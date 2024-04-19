https://ukraina.ru/20240419/1054620166.html

Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян

Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян - 19.04.2024 Украина.ру

Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.04.2024

2024-04-19T22:05

2024-04-19T22:05

2024-04-19T22:05

видео

армен гаспарян

россия

украина

китай

олесь бузина

общественная палата

конгресс сша

миротворец

карабах

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:31 – годовщина убийства украинского писателя Олеся Бузины и политические репрессии на Украине; 02:40 – что грозит политзаключённым на Украине после поражения киевского режима на фронте? 06:52 – проголосует ли Конгресс США за военную помощь Украине? 09:39 – китайский профессор пророчит России поражение, 4 банка КНР отказались принимать платежи из РФ, запрет на "народную дипломатию": чего хочет Пекин и как действовать Москве? 15:20 – удар Израиля по Ирану: начало новой большой войны или постановка? 17:38 – об интеграции и социализации мигрантов в России; 24:11 – о выводе российских миротворцев из Карабаха.

россия

украина

китай

карабах

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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