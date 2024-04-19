Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно - 19.04.2024 Украина.ру
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Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно - 19.04.2024 Украина.ру
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
Известный по событиям в Мариуполе предводитель украинских националистов Денис Прокопенко с позывным "Редис" призвал исключить запрещенный в России националистический полк Азов* из законопроекта США о военной помощи Украине, потому как бригады все равно не получат оружие
2024-04-19T20:17
2024-04-19T20:17
новости
"азов"
сша
россия
мариуполь
сво
военная помощь
военная техника
спецоперация
украинские националисты
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В интервью изданию "Украинская правда", Прокопенко сообщил, что с 2017 года и до сих пор в ряде законов о консолидированных ассигнованиях США содержится следующая поправка: "никакие средства, предоставленные Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"*. Для внесения такой правки, по мнению "Редиса", не было никаких доказательств. Ее добавили на основе характеристик западных СМИ, которые якобы сформировали свое отношение к Азову* под влиянием российской пропаганды. По словам военнослужащего, в Мариуполе, (где националисты Азова* в упор расстреливали мирных граждан, эвакуационные колонны, орудовали боевые позиции в жилых домах, использовали людей в качестве живого щита), ими якобы не использовалось западное вооружение."Сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову"* еще эффективнее выполнять боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства и позорит имидж Украины на международной арене, является унизительным для всего украинского войска", — пожаловался Прокопенко. "Редис" считает, что нет ни одного доказательства того, что "азовцы"* действительно совершали преступления. По данным СМИ, сегодня делегации бригады принимают в США, там "азовцы"* проводят встречи с представителями Конгресса, правозащитными организациями, выступают в ООН, в Совете Европы, в лучших западных университетах. *организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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новости, "азов", сша, россия, мариуполь, сво, военная помощь, военная техника, спецоперация, украинские националисты
Новости, "Азов", США, Россия, Мариуполь, СВО, военная помощь, военная техника, Спецоперация, украинские националисты

Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно

20:17 19.04.2024
 
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
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Известный по событиям в Мариуполе предводитель украинских националистов Денис Прокопенко с позывным "Редис" призвал исключить запрещенный в России националистический полк Азов* из законопроекта США о военной помощи Украине, потому как бригады все равно не получат оружие
В интервью изданию "Украинская правда", Прокопенко сообщил, что с 2017 года и до сих пор в ряде законов о консолидированных ассигнованиях США содержится следующая поправка: "никакие средства, предоставленные Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"*.
Для внесения такой правки, по мнению "Редиса", не было никаких доказательств. Ее добавили на основе характеристик западных СМИ, которые якобы сформировали свое отношение к Азову* под влиянием российской пропаганды.
По словам военнослужащего, в Мариуполе, (где националисты Азова* в упор расстреливали мирных граждан, эвакуационные колонны, орудовали боевые позиции в жилых домах, использовали людей в качестве живого щита), ими якобы не использовалось западное вооружение.

"Сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову"* еще эффективнее выполнять боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства и позорит имидж Украины на международной арене, является унизительным для всего украинского войска", — пожаловался Прокопенко.

"Редис" считает, что нет ни одного доказательства того, что "азовцы"* действительно совершали преступления.
По данным СМИ, сегодня делегации бригады принимают в США, там "азовцы"* проводят встречи с представителями Конгресса, правозащитными организациями, выступают в ООН, в Совете Европы, в лучших западных университетах.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
18 марта, 17:45
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