиболее вероятный: Ермак становится премьер-министром.
При этом система власти нечувствительным образом возвращается к норме: хотя Украина считается парламентско-президентской республикой, она на самом деле премьерско-президентская. Глава правительства назначается фиксированным большинством Верховной рады (не случайной коалицией, которая завтра есть, сегодня нет). Cоответственно, он в теории контролирует не только исполнительную, но и законодательную ветвь власти. Президент же выполняет контрольные функции, а также руководит обороной и внешней политикой.
В результате такого манёвра значение роли президента в общественном сознании снизится, и проблема его полномочий перестанет быть острой. Ну а позже, после прекращения военного положения, можно будет провести конституционную реформу по грузинскому образцу и перенести выборы президента в парламент, открыв путь к почти неограниченному продолжению полномочий Зеленского (т. е. ограничение будет, конечно, но ещё лет десять он президентом пробыть сможет).
Такой себе государственный переворот строго в рамках действующей Конституции и без майдана.