https://ukraina.ru/20240419/1054598880.html

У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist

У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist - 19.04.2024 Украина.ру

У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist

Вооруженные силы Украины получили новую модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири. Об этом сообщили журналисты The Economist

2024-04-19T10:59

2024-04-19T10:59

2024-04-19T11:06

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По данным издания, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний.Поставки наладили из-за того, что Запад не хотел предоставлять Украине оружие дальнего действия, пишет The Economist. Однако Белый дом, якобы, отговаривает Киев от ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В США опасаются, что это может привести к ростам цен на нефть.Один из производителей беспилотников утверждает, что американские представители "подмигивают", когда делают предупреждения. "Они в частном порядке говорят нам продолжать", - заявил он.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее призвал украинцев изготавливать дроны собственноручно на дому.

https://ukraina.ru/20240404/1054292784.html

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новости, украина, сибирь, the economist, россия, киев, беспилотники, дроны