https://ukraina.ru/20240422/1054614798.html

Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО

Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО - 22.04.2024 Украина.ру

Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО

Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по России. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T04:20

2024-04-22T04:20

2024-04-22T04:20

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Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территорию Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в обмен на принятие Украины в НАТО, рассказал политолог.Все эти варианты звучат смешно, потому что Россия начинала спецоперацию в том числе из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО, добавил историк.Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по ЛБС в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html

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