https://ukraina.ru/20240423/1054673950.html

Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу

Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу - 23.04.2024 Украина.ру

Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За документ проголосовали 291 депутат, передает "Политика страны"

2024-04-23T16:27

2024-04-23T16:27

2024-04-23T16:27

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Накануне комитет по вопросам молодёжи и спорта парламента страны рассмотрел законопроект о введении в школах предмета "защита Украины" и рекомендовал принять его на пленарном заседании. Главная цель документа состоит в том, чтобы сформировать у школьников первичные общевойсковые знания и специальную компетенцию, которая касается оборонного сознания. Помимо прочего, предполагается, что новый предмет в школах поможет и осознать обязанность по вооруженной защите Украины. Планируется, что общевойсковая подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений. Отмечается, что если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки украинской молодежи к национальному сопротивлению. С 2025 года в вузах страны такая базовая военная подготовка будет обязательной для всех студентов-мужчин. Как пишет "24 канал", такую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Студенты-женщины пока имеют право отказаться от прохождения таких курсов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что боевые действия вышли на другой технологический уровень, а потому фронт нуждается в молодых военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231201/1051669836.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, молодежь, дети, боевые действия, обучение, всу, сво