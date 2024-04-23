Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу - 23.04.2024 Украина.ру
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Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу - 23.04.2024 Украина.ру
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За документ проголосовали 291 депутат, передает "Политика страны"
2024-04-23T16:27
2024-04-23T16:27
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украина
верховная рада
молодежь
дети
боевые действия
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всу
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Накануне комитет по вопросам молодёжи и спорта парламента страны рассмотрел законопроект о введении в школах предмета "защита Украины" и рекомендовал принять его на пленарном заседании. Главная цель документа состоит в том, чтобы сформировать у школьников первичные общевойсковые знания и специальную компетенцию, которая касается оборонного сознания. Помимо прочего, предполагается, что новый предмет в школах поможет и осознать обязанность по вооруженной защите Украины. Планируется, что общевойсковая подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений. Отмечается, что если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки украинской молодежи к национальному сопротивлению. С 2025 года в вузах страны такая базовая военная подготовка будет обязательной для всех студентов-мужчин. Как пишет "24 канал", такую норму содержит&nbsp;закон&nbsp;по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Студенты-женщины пока имеют право отказаться от прохождения таких курсов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что боевые действия вышли на другой технологический уровень, а потому фронт нуждается в молодых военнослужащих.
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Украина.ру
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новости, украина, верховная рада, молодежь, дети, боевые действия, обучение, всу, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, молодежь, дети, боевые действия, обучение, ВСУ, СВО

Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу

16:27 23.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За документ проголосовали 291 депутат, передает "Политика страны"
Накануне комитет по вопросам молодёжи и спорта парламента страны рассмотрел законопроект о введении в школах предмета "защита Украины" и рекомендовал принять его на пленарном заседании.
Главная цель документа состоит в том, чтобы сформировать у школьников первичные общевойсковые знания и специальную компетенцию, которая касается оборонного сознания. Помимо прочего, предполагается, что новый предмет в школах поможет и осознать обязанность по вооруженной защите Украины.
Планируется, что общевойсковая подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.
Отмечается, что если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки украинской молодежи к национальному сопротивлению.
С 2025 года в вузах страны такая базовая военная подготовка будет обязательной для всех студентов-мужчин. Как пишет "24 канал", такую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Студенты-женщины пока имеют право отказаться от прохождения таких курсов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что боевые действия вышли на другой технологический уровень, а потому фронт нуждается в молодых военнослужащих.
1 декабря 2023, 15:11
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников городаАндрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов
 
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