Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 23 апреля
Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 апреля
ВС РФ продолжают наносить удары по украинским объектам. Ночью взрывы раздавались в Киевской, Одесской и Черкасской областях. Украина.ру, 23.04.2024
2024-04-23T08:08
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ВС РФ продолжают наносить удары по украинским объектам. Ночью взрывы раздавались в Киевской, Одесской и Черкасской областях.ПВО ночью сбила 4 украинских снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, - сообщили в Минобороны России.Российские военные при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество западного вооружения - американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы с боекомплектами, комплексы РЭБ стран НАТО, - сообщили в Минобороны.Валентина Матвиенко назвала убийство военкора "Известий" Семена Еремина терактом, организаторы которого обязательно понесут ответственность.Иностранные наемники едут воевать на стороне ВСУ в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, - рассказали РИА Новости родственники погибших из Колумбии.В случае победы на референдуме в Молдавии сторонников евроинтеграции республика может "на второй день" вступить в Румынию, поэтому у оппозиции нет другого выхода, кроме как бороться, - молдавский политик Илан Шор.
https://ukraina.ru/20240422/1054643504.html
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новости, россия, минобороны, нато, вооруженные силы украины, белгородская область, черкасская область
Новости, Россия, Минобороны, НАТО, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Черкасская область

Главное за ночь 23 апреля

08:08 23.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ продолжают наносить удары по украинским объектам. Ночью взрывы раздавались в Киевской, Одесской и Черкасской областях.
ПВО ночью сбила 4 украинских снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, - сообщили в Минобороны России.
Российские военные при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество западного вооружения - американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы с боекомплектами, комплексы РЭБ стран НАТО, - сообщили в Минобороны.
Валентина Матвиенко назвала убийство военкора "Известий" Семена Еремина терактом, организаторы которого обязательно понесут ответственность.
Иностранные наемники едут воевать на стороне ВСУ в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, - рассказали РИА Новости родственники погибших из Колумбии.
В случае победы на референдуме в Молдавии сторонников евроинтеграции республика может "на второй день" вступить в Румынию, поэтому у оппозиции нет другого выхода, кроме как бороться, - молдавский политик Илан Шор.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Вчера, 07:57
Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехникаВ ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
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08:08Главное за ночь 23 апреля
07:09Агрессивное восстановление: почему из России уходит компания Knauf
06:45Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи США
06:33Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает Азией
06:17Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу
05:47Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой"
05:20"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России
05:17Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье
05:10Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы
05:00Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
04:50Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"
04:40Ракетный удар по Крыму: Андрей Пинчук рассказал, почему атака в Джанкое была точно не "тренировочная"
04:20"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
04:10Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
04:00Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
03:50Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму
03:40Китаю не нужна слабая Россия: эксперт объяснил, как воспримут в Пекине то, что армия РФ дойдет до Одессы
03:30Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой
03:20Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков
03:10"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников"
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