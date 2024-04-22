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Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца
Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца - 22.04.2024 Украина.ру
Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца
Суд арестовал подозреваемого Шахина Аббасова по делу об убийстве на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
2024-04-22T15:48
2024-04-22T15:48
2024-04-22T15:52
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Следователь во время судебного заседания отметила, что Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или оказывать воздействие на родственников погибшего."Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она.Сам подозреваемый просил не арестовывать его. При этом русским языком он не владеет, пользовался услугами переводчика."Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика.По сообщениям СМИ, Аббасов вместе с соучастниками успели совершить еще несколько преступлений, пока скрывались от полиции. Также Аббасов отказался признавать вину в преднамеренном убийстве, требовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. В ответ Аббасов напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.Спустя два дня, 19 апреля, его и двух двоюродных братьев задержали в Ростовской области. В Следственном комитете Ф выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале.
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Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца
15:48 22.04.2024 (обновлено: 15:52 22.04.2024)
Суд арестовал подозреваемого Шахина Аббасова по делу об убийстве на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья.
Следователь во время судебного заседания отметила, что Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или оказывать воздействие на родственников погибшего.
"Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она.
Сам подозреваемый просил не арестовывать его. При этом русским языком он не владеет, пользовался услугами переводчика.
"Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика.
По сообщениям СМИ, Аббасов вместе с соучастниками успели совершить еще несколько преступлений, пока скрывались от полиции. Также Аббасов отказался признавать вину в преднамеренном убийстве, требовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.
В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. В ответ Аббасов напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.
Спустя два дня, 19 апреля, его и двух двоюродных братьев задержали в Ростовской области. В Следственном комитете Ф выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале.