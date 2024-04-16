Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить - 16.04.2024 Украина.ру
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Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить
Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить - 16.04.2024 Украина.ру
Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить
Поданная главой СБУ Василием Малюком* апелляционная жалоба в Басманный суд Москвы - насмешка над российским законодательством. И она должна напомнить Москве, что враг умен и очень опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
2024-04-16T05:45
2024-04-16T05:45
интервью
новости
василий малюк
сбу
суд
москва
законодательство
россия
враги
адвокат
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- Сергей Валентинович, сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты главы СБУ Василия Малюка*. В этом документе обвиняемый попросил пересмотреть его заочный арест по делу о терроризме. Как вы оцениваете это действие со стороны главы СБУ?- Это стёб с его стороны. Не знаю, кто подавал документы, сам он или адвокаты, потому что сейчас апелляционную жалобу можно и по почте отправить. Одно очевидно - это стёб, политическая издевка, политический прикол. Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами. Я оцениваю это именно так. И печально, что в этом участвуют наши российские адвокаты, если это так, конечно.Надо, чтобы ему ответил кто-то остроумный. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, конечно, остроумно отвечает, но нужно, чтобы ему еще кто-то такой же остроумный из Минюста и Генпрокуратуры ответил.И этот остроумный ответ должен быть в духе: давай, являйся сюда, ты ж там что-то говорил про Прилепина и Татарского, что ты в курсе подробностей. Ну вот и расскажи нам. Давай, мы тебя примем. Лучшую камеру тебе в Лефортово обеспечим. Потому что попасть в Лефортово - это надо заслужить еще на свободе. Тебе будет обеспечено лучше место, все условия...Пользуясь тем, что российское правосудие работает одинаково для всех, Малюк и проворачивает вот такое издевательство: вот я возьму и пожалуюсь вам, а вы будете вынуждены, как и полагается по закону, обращаться со мной как с нормальным человеком, будете рассматривать дело, писать бумажки...Конечно, суд примет это обращение, но вот само рассмотрение такого дела постыдно вообще, на мой взгляд. Это то же самое, если я сейчас заставлю вас прыгать. Они апелляцию написали и сидят там у себя, ручки потирают и ржут.Тут важно понимать самое главное: мы для него враги. А его апелляция - часть информационной войны, а сам он - бандит, по которому тюрьма плачет.Печально, что этим могут заниматься мои коллеги. Вот если бы ко мне обратились с таким запросом, я бы не стал подавать никакой жалобы. Это законное право адвоката отказаться.- Право адвоката отказаться, но в рассмотрении такой жалобы российский закон не может отказать...- Да, по закону любой человек, в отношении которого принято такое решение, в праве его обжаловать. И таких апелляций подавалось довольно много на моей памяти, но это всегда была издевка над законом. А в случае Малюка - тем более. Он откровенный бандит, который даже не скрывает, что причастен к убийствам мирных граждан.Как любил называть таких людей Владимир Жириновский, Малюк - подонок. И это, кстати, по закону не оскорбление, поэтому воспользуюсь словами своего бывшего клиента - Владимира Жириновского - и скажу, что Малюк - подонок и мерзавец.И вот что интересно, те, кто на его стороне, кстати, среди них есть и россияне, в основном люди очень остроумные, умные, обученные.- Конечно, они учились в Советском Союзе...- Да, они учились у нас, проходили здесь школу политической борьбы. И кстати, я знаком с несколькими такими людьми. В их числе, например, Роман Попков*, который стал одним из организаторов убийства Владлена Татарского.Попков состоял когда-то в партии моего бывшего клиента Эдуарда Лимонова, пока не был изгнан. Так вот этот Попков* - очень неординарный человек, очень остроумный.Роман Попков* был одним из кураторов Дарьи Треповой*, убившей военкора Владлена Татарского. Об этом преступница рассказала в суде. Попков объявлен в России розыск, ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта". Известно, что в настоящее время он проживает в Киеве.- Такие, как Попков и Малюк придумывают теракты?- Я прямо представляю, что когда такие, как они, а возможно, именно они, готовили теракт в "Крокусе" и узнали, что в этот день там будет выступать "Пикник"... я думаю, что у них на лицах была улыбка. Они знают творчество "Пикника", они знают, что там все про кровь, смерть и тому прочее.Не надо врага считать каким-то недалеким, глупым. Они очень умные, даже остроумные. И это помогает им в информационной войне против России. Поэтому и относиться к ним нужно соответственно, не надо недооценивать врага, он очень опасен. И отвечать им нужно не не в лоб, а тоже остроумно.- Как именно отвечать? Зеркально? Ну вот представим гипотетически, что против вас на Украине завели бы дело. Вы бы поступили так, как это сейчас сделал Малюк?- Я бы не стал с врагом общаться, что-то писать, выставлять себя дураком. Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем.А они еще будут у ног валяться моих и таких, как я, валяться, прощения просить. Будут говорить, что их заставили, что они невольно, что у них там дети, их понудили. Вот это все привычные им слова.Это же ведь не один Малюк такой, да и не он сам эту историю с апелляцией придумал. Эти такие, как он ребята, которые знают российское законодательство, которые прошли наши суды и тюрьмы, они знают, что у нас всё по закону. А на Украине совсем не так.Вы помните историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе? Когда нашли его труп, никто не вышел на улицу, никто не выступил, ни один из адвокатов ничего не сказал, а их там порядка 25 тысяч было.И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20240326/1054113948.html
https://ukraina.ru/20240404/1054290276.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, новости, василий малюк, сбу, суд, москва, законодательство, россия, враги, адвокат, украина.ру, владимир жириновский, владлен татарский, мид, киев
Интервью, Новости, Василий Малюк, СБУ, Суд, Москва, законодательство, Россия, враги, адвокат, Украина.ру, Владимир Жириновский, Владлен Татарский, МИД, Киев

Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить

05:45 16.04.2024
 
© из личного архива Сергей Беляк интервью
 Сергей Беляк интервью
© из личного архива
Читать в
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Поданная главой СБУ Василием Малюком* апелляционная жалоба в Басманный суд Москвы - насмешка над российским законодательством. И она должна напомнить Москве, что враг умен и очень опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
- Сергей Валентинович, сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты главы СБУ Василия Малюка*. В этом документе обвиняемый попросил пересмотреть его заочный арест по делу о терроризме. Как вы оцениваете это действие со стороны главы СБУ?
- Это стёб с его стороны. Не знаю, кто подавал документы, сам он или адвокаты, потому что сейчас апелляционную жалобу можно и по почте отправить. Одно очевидно - это стёб, политическая издевка, политический прикол. Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами. Я оцениваю это именно так. И печально, что в этом участвуют наши российские адвокаты, если это так, конечно.
26 марта, 11:36
Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда
Надо, чтобы ему ответил кто-то остроумный. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, конечно, остроумно отвечает, но нужно, чтобы ему еще кто-то такой же остроумный из Минюста и Генпрокуратуры ответил.
И этот остроумный ответ должен быть в духе: давай, являйся сюда, ты ж там что-то говорил про Прилепина и Татарского, что ты в курсе подробностей. Ну вот и расскажи нам. Давай, мы тебя примем. Лучшую камеру тебе в Лефортово обеспечим. Потому что попасть в Лефортово - это надо заслужить еще на свободе. Тебе будет обеспечено лучше место, все условия...
4 апреля, 04:30
Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с УкраиныРоссийские следователи установили и доказали причастность Василия Малюка* к терроризму и потребовали у Киева его выдачи. Мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Пользуясь тем, что российское правосудие работает одинаково для всех, Малюк и проворачивает вот такое издевательство: вот я возьму и пожалуюсь вам, а вы будете вынуждены, как и полагается по закону, обращаться со мной как с нормальным человеком, будете рассматривать дело, писать бумажки...
Конечно, суд примет это обращение, но вот само рассмотрение такого дела постыдно вообще, на мой взгляд. Это то же самое, если я сейчас заставлю вас прыгать. Они апелляцию написали и сидят там у себя, ручки потирают и ржут.
Тут важно понимать самое главное: мы для него враги. А его апелляция - часть информационной войны, а сам он - бандит, по которому тюрьма плачет.
Печально, что этим могут заниматься мои коллеги. Вот если бы ко мне обратились с таким запросом, я бы не стал подавать никакой жалобы. Это законное право адвоката отказаться.
- Право адвоката отказаться, но в рассмотрении такой жалобы российский закон не может отказать...
- Да, по закону любой человек, в отношении которого принято такое решение, в праве его обжаловать. И таких апелляций подавалось довольно много на моей памяти, но это всегда была издевка над законом. А в случае Малюка - тем более. Он откровенный бандит, который даже не скрывает, что причастен к убийствам мирных граждан.
Как любил называть таких людей Владимир Жириновский, Малюк - подонок. И это, кстати, по закону не оскорбление, поэтому воспользуюсь словами своего бывшего клиента - Владимира Жириновского - и скажу, что Малюк - подонок и мерзавец.
1 января, 13:24
Василий Малюк, биография Глава Службы безопасности Украины (СБУ)
И вот что интересно, те, кто на его стороне, кстати, среди них есть и россияне, в основном люди очень остроумные, умные, обученные.
- Конечно, они учились в Советском Союзе...
- Да, они учились у нас, проходили здесь школу политической борьбы. И кстати, я знаком с несколькими такими людьми. В их числе, например, Роман Попков*, который стал одним из организаторов убийства Владлена Татарского.
Попков состоял когда-то в партии моего бывшего клиента Эдуарда Лимонова, пока не был изгнан. Так вот этот Попков* - очень неординарный человек, очень остроумный.
Роман Попков* был одним из кураторов Дарьи Треповой*, убившей военкора Владлена Татарского. Об этом преступница рассказала в суде. Попков объявлен в России розыск, ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта". Известно, что в настоящее время он проживает в Киеве.
Попков
Попков
Попков
- Такие, как Попков и Малюк придумывают теракты?
- Я прямо представляю, что когда такие, как они, а возможно, именно они, готовили теракт в "Крокусе" и узнали, что в этот день там будет выступать "Пикник"... я думаю, что у них на лицах была улыбка. Они знают творчество "Пикника", они знают, что там все про кровь, смерть и тому прочее.
Не надо врага считать каким-то недалеким, глупым. Они очень умные, даже остроумные. И это помогает им в информационной войне против России. Поэтому и относиться к ним нужно соответственно, не надо недооценивать врага, он очень опасен. И отвечать им нужно не не в лоб, а тоже остроумно.
- Как именно отвечать? Зеркально? Ну вот представим гипотетически, что против вас на Украине завели бы дело. Вы бы поступили так, как это сейчас сделал Малюк?
- Я бы не стал с врагом общаться, что-то писать, выставлять себя дураком. Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем.
А они еще будут у ног валяться моих и таких, как я, валяться, прощения просить. Будут говорить, что их заставили, что они невольно, что у них там дети, их понудили. Вот это все привычные им слова.
Это же ведь не один Малюк такой, да и не он сам эту историю с апелляцией придумал. Эти такие, как он ребята, которые знают российское законодательство, которые прошли наши суды и тюрьмы, они знают, что у нас всё по закону. А на Украине совсем не так.
Вы помните историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе? Когда нашли его труп, никто не вышел на улицу, никто не выступил, ни один из адвокатов ничего не сказал, а их там порядка 25 тысяч было.
И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?
Третья министерская сессия Российско-арабского форума с участием главы МИД РФ С.Лаврова - РИА Новости, 1920, 11.04.2016
11 апреля 2016, 15:25
Лавров: Грабовского убили за то, что он защищал граждан РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал суд над отставными российскими военными на Украине
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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