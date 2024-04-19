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"Русская болезнь" французских моряков Черноморской эскадры

"Русская болезнь" французских моряков Черноморской эскадры - 19.04.2024 Украина.ру

"Русская болезнь" французских моряков Черноморской эскадры

19 апреля 1919 года на Черноморской эскадре, которую Франция направила к берегам Советской России во время Интервенции, началось восстание моряков. В его результате французские корабли навсегда покинули акваторию Чёрного моря

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

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В конце ноября-начале декабря 1918 года первые французские корабли пришли в Одессу чтобы осуществить на практике то, о чём Англия и Франция договорились намного раньше. Бывшие союзники России в Первой Мировой войне по Антанте разделили территорию бывшей Российской империи на сферы влияния. Территория к северу от Чёрного моря попала в зону французской ответственности, к востоку — английской.Однако, прибывавшие в Одессу бороться с революцией экипажи французских кораблей вскоре и сами заразились революционными идеями. Кроме того, матросы, которые в большинстве своём были мобилизованы на Мировую войну, выражали недовольство тем, что война закончилась, а их втягивают в новую авантюру, конца и края которой не предвидится. Ко всему прочему по прибытии в Одессу снабжение рядовых чинов эскадры провиантом резко ухудшилось, что так же не способствовало их патриотическим настроениям.На всех кораблях и судах эскадры стали действовать подпольные революционные ячейки, которые по прибытию в Одессу завязали контакты с русским городским подпольем. Французские матросы регулярно снабжались с берега франкоязычными листовками, газетами и запрещённой литературой. Так, когда 4-6 апреля 1919 года французские солдаты покидали порт после того как его взяли красные, на флот в большом количестве попала газета "Le communiste" и написанное Владимиром Ильичом Лениным "Письмо рабочим Европы и Америки",6 апреля из Одессы в Румынию отправился миноносец "Протэ" с офицерами штаба французского командования на борту. Среди матросов пошел ропот: мол, бросили нас и солдат на произвол судьбы, а сами сбежали.15 апреля из Одессы в Севастополь отправился линкор "Франс". Накануне отплытия на его борт поднялись матросы десантной роты, принесшие с собой "мину замедленного действия" — напечатанные в Одессе 6 апреля листовки. В них Одесский Совет рабочих и крестьянских депутатов сообщал, что власть в городе теперь принадлежит рабочим, и открыто призывал французских моряков отказаться от военных действий против Советской власти и встать на защиту революции. Листовки пошли по рукам. Ропот, и недовольство в экипаже стали нарастать подобно снежному кому. Напряжение достигло той стадии, когда поводом для восстания мог послужить даже самый незначительный инцидент.6-го же апреля в одесский порт прибыл крейсер "Вальдек-Руссо", его капитан отдал приказ зарядить орудия и приготовиться открыть по городу огонь. Однако связанная с Иностранной коллегией, все из той же "Le communiste", группа революционно настроенных моряков, знала, что город взят красными. В группу входили машинист Жантиль, матрос Перонн, комендор Лавье и электрик Симо. Им удалось убедить рядовой экипаж крейсера отказаться открывать огонь по городу, если такой приказ последует. На корабле состоялось заседание Матросского революционного комитета, который постановил: "готовить восстание, обратить главное внимание на вооружение революционных матросов".Такие же революционные настроения царили и на одесском рейде, где стояли миноносцы "Мамелюк" и "Факонио".Вышедший из Одессы 6 апреля миноносец "Протэ", вскоре прибыл в порт Галац (Румыния). Сразу же руководитель революционной ячейки, младший унтер-офицер Луи Бадин, связался с местными революционерами и приступил к подготовке захвата корабля. Но в ячейке корабля оказался предатель и провокатор Дюран. По его наводке в ночь на 17 апреля всю руководящую верхушку восстания арестовали. Командир корабля доложил вице-адмиралу:"Заговор действительно имел место и должен был быть незамедлительно приведен в исполнение. Цель заговора — передать миноносец "Протэ" в руки одесских большевиков".По прибытии в Севастополь подготовка к восстанию началась и на линкоре "Франс", тем более, что его ячейка обладала многолетним опытом конспирации и действовала под вполне мирным прикрытием корабельного хора. Таким образом собрание группы не вызывало никаких подозрений так же, как и постоянный оборот литературы. Этим же оправдывались и встречи с членами экипажей других кораблей и судов.17 апреля линкоры "Франс", "Жан Бар" и "Верньо" открыли огонь по позициям красных. Во время ведения огня часть снарядов угодила в жилые кварталы где из-за этого погибли и получили ранения множество мирных граждан. После того, как известия об этом дошли до экипажей кораблей, канониры взбунтовались. Матросов в артиллерийских расчётах командованию эскадры пришлось заменить офицерами. Позже с берега пришли тревожные известия о том, что если корабли не прекратят огонь, то местное население интервентов попросту вырежет. 18 апреля командующий эскадрой приказал прекратить огонь, но "искра" в порох уже попала. "Взрыв" был только вопросом времени.19 апреля по линкору "Франс" издали приказ о том, что завтра в субботу 20 апреля, а это был день Пасхи, будет производиться погрузка угля. Это стало последней каплей. Матросы возмутились тем, что они не видели выходных с начала Интервенции, так теперь их ещё заставляли работать и на Пасху. Возмущение с "Франса" перекинулось на стоявшие рядом линкоры "Жан Бар", "Верньо", "Жюстис" и крейсер "Дю Шайла".Вечером того же дня, после ужина, на баке "Франса" собрались несколько сотен матросов. Они уже в открытую распевали "Одесский вальс" и "Интернационал". Кроме того зазвучали призывы вооружаться и бросать офицеров за борт.К капитану отправили матросскую делегацию с заявлением об отказе заниматься погрузкой угля в праздничные 20 и 21 апреля. Кроме того, делегаты подняли и глобальный вопрос о том, что они вообще делают в России и выразили свое нежелание воевать против русских рабочих.В результате на "Франс" прибыл главнокомандующий французским флотом в Черном море вице-адмирал Амет. Матросы выдвинули свои требования: не производить погрузки угля в праздничные дни — 20 и 21 апреля, прекратить интервенцию в Россию и немедленно возвратиться во Францию, предоставить отпуска, смягчить дисциплину, улучшить питание и т.д.Офицеры пытались успокоить матросов, но в результате те заперли их по каютам и освободили своих ранее арестованных товарищей. Вице-адмирал Амет покидал линкор под крики: "Смерть тирану!" и "В Тулон, в Тулон!" Примерно тоже самое происходило и на пришвартованных рядом кораблях.Утром 20 апреля на мачтах кораблей вместо государственного флага Франции заполоскались красные стяги, матросы вместо "Марсельезы" исполняли "Интернационал". Вице-адмирал сначала снова попытался уговорить матросов, а потом перешел к угрозам. Но ни то, ни другое на моряков не подействовало. Амет снова отправился на берег ни с чем.20 апреля, около полудня, с пол тысячи матросов с "Жана Бара" и "Франса" высадились на Приморский бульвар. Там к ним присоединились местные жители, включая женщин, стариков и детей. Вместе с французами они шли по улицам города и в один прекрасный момент по ним открыли ружейный и пулеметный огонь. По приказу французского командования огонь вели греческие солдаты.Вечером 20 апреля восстание вспыхнуло и на линкоре "Верньо", но там матросам не удалось захватить оружие – офицеры их опередили, хотя морякам все-таки удалось установить контроль над кораблём.27 апреля восстание докатилось и до кораблей, которые стояли на рейде Одессы. На крейсере "Вальдек-Руссо" революционная группа внесла резолюцию, требующую прекращения войны с Советской Россией и немедленного возвращения во Францию. Делегаты передали требование капитану, добавив, что если он не выполнит поставленных условий, то корабль передадут одесским большевикам.Капитан условия не принял, но матросы, предвидя такой исход встречи, успели забаррикадировать кубрик и безоружными держали оборону до поздней ночи 28 апреля, когда им сообщили, что корабль отправляется во Францию.В Севастополе восстание на кораблях продолжалось три дня. Оно прекратилось после того, как вице-адмирал Амет приказал французским кораблям отправляться во Францию, о чём тут же сообщили восставшим. При этом Амет обещал, что никаких репрессий по отношению к экипажу применено не будет. Несколько дней спустя французский флот действительно вышел в море и с линкором "Франс" во главе походной колонны взял курс на Францию.Однако вице-адмирал французских матросов не обманул только в том, что эскадра возвращается домой. Как только корабли достигли берегов Франции, последовали массовые аресты зачинщиков бунта. Сотни активных участников восстания были осуждены военными трибуналами на каторгу и тюремное заключение.Однако одним только Чёрным морем восстание моряков не ограничилось. Как только о нем стало широко известно, волнения начались по всему французскому флоту. Восстания вспыхнули на линкоре "Прованс" в Тулоне, линкоре "Вольтер" в Бизерте, эсминце "Дюнуа" в Балтийском море, линкоре "Дидро" в Бейруте, крейсере "Д’Эстрэ" во Владивостоке, крейсере "Ле Гишен" в Греции и других.Через год после восстания морской министр Ландри в своем выступлении в палате депутатов признался:"События приняли очень серьёзный характер. На кораблях были подняты красные флаги… Это было восстание в полном смысле этого слова… Нельзя без дрожи подумать о тех последствиях, которые оно могло бы иметь".Сейчас многие недоумевают, как молодая неокрепшая Советская Республика смогла отразить интервенцию передовых стран капиталистического мира. А вот так. Их правители пуще огня и Ленина боялись, что революционные мысли овладеют умами их собственных матросов и солдат, а следом рабочих и крестьян. И как только признаки этого возникали, они сворачивали интервенцию, чтобы локализовать распространение "заразы большевизма" и локализовать его очаг.

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Алексей Стаценко

история, история украины, франция, флот, 1919 г, октябрьская революция (1917), гражданская война, одесса