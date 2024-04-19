У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist - 19.04.2024 Украина.ру
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У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist
У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist - 19.04.2024 Украина.ру
У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist
Вооруженные силы Украины получили новую модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири. Об этом сообщили журналисты The Economist
2024-04-19T10:59
2024-04-19T11:06
новости
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сибирь
the economist
россия
киев
беспилотники
дроны
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По данным издания, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний.Поставки наладили из-за того, что Запад не хотел предоставлять Украине оружие дальнего действия, пишет The Economist. Однако Белый дом, якобы, отговаривает Киев от ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В США опасаются, что это может привести к ростам цен на нефть.Один из производителей беспилотников утверждает, что американские представители "подмигивают", когда делают предупреждения. "Они в частном порядке говорят нам продолжать", - заявил он.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал украинцев изготавливать дроны собственноручно на дому.
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новости, украина, сибирь, the economist, россия, киев, беспилотники, дроны
Новости, Украина, Сибирь, The Economist, Россия, Киев, беспилотники, дроны

У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist

10:59 19.04.2024 (обновлено: 11:06 19.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Вооруженные силы Украины получили новую модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири. Об этом сообщили журналисты The Economist
По данным издания, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний.
"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", - говорится в статье.
Поставки наладили из-за того, что Запад не хотел предоставлять Украине оружие дальнего действия, пишет The Economist. Однако Белый дом, якобы, отговаривает Киев от ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В США опасаются, что это может привести к ростам цен на нефть.
Один из производителей беспилотников утверждает, что американские представители "подмигивают", когда делают предупреждения. "Они в частном порядке говорят нам продолжать", - заявил он.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал украинцев изготавливать дроны собственноручно на дому.
Каркуша с БПЛА
4 апреля, 06:58
Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы О том, почему у Украины больше беспилотников, чем у России, и сможет ли это существенно повлиять на ситуацию на фронте, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт и участник боевых действий с позывным "Оцелот"
 
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