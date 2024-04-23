В России возросли риски диверсий и терактов - Генпрокуратура
В России вырос риск терактов и диверсий. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
"Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли", - сказал он.
Разинкин рассказал, что в 2023 году была проведена проверка безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов.
"И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - подытожил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 апреля заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он предложил усилить противодействие такой миграции на северо-западе России и пресекать попытки формирования этнических анклавов.
11 апреля, 12:56Теракт в "Крокусе" показал необходимость работы БРИКС по антитеррору - ЛавровРоссия уделяет особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС