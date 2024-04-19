https://ukraina.ru/20240419/1054621849.html

В ДНР погиб один из лучших российских военкоров

В ДНР погиб один из лучших российских военкоров - 19.04.2024 Украина.ру

В ДНР погиб один из лучших российских военкоров

Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб на задании под Угледаром в Донецкой Народной Республике, он работал в зоне спецоперации с 2022 года и был одним из лучших военкоров в стране, пишет телеграм-канал IZ.RU

2024-04-19T23:40

2024-04-19T23:40

2024-04-19T23:40

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Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года. Он много снимал в мариупольской Азовстали, был под Марьинкой и Волновахой, когда их освобождали российские подразделения. Семен впервые за все время спецоперации снял сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь", материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов. Семену Еремину было 42 года. Военкор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ukraina.ru/20240407/1054358727.html

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новости, донецкая народная республика, военкор, сво, спецоперация