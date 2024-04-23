https://ukraina.ru/20240423/1054662940.html

Агрессивное восстановление: почему из России уходит компания Knauf

Агрессивное восстановление: почему из России уходит компания Knauf - 23.04.2024 Украина.ру

Агрессивное восстановление: почему из России уходит компания Knauf

Немецкая компания Knauf — крупный мировой производитель отделочных материалов — заявила об уходе из России. Весь бизнес — больше 10 заводов со штатом свыше 4 тыс. сотрудников — будет передан российским менеджерам.

2024-04-23T07:09

2024-04-23T07:09

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Конкретные сроки пока неизвестны, но начать уход из России компанию вынудили чередой публикаций в зарубежной прессе.Восстановление = агрессияВ 2022 году компанию упрекал немецкий журнал "Шпигель", а 4 апреля 2024 года немецкое издание Tagesschau сообщило, что немецкий бизнес участвует в восстановлении Мариуполя. Речь шла о двух компаниях: WKB Systems GmbH, выпускающей оборудование для производства газобетона, а также уже упомянутой Knauf. Идентифицировали компании по упаковке и маркировке на мешках строительных смесей и фирменной плёнке на газобетоне.Информацию журналистов подтвердил член Бундестага от ХДС, председатель комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер. Политик осудил немецкие компании, добавив, что они "поставили себя на службу войне, нарушившей международное право".Каким образом восстановление разрушенного боевыми действиями города помогает войне и способствует нарушению международного права — не ясно. Но Кизеветтер явно желает жителям Мариуполя и Волновахи жить в руинах так как, цитирую "быстрое восстановление является частью российской военной стратегии, широкое участие компании в восстановлении оккупированного Россией города Мариуполь представляет собой активную поддержку агрессивной войны России против Украины". Вот так восстановление разрушенных многоквартирных домов стало синонимом поддержки войны.При этом важно помнить о нескольких моментах.Во-первых, "Кнауф" — не публичная компания, это семейная компания в форме товарищества на вере. Частные компании куда устойчивее к принуждению со стороны властей так как им не нужно публиковать финансовые отчёты и выплачивать дивиденды. Соответственно, скандалы, интриги и расследования не влияют на их финансовое состояние. В этом плане немецкой корпорации "Хенкель" или швейцарской Holcim, ушедшей из России ещё в 2022 году, было куда сложнее. В начале 2023 года бывшие активы Henkel официально перешли под наименование Lab Industries, а заводы Holcim — под брендом "Цементум".Но, как видно, "Кнауф" из России уходит — его руководство сочло продолжение работы в стране для себя недопустимым из-за высоких политических издержек.Во-вторых, "Кнауф" — гигантская компания. У неё свыше 150 заводов по всему миру. Компания вне политики, но она — как и любой другой бизнес — выполняет предписания властей. В Иране местные руководители "Кнауфа" призывали своих сотрудников не выходить на протесты против власти. В России руководители компании согласовывали с властями списки тех, кто не подлежит мобилизации. В представлении немецких политиков компания не должна была сотрудничать ни с властями Ирана, ни с властями России. Но обязана выполнять команды из Берлина или Вашингтона. Различия в походах обусловлены идеологическими представлениями и "ценностями", согласно которым работать можно лишь в "демократических" странах. Вопросы суверенитета и формального равенства стран между собой роли не играет — ценностный компонент в данном случае доминирует над международным правом и даже здравым смыслом.В-третьих, спустя два года после начала СВО, санкционный задор у западных журналистов и политиков не иссяк. Напротив, чем хуже у ВСУ дела на фронтах, тем сильнее они изгаляются в поддержке Украины. Иначе до семейных компаний не добрались бы. При этом Германия не является исключением — Европейский центробанк планирует заставить итальянский банк UniCredit уйти из России, аналогичные требования предъявлены австрийскому Raiffeisen Bank International. Последнему ещё и вменяют размещение 2,4 тыс. вакансий для российского подразделения, включая 1,5 тыс. вакансий менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов. Проще говоря, по мере проигрыша Киева давление на европейский бизнес не ослабевает, а лишь усиливается. Этим сжигаются последние мосты между ЕС и Россией, что сделает восстановление связей нереально сложной задачей. Интерес США в этой истории понятен — Вашингтон планирует "обезжирить" ЕС, вымыв оттуда капиталы и рабочую силу. В чем интерес властей Германии и евробюрократии кроме "ценностей" и "солидарности" — не ясно.При этом со стороны российских властей никаких препятствий ни для "Кнауфа", ни для других компаний не было. И если HeidelbergCement — им владеет немецкий миллиардер Людвиг Меркле — столкнулась с угрозой национализации после иска Генпрокуратуры (она же его и отозвала после вмешательства президента Путина), то с "Кнауфом" ничего подобного не было. Никто не мешает работать на российском рынке австрийской компании LASSELSBERGER Group, выпускающей керамическую плитку.Уйти, чтобы остатьсяПередача активов менеджерам не означает закрытия заводов. Напротив, они продолжат работать и выпускать продукцию. Будет ли она производиться под немецким брендом или его придётся сменить — не ясно и не суть важно."Кнауф" сотрудничал с СССР с начала 1970-х годов, а первый завод у компании появился в 1993 году. С того времени компания вложила в Россию массу денег: у компании в России около 20 заводов разного профиля от выпуска сухих смесей до производства профилей со строительными модулями заводской готовности.В данном случае передача контроля менеджменту является выведением "Кнауфа" из-под удара немецких властей, после чего "Кнауф" должны будут оставить в покое в силу резкого сокращения количества инфоповодов, вокруг которых можно разводить спекуляции.Поэтому никакого дефицита строительных материалов в России быть не должно. Да и "Кнауф", пусть и является крупным производителей строительных смесей, но уж точно не единственным. В России прекрасно развивается отечественная "Волма", выпускающая широкую линейку строительных и отделочных материалов. Их также используют для восстановления Новороссии, но "Волма" попала под украинские санкции ещё в ноябре 2017 года под формулировкой "угрозы интересам национальной экономической безопасности". "Волма" к слову, восстанавливает свою производственную площадку в Станично-Луганском районе ЛНР, которая после 2014 года простаивала, и подала заявку на вхождение в свободную экономическую зону.РискиНесмотря на то, что заводы "Кнауфа" продолжат работу, риски всё равно остаются. Главная проблема — насколько эффективным будет взаимодействие между российскими менеджерами и материнской компанией. О нём мы ничего не узнаем — эти связи останутся под покровом тайны и станут частью секретономики с присущей ей неполнотой данных. Важнейший вопрос — как будет обстоять дело с работой программного обеспечении, поставкой запчастей для оборудования, методической поддержкой учебных центров.В любом случае, дело "Кнауфа" должно стать очередным напоминанием того, что России необходимо обеспечить свой технологический суверенитет ещё в части промышленности по производству строительных материалов, которая сейчас за редким исключением работает полностью на европейском и американском оборудовании и в значительной степени на их же программных оборудовании.

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эксклюзив, россия, мариуполь, иран, владимир путин, ес, бундестаг, хдс