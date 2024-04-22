https://ukraina.ru/20240422/1054603870.html

Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов"

Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов" - 22.04.2024 Украина.ру

Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов"

От нового закона украинцы ждали справедливой мобилизации, что в первую очередь будут призывать полицейских, МЧС, а не простых граждан. На Украине образовалась целая прослойка работников ТЦК, которые зарабатывают на коррупции и выдаче военных билетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T04:00

2024-04-22T04:00

2024-04-22T04:00

новости

украина

россия

закон

мобилизация

протесты

украинская армия

военкомат

украинцы

призыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101829/58/1018295819_0:136:2598:1597_1920x0_80_0_0_e90f9f705bd00ec159b81dcdd912259b.jpg

Верховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины". Закон вступит в силу через месяц.Украинское общество к мобилизации настроено негативно. Люди устали от людоловов, которые "пакуют" призывников на улицах. Они ждали, что в первую очередь в ВСУ будут призывать полицейских, МЧС, а не простых украинцев, рассказал политолог.На Украине образовалась целая прослойка "кровососов", тцкашников (сотрудников военкоматов - Ред.), которые зарабатывают на коррупции, на выдаче военных билетов, на исключении из списка военнообязанных и тому подобном, добавил историк.Поэтому если на Украине и произойдут протесты, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что легитимность президента Украины под вопросом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054590300.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, закон, мобилизация, протесты, украинская армия, военкомат, украинцы, призыв