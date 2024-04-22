Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054655865.html
Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях - 22.04.2024 Украина.ру
Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
Омолодить Вооруженные силы Украины президент страны решил, потому что солдаты обязаны разбираться в современных технологиях, а представители более старшего поколения, по мнению Владимира Зеленского, этого сделать не могут. Об этом глава киевского режима заявил в интервью блогеру на YouTube-канале HugoDécrypte
2024-04-22T17:49
2024-04-22T17:49
новости
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png
Глава государства утверждает, что боевые действия сегодня перешли на более высокий технологический уровень, а поэтому на фронте следует провести ротацию, заменив пожилых людей на более молодых. "Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинском войске, нужно готовить бригады которые придут на замену тех бригадам которые уже два года стоят на фронте", - добавил Зеленский. Также президент похвалил украинскую молодежь за то, что она создает новые технологии. За это Зеленский дарит им поездку на фронт без возможности быть демобилизованными. Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также он ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
https://ukraina.ru/20240404/1054299675.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_31:0:840:607_1920x0_80_0_0_33976298a60b5ab21b23e659cd899fd1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, молодежь
Новости, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, молодежь

Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях

17:49 22.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Омолодить Вооруженные силы Украины президент страны решил, потому что солдаты обязаны разбираться в современных технологиях, а представители более старшего поколения, по мнению Владимира Зеленского, этого сделать не могут. Об этом глава киевского режима заявил в интервью блогеру на YouTube-канале HugoDécrypte
"Более молодые люди сегодня нужны потому, что более современная война. Речь идет не только о физическом состоянии, но и о людях, которые ориентируются в технологиях, что очень важно. Операторы дронов, технологии, киберзащита и т.д.", – сказал Зеленский.
Глава государства утверждает, что боевые действия сегодня перешли на более высокий технологический уровень, а поэтому на фронте следует провести ротацию, заменив пожилых людей на более молодых.
"Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинском войске, нужно готовить бригады которые придут на замену тех бригадам которые уже два года стоят на фронте", - добавил Зеленский.
Также президент похвалил украинскую молодежь за то, что она создает новые технологии. За это Зеленский дарит им поездку на фронт без возможности быть демобилизованными.
Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также он ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 14:30
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизацииПрезидент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
 
НовостиВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраинымобилизацияВСУСВОмолодежь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
17:57ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины
17:53Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых
17:49Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
17:36На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
17:27Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина
17:25После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters
17:03Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом
17:01"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны
16:53Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ
16:52Бардин Максим: кто он
16:50Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS
16:27ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – Bild
16:00Борис Годунов: проблема "транзита власти"
15:48Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца
15:45Выделение без последствий. Помогут ли Украине американские деньги победить Россию
15:29"Сбежал из концлагеря": украинский пограничник перешел в Молдавию во время патрулирования
15:25Выборы 2019 года: неизбежность Порошенко
15:18Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон
Лента новостейМолния