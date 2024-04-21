https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html

Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампании

Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампании - 21.04.2024 Украина.ру

Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампании

Сразу оговорюсь, почему меня в принципе не особенно интересует самый распространённый среди журналистов вопрос: "Как это отразится на ходе СВО?" Потому что никак.

2024-04-21T07:20

2024-04-21T07:20

2024-04-21T07:20

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сша

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вооруженные силы украины

пентагон

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Напомню, что деньги эти должны были быть выделены в начале октября 2023 года, когда в США начался новый финансовый год. Тогда я полагал, что республиканцы либо в два-три раза урежут финансирование, но проголосуют финансирование Украины ещё до конца 2023 года (где-то во второй половине декабря), либо продержатся месяца четыре (до февраля, максимум до марта 2024 года), а затем проголосуют либо всю сумму (61 миллиард), либо с незначительными формальными сокращениями (миллиардов на 3-5, до 56-58 миллиардов).Республиканцы превзошли мои самые смелые ожидания – они продержались семь месяцев. Учитывая процедуру голосования в сенате, подписание документа президентом и техническую процедуру выделения денег казначейством, реально финансирование Украины откроется не раньше начала мая. Даже если поверить Пентагону, пообещавшему поставить Киеву первую партию оружия через неделю после выделения денег конгрессом, раньше средины-конца мая оружие и снаряды на Украине не появятся. То есть, между расчётным и реальным временем поставок пройдёт не меньше восьми месяцев.При этом, пока что речь идёт только о поставках ограниченных партий снарядов и ракет для ПВО. Ни самих комплексов, острую нужду в которых испытывает Украина, ни самолётов, на танков, ни артиллерийских систем в планах первых поставок нет. Только Германия обещала выделить одну систему "Patriot" из числа состоящих на вооружении "Бундесвера". Причём сроки поставок всё равно не названы.Если определить минимум, необходимый Украине для надежды на стабилизацию фронта, то это:* порядка двухсот самолётов F-16, из которых ¾ должны использоваться как чистые истребители, для надёжного прикрытия украинских войск от ударов российской авиации, а остальные, как носители поставляемых Западом дальнобойных ракет, при помощи которых ВСУ наносят удары как по военным, так и по гражданским объектам в глубоком тылу ВС РФ, пытаясь решить две задачи – подорвать боеспособность фронтовых группировок, за счёт лишения их регулярного обеспечения, а также внести, при помощи террористических ударов, раскол в российское общество;* не менее 50 комплексов ПВО (из которых не менее 10 "Patriot") для прикрытия крупных промышленных и логистических центров, а также армейского тыла ВСУ;* не менее двухсот единиц буксируемой ствольной артиллерии, сотни САУ, и сотни РСЗО, а также не менее двух-трёх сотен минометов, калибра 82-120 мм и не менее миллиона выстрелов к ним;* не менее сотни танков и не менее трёх сотен бмп/бтр, для повышения мобильности украинской пехоты, как на поле боя, так и при совершении манёвра вне поля боя, с необходимым запасом расходных материалов (боеприпасы, запчасти, масла и т.д.).Это, как было сказано, минимум, который даёт только надежду, для того же, чтобы эта надежда начала обретать черты реальности, перечисленное сразу можно умножить на три, а также добавить к нему тысячи вагонов экипировки и расходных материалов.Но даже, если потребности ВСУ в экипировке, технике и боеприпасах будут удовлетворены на двести процентов, гарантия стабилизации фронта отсутствует. Проблема в том, что в течение 2023 года и первой половины 2024 года выбита кадровая украинская армия. Те восемьсот тысяч человек, которые Киев за восемь лет обкатал в АТО/ООС и которые составляли кадровый обученный и мотивированный костяк ВСУ, включая основу мобилизационного резерва, превратились в 500 тысяч трупов и такое же количество калек или просто тяжело раненных и неспособных больше воевать.Поступающее в армию пополнение практически не обучено и крайне слабо мотивировано. Подразделения и отдельные части ВСУ бросают позиции, участились также случаи групповой сдачи в плен. Практически выбито кадровое офицерство в звене взвод-рота-батальон. Катастрофичны потери сержантского состава. В общем, обученный резерв исчерпан, а новых мобилизованных учить некому, их "офицеры" из младших лейтенантов запаса, зачатую знают и умеют меньше своих подчинённых.США и их союзники по НАТО ни с деньгами, ни без денег были не в состоянии удовлетворить даже минимальные украинские потребности в технике и расходных материалов. Тем более Западу негде взять профессиональных солдат на место выбитых украинцев.Поэтому я и говорю, что примерно с марта открытие финансирование в стратегическом плане никак не отразится на ходе СВО. Конечно, каждые лишний патрон, снаряд, лишняя винтовка могут стать причиной чьей-то смерти, трагедии отдельной семьи. И семьи погибших мало утешит то, что украинцев погибнет минимум на порядок больше. В этом плане американские деньги поистине кровавы. Но ни по факту, ни даже по срокам выделенное финансирование судьбу Украины изменить уже не может.Получи Киев технику, оружие и снаряды в октябре 2023 года, помимо того, что не таким благоприятным для нас было бы соотношение потерь, ВСУ удалось бы сохранить значительную часть кадрового состава и в нормальном режиме обучать поступающее пополнение. Это, в свою очередь, значительно осложнило и замедлило бы наши наступательные операции. Но оружия и расходников в достаточном количестве не было и уже не будет, поэтому Украина по факту больше не имеет ни армии, ни возможности её воссоздать.Таким образом, голосование по финансированию войн (на Украине, на Ближнем Востоке и на Тайване) имеет серьёзное значение только с точки зрения внутренней политики США.Ряд республиканцев выражал неудовольствие тем, что спикер палаты представителей Майк Джонсон поставил законопроект о выделении денег Украине на голосование и даже угрожали ему импичментом. Это, а также раскол республиканской фракции при голосованию практически пополам, вроде бы должно свидетельствовать о резком ослаблении позиций Трампа, сторонники которого якобы не смогли удержат свою партию от сдачи позиции по законопроекту.Но не всё так просто, как может показаться. Дело в том, что хоть республиканцы и добились отказа от увязки в одном пакете законопроектов о выделении денег Украине, Израилю и Тайваню, они не могли единолично обеспечить прохождение нужных им тайваньского и израильского законов. В сенате большинство у демократов. Если бы республиканцы не пропустили украинский законопроект в палате представителей, демократы могли бы заблокировать тайваньский и израильский законопроекты в сенате.Похоже, что в окружении Трампа решили, что ущерб от обвинений в саботаже американской внешней политики превысит те бонусы, которые даст провал Украины ещё до выборов. Кроме того, обладая достаточно точной информацией о состоянии ВСУ, республиканцы не могут не понимать, что развал фронта, распад ВСУ и коллапс украинской государственности с высокой долей вероятности произойдут ещё в этом году, независимо от того будут ли выделены Украине деньги.С этой точки зрения снятие блокады с выделения финансовой помощи Украине может принести Трампу дополнительные бонусы. Если Украина таки рухнет, он сможет говорить, что республиканцы не хотели давать деньги, но вынуждены были сделать это, чтобы не оставить без помощи Израиль и Тайвань – надёжны союзников США, которых демократы пытались оставить без помощи из-за своих украинских амбиций. Однако администрация Байдена оказалась настолько некомпетентной, что не смогла спасти Украину и только зря потратила 61 миллиард долларов американских налогоплательщиков.Так что американское внутриполитическое маневрирование также продолжается и Трамп также имеет шанс победить на выборах, как Байден повторно украсть эту победу. Ставки в американской внутриполитической борьбе растут так же, как и ставки, которые США поднимают в глобальном противостоянии. В этом плане очень плохим знаком является голосование, одновременно с выделением денег Украине закона о конфискации и передаче Украине арестованных на Западе российских активов.Понятно, что нас этим не проймёшь (хоть и неприятно), что потери будут компенсированы изъятием находящихся в российской юрисдикции американских активов, что далеко не всё, что осталось на Западе местные "конфискаторы" могут найти и далеко не каждая западная страна готова играть в игры с конфискацией. Тем не менее поведение США свидетельствует об их намерении и готовности продолжать и углублять кризис после окончательного разгрома Украины, каковую они будут поддерживать до конца. Кроме того, американцы продолжили разрушение системы глобальной торговли и глобального экономического взаимодействия.То есть даже с робкими надеждами на то, что поражение Украины заставит Запад одуматься и приступить к урегулированию взаимоотношений с Россией и с её союзниками, можно распроститься. США делают ставку на наращивание конфронтации после Украины и независимо от Украины. За это проголосовали обе партии, значит стратегически ситуация не поменяется, независимо от того станет следующим президентом республиканец или демократ.В 2025 году нас ждёт дальнейшее обострение глобального кризиса. Судя же по заявлениям американских политиков и генералов, активную фазу кризиса они готовы выдерживать ещё как минимум в 2026-27 годах.Опять парадокс: выделение денег на войну на Украине свидетельствует о том, что США готовятся к наращиванию противостояния с Россией после неизбежного разгрома Украины, а не радеют о спасении последней. Впрочем, это-то всем понятно давно. Только украинцам непонятно.

https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html

https://ukraina.ru/20240421/1054561902.html

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эксклюзив, украина, сша, запад, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, пентагон, бундесвер