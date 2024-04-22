Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов" - 22.04.2024 Украина.ру
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Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов"
Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов" - 22.04.2024 Украина.ру
Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов"
От нового закона украинцы ждали справедливой мобилизации, что в первую очередь будут призывать полицейских, МЧС, а не простых граждан. На Украине образовалась целая прослойка работников ТЦК, которые зарабатывают на коррупции и выдаче военных билетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T04:00
2024-04-22T04:00
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мобилизация
протесты
украинская армия
военкомат
украинцы
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Верховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины". Закон вступит в силу через месяц.Украинское общество к мобилизации настроено негативно. Люди устали от людоловов, которые "пакуют" призывников на улицах. Они ждали, что в первую очередь в ВСУ будут призывать полицейских, МЧС, а не простых украинцев, рассказал политолог.На Украине образовалась целая прослойка "кровососов", тцкашников (сотрудников военкоматов - Ред.), которые зарабатывают на коррупции, на выдаче военных билетов, на исключении из списка военнообязанных и тому подобном, добавил историк.Поэтому если на Украине и произойдут протесты, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что легитимность президента Украины под вопросом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, закон, мобилизация, протесты, украинская армия, военкомат, украинцы, призыв
Новости, Украина, Россия, Закон, мобилизация, протесты, украинская армия, военкомат, украинцы, призыв

Дети депутатов живут припеваючи: политолог о том, когда Украина восстанет против "кровососов и людоловов"

04:00 22.04.2024
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : president.gov.ua
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От нового закона украинцы ждали справедливой мобилизации, что в первую очередь будут призывать полицейских, МЧС, а не простых граждан. На Украине образовалась целая прослойка работников ТЦК, которые зарабатывают на коррупции и выдаче военных билетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Верховная рада Украины опубликовала текст резонансного закона о мобилизации в своем официальном издании "Голос Украины". Закон вступит в силу через месяц.
Украинское общество к мобилизации настроено негативно. Люди устали от людоловов, которые "пакуют" призывников на улицах. Они ждали, что в первую очередь в ВСУ будут призывать полицейских, МЧС, а не простых украинцев, рассказал политолог.
На Украине образовалась целая прослойка "кровососов", тцкашников (сотрудников военкоматов - Ред.), которые зарабатывают на коррупции, на выдаче военных билетов, на исключении из списка военнообязанных и тому подобном, добавил историк.
"Родственники, дети депутатов чиновников почему-то не на фронте, а в Европе и живут припеваючи. Это все, конечно, людей раздражает, но я не верю в то, что этот протест во что-то выльется, потому что на Украине сейчас нет объединяющей силы, партии, какого-то движения, которое могло бы консолидировать это недовольство", - подчеркнул Калинчук.
Поэтому если на Украине и произойдут протесты, то скорее всего уже после 21 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что легитимность президента Украины под вопросом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
19 апреля, 05:36
Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятияхНам в Донбассе сейчас важно сомкнуть два плеча, чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае мы сможем подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление мы тоже готовим. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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