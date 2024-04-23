"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера - 23.04.2024 Украина.ру
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"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера - 23.04.2024 Украина.ру
"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
В Германии прекратили расследования после расистских инцидентов в школе в Бурге, передает 23 апреля zeit.de
2024-04-23T14:12
2024-04-23T14:12
новости
германия
адольф гитлер
школа
прокуратура
расизм
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Прокуратура расследует только одно из возбужденных семи дел. Пять производств было прекращено, а еще одно - передано в прокуратуру другого города.Причины, по которым закрыли дела, называли разные: некоторые обвиняемые были моложе 14 лет и поэтому не несли уголовной ответственности. Так, в случае с групповой фотографией, на которой несколько молодых людей демонстрировали гитлеровское приветствие, обвиняемым было от 14 до 16 лет. Причиной прекращения разбирательства в этом случае назвали "нерефлексивное и групповое поведение, типичное для молодых людей".Об инцидентах в школе стало известно год назад из обращения двух учителей. Они рассказали, что дети демонстрировали гитлеровское приветствие, рисовали граффити со свастикой, а также озвучивали расистские и прочие оскорбления. Говорят, что ими делились в школьных чатах.
https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, адольф гитлер, школа, прокуратура, расизм
Новости, Германия, Адольф Гитлер, Школа, Прокуратура, расизм

"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера

14:12 23.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Германии прекратили расследования после расистских инцидентов в школе в Бурге, передает 23 апреля zeit.de
Прокуратура расследует только одно из возбужденных семи дел. Пять производств было прекращено, а еще одно - передано в прокуратуру другого города.
Причины, по которым закрыли дела, называли разные: некоторые обвиняемые были моложе 14 лет и поэтому не несли уголовной ответственности.
Так, в случае с групповой фотографией, на которой несколько молодых людей демонстрировали гитлеровское приветствие, обвиняемым было от 14 до 16 лет. Причиной прекращения разбирательства в этом случае назвали "нерефлексивное и групповое поведение, типичное для молодых людей".
Об инцидентах в школе стало известно год назад из обращения двух учителей. Они рассказали, что дети демонстрировали гитлеровское приветствие, рисовали граффити со свастикой, а также озвучивали расистские и прочие оскорбления. Говорят, что ими делились в школьных чатах.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Чем Гитлер лучше ЗеленскогоУ Зеленского давно начала как-то неуловимо меняться речь, постепенно проявлялся какой-то непонятный акцент. В последние два дня у него было два коротких публичных выступления
 
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