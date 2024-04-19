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Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе - 19.04.2024 Украина.ру
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Украинская армия быстро получит новую военную помощь после того, как за соответствующий законопроект проголосует Конгресс США. Такое обещание представитель Пентагона Пат Райдер
2024-04-19T21:56
2024-04-19T21:56
2024-04-19T21:57
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В частности, Киеву обещают передать системы противовоздушной обороны, но точное количество их не называется. Вашингтон готовится быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Киева, говорится в статье газеты Politico. Отмечается, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, пока нет. "Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – приводит издание слова собеседника. По данным СМИ, сейчас оружие США находится в большом количестве на европейских складах, оно может быть немедленно отправлено в ВСУ. Напомним, голосование по трем пакетам военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, пентагон, украинская армия, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, США, Пентагон, украинская армия, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
21:56 19.04.2024 (обновлено: 21:57 19.04.2024)
Украинская армия быстро получит новую военную помощь после того, как за соответствующий законопроект проголосует Конгресс США. Такое обещание представитель Пентагона Пат Райдер
В частности, Киеву обещают передать системы противовоздушной обороны, но точное количество их не называется.
"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней... Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – приводит его слова "Украинская правда".
Вашингтон готовится быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Киева, говорится в статье
газеты Politico.
Отмечается, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, пока нет.
"Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – приводит издание слова собеседника.
По данным СМИ, сейчас оружие США находится в большом количестве на европейских складах, оно может быть немедленно отправлено в ВСУ.
Напомним, голосование по трем пакетам военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.