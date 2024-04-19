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Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе

Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе - 19.04.2024 Украина.ру

Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе

Украинская армия быстро получит новую военную помощь после того, как за соответствующий законопроект проголосует Конгресс США. Такое обещание представитель Пентагона Пат Райдер

2024-04-19T21:56

2024-04-19T21:56

2024-04-19T21:57

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В частности, Киеву обещают передать системы противовоздушной обороны, но точное количество их не называется. Вашингтон готовится быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Киева, говорится в статье газеты Politico. Отмечается, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, пока нет. "Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – приводит издание слова собеседника. По данным СМИ, сейчас оружие США находится в большом количестве на европейских складах, оно может быть немедленно отправлено в ВСУ. Напомним, голосование по трем пакетам военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.

https://ukraina.ru/20240404/1054315540.html

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новости, украина, сша, пентагон, украинская армия, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво