https://ukraina.ru/20240422/1054650321.html

Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца

Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца - 22.04.2024 Украина.ру

Убийцу-нелегала Аббасова суд Москвы арестовал на два месяца

Суд арестовал подозреваемого Шахина Аббасова по делу об убийстве на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда

2024-04-22T15:48

2024-04-22T15:48

2024-04-22T15:52

новости

россия

москва

ростовская область

нелегалы

убийство

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054608150_0:476:1186:1143_1920x0_80_0_0_8dca61dbce4f01fe6b18bf332a418511.jpg.webp

Следователь во время судебного заседания отметила, что Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или оказывать воздействие на родственников погибшего."Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она.Сам подозреваемый просил не арестовывать его. При этом русским языком он не владеет, пользовался услугами переводчика."Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика.По сообщениям СМИ, Аббасов вместе с соучастниками успели совершить еще несколько преступлений, пока скрывались от полиции. Также Аббасов отказался признавать вину в преднамеренном убийстве, требовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. В ответ Аббасов напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.Спустя два дня, 19 апреля, его и двух двоюродных братьев задержали в Ростовской области. В Следственном комитете Ф выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале.

https://ukraina.ru/20240419/1054610510.html

россия

москва

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, ростовская область, нелегалы, убийство, суд