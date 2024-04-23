https://ukraina.ru/20240423/1054671074.html
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера - 23.04.2024 Украина.ру
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
В Германии прекратили расследования после расистских инцидентов в школе в Бурге, передает 23 апреля zeit.de
2024-04-23T14:12
2024-04-23T14:12
2024-04-23T14:12
новости
германия
адольф гитлер
школа
прокуратура
расизм
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Прокуратура расследует только одно из возбужденных семи дел. Пять производств было прекращено, а еще одно - передано в прокуратуру другого города.Причины, по которым закрыли дела, называли разные: некоторые обвиняемые были моложе 14 лет и поэтому не несли уголовной ответственности. Так, в случае с групповой фотографией, на которой несколько молодых людей демонстрировали гитлеровское приветствие, обвиняемым было от 14 до 16 лет. Причиной прекращения разбирательства в этом случае назвали "нерефлексивное и групповое поведение, типичное для молодых людей".Об инцидентах в школе стало известно год назад из обращения двух учителей. Они рассказали, что дети демонстрировали гитлеровское приветствие, рисовали граффити со свастикой, а также озвучивали расистские и прочие оскорбления. Говорят, что ими делились в школьных чатах.
https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, адольф гитлер, школа, прокуратура, расизм
Новости, Германия, Адольф Гитлер, Школа, Прокуратура, расизм
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
В Германии прекратили расследования после расистских инцидентов в школе в Бурге, передает 23 апреля zeit.de
Прокуратура расследует только одно из возбужденных семи дел. Пять производств было прекращено, а еще одно - передано в прокуратуру другого города.
Причины, по которым закрыли дела, называли разные: некоторые обвиняемые были моложе 14 лет и поэтому не несли уголовной ответственности.
Так, в случае с групповой фотографией, на которой несколько молодых людей демонстрировали гитлеровское приветствие, обвиняемым было от 14 до 16 лет. Причиной прекращения разбирательства в этом случае назвали "нерефлексивное и групповое поведение, типичное для молодых людей".
Об инцидентах в школе стало известно год назад из обращения двух учителей. Они рассказали, что дети демонстрировали гитлеровское приветствие, рисовали граффити со свастикой, а также озвучивали расистские и прочие оскорбления. Говорят, что ими делились в школьных чатах.