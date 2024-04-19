Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату

Боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь