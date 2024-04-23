https://ukraina.ru/20240423/1054673950.html
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу - 23.04.2024 Украина.ру
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За документ проголосовали 291 депутат, передает "Политика страны"
2024-04-23T16:27
2024-04-23T16:27
2024-04-23T16:27
новости
украина
верховная рада
молодежь
дети
боевые действия
обучение
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg
Накануне комитет по вопросам молодёжи и спорта парламента страны рассмотрел законопроект о введении в школах предмета "защита Украины" и рекомендовал принять его на пленарном заседании. Главная цель документа состоит в том, чтобы сформировать у школьников первичные общевойсковые знания и специальную компетенцию, которая касается оборонного сознания. Помимо прочего, предполагается, что новый предмет в школах поможет и осознать обязанность по вооруженной защите Украины. Планируется, что общевойсковая подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений. Отмечается, что если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки украинской молодежи к национальному сопротивлению. С 2025 года в вузах страны такая базовая военная подготовка будет обязательной для всех студентов-мужчин. Как пишет "24 канал", такую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Студенты-женщины пока имеют право отказаться от прохождения таких курсов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что боевые действия вышли на другой технологический уровень, а потому фронт нуждается в молодых военнослужащих.
https://ukraina.ru/20231201/1051669836.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_523af89ccaed1f403b63d90ac0ed31f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, молодежь, дети, боевые действия, обучение, всу, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, молодежь, дети, боевые действия, обучение, ВСУ, СВО
Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За документ проголосовали 291 депутат, передает "Политика страны"
Накануне комитет по вопросам молодёжи и спорта парламента страны рассмотрел законопроект о введении в школах предмета "защита Украины" и рекомендовал принять его на пленарном заседании.
Главная цель документа состоит в том, чтобы сформировать у школьников первичные общевойсковые знания и специальную компетенцию, которая касается оборонного сознания. Помимо прочего, предполагается, что новый предмет в школах поможет и осознать обязанность по вооруженной защите Украины.
Планируется, что общевойсковая подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.
Отмечается, что если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки украинской молодежи к национальному сопротивлению.
С 2025 года в вузах страны такая базовая военная подготовка будет обязательной для всех студентов-мужчин. Как пишет "24 канал", такую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Студенты-женщины пока имеют право отказаться от прохождения таких курсов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил,
что боевые действия вышли на другой технологический уровень, а потому фронт нуждается в молодых военнослужащих.