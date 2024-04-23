https://ukraina.ru/20240423/1054671074.html

"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера

"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера - 23.04.2024 Украина.ру

"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера

В Германии прекратили расследования после расистских инцидентов в школе в Бурге, передает 23 апреля zeit.de

2024-04-23T14:12

2024-04-23T14:12

2024-04-23T14:12

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германия

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школа

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расизм

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Прокуратура расследует только одно из возбужденных семи дел. Пять производств было прекращено, а еще одно - передано в прокуратуру другого города.Причины, по которым закрыли дела, называли разные: некоторые обвиняемые были моложе 14 лет и поэтому не несли уголовной ответственности. Так, в случае с групповой фотографией, на которой несколько молодых людей демонстрировали гитлеровское приветствие, обвиняемым было от 14 до 16 лет. Причиной прекращения разбирательства в этом случае назвали "нерефлексивное и групповое поведение, типичное для молодых людей".Об инцидентах в школе стало известно год назад из обращения двух учителей. Они рассказали, что дети демонстрировали гитлеровское приветствие, рисовали граффити со свастикой, а также озвучивали расистские и прочие оскорбления. Говорят, что ими делились в школьных чатах.

https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, адольф гитлер, школа, прокуратура, расизм