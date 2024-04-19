https://ukraina.ru/20240419/1054618729.html

Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине

Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине - 19.04.2024 Украина.ру

Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине

Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantum-Systems открыла на Украине завод по производству дронов. Это уже второе военное предприятие, которое ФРГ запускает в стране, публично заявила пресс-служба компании

2024-04-19T19:39

2024-04-19T19:39

2024-04-19T19:39

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Уточняется, что на новом предприятии смогут производить до тысячи беспилотников в год, в том числе выпускать там намерены запасные части. Всего в компанию планируют инвестировать до шести миллионов евро. Дроны среднего радиуса действия Vector компании Quantum-Systems используют военнослужащие армии Украины с мая 2022 года. Сегодня благодаря финансированию правительства Германии было предоставлено 212 систем, а до конца 2024 года Киеву поставят еще 500 беспилотников. В Кремле неоднократно отмечали, что если страны Запада разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ. Перспективы таких объектов в России "воспринимают со знаком минус".

https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html

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новости, украина, германия, россия, сво, производство, оружие, всу