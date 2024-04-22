https://ukraina.ru/20240422/1054655865.html

Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях

Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях - 22.04.2024 Украина.ру

Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях

Омолодить Вооруженные силы Украины президент страны решил, потому что солдаты обязаны разбираться в современных технологиях, а представители более старшего поколения, по мнению Владимира Зеленского, этого сделать не могут. Об этом глава киевского режима заявил в интервью блогеру на YouTube-канале HugoDécrypte

2024-04-22T17:49

2024-04-22T17:49

2024-04-22T17:49

новости

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мобилизация

всу

сво

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png

Глава государства утверждает, что боевые действия сегодня перешли на более высокий технологический уровень, а поэтому на фронте следует провести ротацию, заменив пожилых людей на более молодых. "Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинском войске, нужно готовить бригады которые придут на замену тех бригадам которые уже два года стоят на фронте", - добавил Зеленский. Также президент похвалил украинскую молодежь за то, что она создает новые технологии. За это Зеленский дарит им поездку на фронт без возможности быть демобилизованными. Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также он ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

https://ukraina.ru/20240404/1054299675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, молодежь