Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО - 22.04.2024 Украина.ру
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Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО
Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО - 22.04.2024 Украина.ру
Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО
Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по России. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T04:20
2024-04-22T04:20
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Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территорию Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в обмен на принятие Украины в НАТО, рассказал политолог.Все эти варианты звучат смешно, потому что Россия начинала спецоперацию в том числе из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО, добавил историк.Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по ЛБС в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html
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украина
запад
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новости, россия, украина, нато, сво, запад, западная украина, донбасс, херсонская область, запорожье, членство
Новости, Россия, Украина, НАТО, СВО, Запад, Западная Украина, Донбасс, Херсонская область, Запорожье, членство

Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО

04:20 22.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВнутренние войска начали штурм лагеря митингующих на Майдане
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по России. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территорию Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в обмен на принятие Украины в НАТО, рассказал политолог.
Все эти варианты звучат смешно, потому что Россия начинала спецоперацию в том числе из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО, добавил историк.
"Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по нам. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Соответственно, любой вариант, исключающий внеблоковость Украины, для России будет неприемлем", - отметил Калинчук.
Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по ЛБС в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Ефимов интервью
19 апреля, 17:25
Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдноБыл или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.
 
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