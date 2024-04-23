В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура - 23.04.2024 Украина.ру
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В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура
В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура - 23.04.2024 Украина.ру
В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура
В России вырос риск терактов и диверсий. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
2024-04-23T13:10
2024-04-23T13:10
новости
россия
прокуратура
диверсанты
диверсия
теракт
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"Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли", - сказал он.Разинкин рассказал, что в 2023 году была проведена проверка безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов. "И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - подытожил он.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 апреля заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.
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новости, россия, прокуратура, диверсанты, диверсия, теракт
Новости, Россия, Прокуратура, диверсанты, диверсия, теракт

В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура

13:10 23.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В России вырос риск терактов и диверсий. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
"Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли", - сказал он.
Разинкин рассказал, что в 2023 году была проведена проверка безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов.
"И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - подытожил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 апреля заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
11 апреля, 12:56
Теракт в "Крокусе" показал необходимость работы БРИКС по антитеррору - ЛавровРоссия уделяет особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС
 
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