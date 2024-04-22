Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Омолодить Вооруженные силы Украины президент страны решил, потому что солдаты обязаны разбираться в современных технологиях, а представители более старшего поколения, по мнению Владимира Зеленского, этого сделать не могут. Об этом глава киевского режима заявил в интервью блогеру на YouTube-канале HugoDécrypte
"Более молодые люди сегодня нужны потому, что более современная война. Речь идет не только о физическом состоянии, но и о людях, которые ориентируются в технологиях, что очень важно. Операторы дронов, технологии, киберзащита и т.д.", – сказал Зеленский.
Глава государства утверждает, что боевые действия сегодня перешли на более высокий технологический уровень, а поэтому на фронте следует провести ротацию, заменив пожилых людей на более молодых.
"Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинском войске, нужно готовить бригады которые придут на замену тех бригадам которые уже два года стоят на фронте", - добавил Зеленский.
Также президент похвалил украинскую молодежь за то, что она создает новые технологии. За это Зеленский дарит им поездку на фронт без возможности быть демобилизованными.
Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также он ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
4 апреля, 14:30Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизацииПрезидент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский