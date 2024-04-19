Немецкая компания публично заявила об открытии завода по производству БПЛА на Украине
Немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantum-Systems открыла на Украине завод по производству дронов. Это уже второе военное предприятие, которое ФРГ запускает в стране, публично заявила пресс-служба компании
"Новый завод станет вторым предприятием компании на Украине и ожидается, что до конца года на нем будет работать около 100 человек", - приводит фрагмент релиза "Интерфакс Украина".
Уточняется, что на новом предприятии смогут производить до тысячи беспилотников в год, в том числе выпускать там намерены запасные части. Всего в компанию планируют инвестировать до шести миллионов евро.
Дроны среднего радиуса действия Vector компании Quantum-Systems используют военнослужащие армии Украины с мая 2022 года. Сегодня благодаря финансированию правительства Германии было предоставлено 212 систем, а до конца 2024 года Киеву поставят еще 500 беспилотников.
В Кремле неоднократно отмечали, что если страны Запада разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ. Перспективы таких объектов в России "воспринимают со знаком минус".
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