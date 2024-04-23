https://ukraina.ru/20240423/1054663554.html

Главное за ночь 23 апреля

Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 апреля

ВС РФ продолжают наносить удары по украинским объектам. Ночью взрывы раздавались в Киевской, Одесской и Черкасской областях. Украина.ру, 23.04.2024

2024-04-23T08:08

2024-04-23T08:08

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ВС РФ продолжают наносить удары по украинским объектам. Ночью взрывы раздавались в Киевской, Одесской и Черкасской областях.ПВО ночью сбила 4 украинских снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, - сообщили в Минобороны России.Российские военные при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество западного вооружения - американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы с боекомплектами, комплексы РЭБ стран НАТО, - сообщили в Минобороны.Валентина Матвиенко назвала убийство военкора "Известий" Семена Еремина терактом, организаторы которого обязательно понесут ответственность.Иностранные наемники едут воевать на стороне ВСУ в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, - рассказали РИА Новости родственники погибших из Колумбии.В случае победы на референдуме в Молдавии сторонников евроинтеграции республика может "на второй день" вступить в Румынию, поэтому у оппозиции нет другого выхода, кроме как бороться, - молдавский политик Илан Шор.

https://ukraina.ru/20240422/1054643504.html

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