В ДНР погиб один из лучших российских военкоров - 19.04.2024 Украина.ру
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В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров - 19.04.2024 Украина.ру
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб на задании под Угледаром в Донецкой Народной Республике, он работал в зоне спецоперации с 2022 года и был одним из лучших военкоров в стране, пишет телеграм-канал IZ.RU
2024-04-19T23:40
2024-04-19T23:40
новости
донецкая народная республика
военкор
сво
спецоперация
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Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года. Он много снимал в мариупольской Азовстали, был под Марьинкой и Волновахой, когда их освобождали российские подразделения. Семен впервые за все время спецоперации снял сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь", материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Семену Еремину было 42 года. Военкор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ukraina.ru/20240407/1054358727.html
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новости, донецкая народная республика, военкор, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, военкор, СВО, Спецоперация

В ДНР погиб один из лучших российских военкоров

23:40 19.04.2024
 
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
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Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб на задании под Угледаром в Донецкой Народной Республике, он работал в зоне спецоперации с 2022 года и был одним из лучших военкоров в стране, пишет телеграм-канал IZ.RU
Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года. Он много снимал в мариупольской Азовстали, был под Марьинкой и Волновахой, когда их освобождали российские подразделения.
Семен впервые за все время спецоперации снял сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь", материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов.
"С командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Прямо на его глазах сменялись украинские флаги на российские триколоры — все увиденное он транслировал для наших граждан", – пишут о нем "Известия".
Семену Еремину было 42 года. Военкор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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