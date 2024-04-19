В Сумах прогремело не менее трех взрывов
23:21 19.04.2024 (обновлено: 23:22 19.04.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы, перед этим в нескольких областях работала сирена воздушной тревоги, сообщают украинские телеграм-каналы
"Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21:54. Около 22:32 в Сумах также был слышен звук взрыва. В 22:35 был повторный звук взрыва", – уточняет "Общественное. Сумы".
Позже жители слышали еще один взрыв.
В областной военной администрации Сум добавили, что в результате обстрела поврежден некий объект гражданской инфраструктуры, но других подробностей, как и пострадавших, нет.
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