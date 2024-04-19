В Сумах прогремело не менее трех взрывов - 19.04.2024 Украина.ру
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В Сумах прогремело не менее трех взрывов
В Сумах прогремело не менее трех взрывов - 19.04.2024 Украина.ру
В Сумах прогремело не менее трех взрывов
В Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы, перед этим в нескольких областях работала сирена воздушной тревоги, сообщают украинские телеграм-каналы
2024-04-19T23:21
2024-04-19T23:22
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Позже жители слышали еще один взрыв. В областной военной администрации Сум добавили, что в результате обстрела поврежден некий объект гражданской инфраструктуры, но других подробностей, как и пострадавших, нет.
https://ukraina.ru/20240418/1054572224.html
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новости, конотоп, украина, сумская область, сво
Новости, Конотоп, Украина, Сумская область, СВО

В Сумах прогремело не менее трех взрывов

23:21 19.04.2024 (обновлено: 23:22 19.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы, перед этим в нескольких областях работала сирена воздушной тревоги, сообщают украинские телеграм-каналы

"Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21:54. Около 22:32 в Сумах также был слышен звук взрыва. В 22:35 был повторный звук взрыва", – уточняет "Общественное. Сумы".

Позже жители слышали еще один взрыв.
В областной военной администрации Сум добавили, что в результате обстрела поврежден некий объект гражданской инфраструктуры, но других подробностей, как и пострадавших, нет.
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Вчера, 05:00
Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в СумахВ случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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Заголовок открываемого материала
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