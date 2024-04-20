https://ukraina.ru/20240420/1054566081.html

"Стёб и издёвка": адвокат рассказал, почему глава СБУ Малюк* преступник и по нему "тюрьма плачет"

"Стёб и издёвка": адвокат рассказал, почему глава СБУ Малюк* преступник и по нему "тюрьма плачет" - 20.04.2024 Украина.ру

"Стёб и издёвка": адвокат рассказал, почему глава СБУ Малюк* преступник и по нему "тюрьма плачет"

Апелляционная жалоба главы СБУ Василия Малюка* - это стёб и политическая издёвка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым

2024-04-20T10:00

2024-04-20T10:00

2024-04-20T10:00

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В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка* за совершение террористического акта. Накануне стало известно, что он подал апелляционную жалобу."Это стёб с его стороны. Не знаю, кто подавал документы, сам он или адвокаты, потому что сейчас апелляционную жалобу можно и по почте отправить. Одно очевидно: это стёб, политическая издевка, политический прикол. Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами", - оценил действия адвокат Беляк.По словам адвоката, здесь был бы уместен остроумный ответ от представителя Минюста и Генпрокуратуры."И этот остроумный ответ должен быть в духе: давай, являйся сюда, ты ж там что-то говорил про Прилепина и Татарского, что ты в курсе подробностей. Ну вот и расскажи нам. Давай мы тебя примем. Лучшую камеру тебе в Лефортово обеспечим. Потому что попасть в Лефортово - это надо заслужить еще на свободе", - пояснил эксперт.Малюк*, считает он, работает одинаково для всех, поэтому и "проворачивает издевательство". Так как суд по закону должен рассмотреть его дело и жалобу, и обращаться с ним, как с нормальным человеком.Беляк подчеркнул, что Россия для главы СБУ – это враг, поэтому его апелляция в Басманный суд – часть информационной войны. "А сам он бандит, по которому тюрьма плачет", - добавил адвокат.Он печален тем фактом, что делом Малюка* могут заниматься его коллеги. По словам Беляка, если бы к нему обратились с таким запросом, он бы не стал подавать никакой жалобы. Это законное право адвоката - отказаться, резюмировал он.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Полный текст интервью Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240416/1054525364.html

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