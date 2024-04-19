В Сумах прогремело не менее трех взрывов

Купянск посыплется: эксперт объяснил, как Россия раздавит колонны ВСУ, если начнет наступление в Сумах В случае наступления армии РФ ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для восполнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область. ВСУ придется вступать в бой "с колес", а не на подготовленных позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко