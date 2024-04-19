Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян - 19.04.2024 Украина.ру
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Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян
Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян - 19.04.2024 Украина.ру
Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.04.2024
2024-04-19T22:05
2024-04-19T22:05
видео
армен гаспарян
россия
украина
китай
олесь бузина
общественная палата
конгресс сша
миротворец
карабах
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:31 – годовщина убийства украинского писателя Олеся Бузины и политические репрессии на Украине; 02:40 – что грозит политзаключённым на Украине после поражения киевского режима на фронте? 06:52 – проголосует ли Конгресс США за военную помощь Украине? 09:39 – китайский профессор пророчит России поражение, 4 банка КНР отказались принимать платежи из РФ, запрет на "народную дипломатию": чего хочет Пекин и как действовать Москве? 15:20 – удар Израиля по Ирану: начало новой большой войны или постановка? 17:38 – об интеграции и социализации мигрантов в России; 24:11 – о выводе российских миротворцев из Карабаха.
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видео, армен гаспарян, россия, украина, китай, олесь бузина, общественная палата, конгресс сша, миротворец, карабах, мигранты, сво, спецоперация, видео
Видео, Армен Гаспарян, Россия, Украина, Китай, Олесь Бузина, общественная палата, Конгресс США, Миротворец, Карабах, мигранты, СВО, Спецоперация

Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян

22:05 19.04.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:31 – годовщина убийства украинского писателя Олеся Бузины и политические репрессии на Украине;
02:40 – что грозит политзаключённым на Украине после поражения киевского режима на фронте?
06:52 – проголосует ли Конгресс США за военную помощь Украине?
09:39 – китайский профессор пророчит России поражение, 4 банка КНР отказались принимать платежи из РФ, запрет на "народную дипломатию": чего хочет Пекин и как действовать Москве?
15:20 – удар Израиля по Ирану: начало новой большой войны или постановка?
17:38 – об интеграции и социализации мигрантов в России;
24:11 – о выводе российских миротворцев из Карабаха.
 
ВидеоАрмен ГаспарянРоссияУкраинаКитайОлесь Бузинаобщественная палатаКонгресс СШАМиротворецКарабахмигрантыСВОСпецоперация
 
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