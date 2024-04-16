Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить
© из личного архива Сергей Беляк интервью
© из личного архива
Поданная главой СБУ Василием Малюком* апелляционная жалоба в Басманный суд Москвы - насмешка над российским законодательством. И она должна напомнить Москве, что враг умен и очень опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
- Сергей Валентинович, сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты главы СБУ Василия Малюка*. В этом документе обвиняемый попросил пересмотреть его заочный арест по делу о терроризме. Как вы оцениваете это действие со стороны главы СБУ?
- Это стёб с его стороны. Не знаю, кто подавал документы, сам он или адвокаты, потому что сейчас апелляционную жалобу можно и по почте отправить. Одно очевидно - это стёб, политическая издевка, политический прикол. Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами. Я оцениваю это именно так. И печально, что в этом участвуют наши российские адвокаты, если это так, конечно.
Надо, чтобы ему ответил кто-то остроумный. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, конечно, остроумно отвечает, но нужно, чтобы ему еще кто-то такой же остроумный из Минюста и Генпрокуратуры ответил.
И этот остроумный ответ должен быть в духе: давай, являйся сюда, ты ж там что-то говорил про Прилепина и Татарского, что ты в курсе подробностей. Ну вот и расскажи нам. Давай, мы тебя примем. Лучшую камеру тебе в Лефортово обеспечим. Потому что попасть в Лефортово - это надо заслужить еще на свободе. Тебе будет обеспечено лучше место, все условия...
4 апреля, 04:30Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с УкраиныРоссийские следователи установили и доказали причастность Василия Малюка* к терроризму и потребовали у Киева его выдачи. Мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Пользуясь тем, что российское правосудие работает одинаково для всех, Малюк и проворачивает вот такое издевательство: вот я возьму и пожалуюсь вам, а вы будете вынуждены, как и полагается по закону, обращаться со мной как с нормальным человеком, будете рассматривать дело, писать бумажки...
Конечно, суд примет это обращение, но вот само рассмотрение такого дела постыдно вообще, на мой взгляд. Это то же самое, если я сейчас заставлю вас прыгать. Они апелляцию написали и сидят там у себя, ручки потирают и ржут.
Тут важно понимать самое главное: мы для него враги. А его апелляция - часть информационной войны, а сам он - бандит, по которому тюрьма плачет.
Печально, что этим могут заниматься мои коллеги. Вот если бы ко мне обратились с таким запросом, я бы не стал подавать никакой жалобы. Это законное право адвоката отказаться.
- Право адвоката отказаться, но в рассмотрении такой жалобы российский закон не может отказать...
- Да, по закону любой человек, в отношении которого принято такое решение, в праве его обжаловать. И таких апелляций подавалось довольно много на моей памяти, но это всегда была издевка над законом. А в случае Малюка - тем более. Он откровенный бандит, который даже не скрывает, что причастен к убийствам мирных граждан.
Как любил называть таких людей Владимир Жириновский, Малюк - подонок. И это, кстати, по закону не оскорбление, поэтому воспользуюсь словами своего бывшего клиента - Владимира Жириновского - и скажу, что Малюк - подонок и мерзавец.
И вот что интересно, те, кто на его стороне, кстати, среди них есть и россияне, в основном люди очень остроумные, умные, обученные.
- Конечно, они учились в Советском Союзе...
- Да, они учились у нас, проходили здесь школу политической борьбы. И кстати, я знаком с несколькими такими людьми. В их числе, например, Роман Попков*, который стал одним из организаторов убийства Владлена Татарского.
Попков состоял когда-то в партии моего бывшего клиента Эдуарда Лимонова, пока не был изгнан. Так вот этот Попков* - очень неординарный человек, очень остроумный.
Роман Попков* был одним из кураторов Дарьи Треповой*, убившей военкора Владлена Татарского. Об этом преступница рассказала в суде. Попков объявлен в России розыск, ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Руководство совершением террористического акта". Известно, что в настоящее время он проживает в Киеве.
Попков
Попков
- Такие, как Попков и Малюк придумывают теракты?
- Я прямо представляю, что когда такие, как они, а возможно, именно они, готовили теракт в "Крокусе" и узнали, что в этот день там будет выступать "Пикник"... я думаю, что у них на лицах была улыбка. Они знают творчество "Пикника", они знают, что там все про кровь, смерть и тому прочее.
Не надо врага считать каким-то недалеким, глупым. Они очень умные, даже остроумные. И это помогает им в информационной войне против России. Поэтому и относиться к ним нужно соответственно, не надо недооценивать врага, он очень опасен. И отвечать им нужно не не в лоб, а тоже остроумно.
- Как именно отвечать? Зеркально? Ну вот представим гипотетически, что против вас на Украине завели бы дело. Вы бы поступили так, как это сейчас сделал Малюк?
- Я бы не стал с врагом общаться, что-то писать, выставлять себя дураком. Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем.
А они еще будут у ног валяться моих и таких, как я, валяться, прощения просить. Будут говорить, что их заставили, что они невольно, что у них там дети, их понудили. Вот это все привычные им слова.
Это же ведь не один Малюк такой, да и не он сам эту историю с апелляцией придумал. Эти такие, как он ребята, которые знают российское законодательство, которые прошли наши суды и тюрьмы, они знают, что у нас всё по закону. А на Украине совсем не так.
Вы помните историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе? Когда нашли его труп, никто не вышел на улицу, никто не выступил, ни один из адвокатов ничего не сказал, а их там порядка 25 тысяч было.
И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.