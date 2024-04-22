Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок Украины" не должен стать членом НАТО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВнутренние войска начали штурм лагеря митингующих на Майдане
Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по России. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Некоторое время назад итальянская La Repubblica писала о том, что в НАТО рассматривают варианты, при которых Россия оставляет себе Крым и территорию Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в обмен на принятие Украины в НАТО, рассказал политолог.
Все эти варианты звучат смешно, потому что Россия начинала спецоперацию в том числе из-за того, что на Украине размещали военную инфраструктуру НАТО, добавил историк.
"Даже если только какой-то огрызок Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по нам. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Соответственно, любой вариант, исключающий внеблоковость Украины, для России будет неприемлем", - отметил Калинчук.
Возможно, что на Западе прорабатываются варианты того, чтобы зайти на территорию Украины и без согласия России зафиксировать ситуацию по ЛБС в надежде на то, что Москва не решится ударить по войскам НАТО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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