Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе - 19.04.2024 Украина.ру
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Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе - 19.04.2024 Украина.ру
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Украинская армия быстро получит новую военную помощь после того, как за соответствующий законопроект проголосует Конгресс США. Такое обещание представитель Пентагона Пат Райдер
2024-04-19T21:56
2024-04-19T21:57
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В частности, Киеву обещают передать системы противовоздушной обороны, но точное количество их не называется. Вашингтон готовится быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Киева, говорится в статье газеты Politico. Отмечается, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, пока нет. "Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – приводит издание слова собеседника. По данным СМИ, сейчас оружие США находится в большом количестве на европейских складах, оно может быть немедленно отправлено в ВСУ. Напомним, голосование по трем пакетам военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.
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новости, украина, сша, пентагон, украинская армия, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, США, Пентагон, украинская армия, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО

Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе

21:56 19.04.2024 (обновлено: 21:57 19.04.2024)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Украинская армия быстро получит новую военную помощь после того, как за соответствующий законопроект проголосует Конгресс США. Такое обещание представитель Пентагона Пат Райдер
В частности, Киеву обещают передать системы противовоздушной обороны, но точное количество их не называется.
"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней... Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – приводит его слова "Украинская правда".
Вашингтон готовится быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Киева, говорится в статье газеты Politico.
Отмечается, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, пока нет.

"Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – приводит издание слова собеседника.

По данным СМИ, сейчас оружие США находится в большом количестве на европейских складах, оно может быть немедленно отправлено в ВСУ.
Напомним, голосование по трем пакетам военной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе состоится в субботу, 20 апреля.
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