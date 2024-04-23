https://ukraina.ru/20240423/1054668671.html

В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура

В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура - 23.04.2024 Украина.ру

В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура

В России вырос риск терактов и диверсий. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

2024-04-23T13:10

2024-04-23T13:10

2024-04-23T13:10

новости

россия

прокуратура

диверсанты

диверсия

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101748/71/1017487122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4199eb844a0a3811996cec70b19a683a.jpg.webp

"Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли", - сказал он.Разинкин рассказал, что в 2023 году была проведена проверка безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов. "И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - подытожил он.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 апреля заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.

https://ukraina.ru/20240411/1054443368.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, прокуратура, диверсанты, диверсия, теракт