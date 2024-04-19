Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине - 19.04.2024 Украина.ру
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Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине
Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине - 19.04.2024 Украина.ру
Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине
Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantum-Systems открыла на Украине завод по производству дронов. Это уже второе военное предприятие, которое ФРГ запускает в стране, публично заявила пресс-служба компании
2024-04-19T19:39
2024-04-19T19:39
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Уточняется, что на новом предприятии смогут производить до тысячи беспилотников в год, в том числе выпускать там намерены запасные части. Всего в компанию планируют инвестировать до шести миллионов евро. Дроны среднего радиуса действия Vector компании Quantum-Systems используют военнослужащие армии Украины с мая 2022 года. Сегодня благодаря финансированию правительства Германии было предоставлено 212 систем, а до конца 2024 года Киеву поставят еще 500 беспилотников. В Кремле неоднократно отмечали, что если страны Запада разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ. Перспективы таких объектов в России "воспринимают со знаком минус".
https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html
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новости, украина, германия, россия, сво, производство, оружие, всу
Новости, Украина, Германия, Россия, СВО, производство, оружие, ВСУ

Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине

19:39 19.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantum-Systems открыла на Украине завод по производству дронов. Это уже второе военное предприятие, которое ФРГ запускает в стране, публично заявила пресс-служба компании
"Новый завод станет вторым предприятием компании на Украине и ожидается, что до конца года на нем будет работать около 100 человек", - приводит фрагмент релиза "Интерфакс Украина".
Уточняется, что на новом предприятии смогут производить до тысячи беспилотников в год, в том числе выпускать там намерены запасные части. Всего в компанию планируют инвестировать до шести миллионов евро.
Дроны среднего радиуса действия Vector компании Quantum-Systems используют военнослужащие армии Украины с мая 2022 года. Сегодня благодаря финансированию правительства Германии было предоставлено 212 систем, а до конца 2024 года Киеву поставят еще 500 беспилотников.
В Кремле неоднократно отмечали, что если страны Запада разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ. Перспективы таких объектов в России "воспринимают со знаком минус".
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 05:30
Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на УкраинеЧтобы натовские заводы по сборке оружия работали на Украине, их надо прикрыть комплексами ПВО. Для этого США передали Украине технологию создания гибридных систем FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиУкраинаГерманияРоссияСВОпроизводствооружиеВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:17Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
19:39Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине
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