Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ - 19.04.2024 Украина.ру
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Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ
Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ - 19.04.2024 Украина.ру
Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ
Если натовские средства ПВО начнут сбивать российские ракеты с территории Польши, то дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-04-19T03:00
2024-04-19T03:00
новости
россия
украина
алексей кочетков
вкс
нато
польша
варшава
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Варшава рассматривают сценарий защиты западных областей Украины польскими системами Patriot. При этом неизвестно, идет ли речь о поставках новых ЗРК или Польша будет сбивать российские ракеты со своей территории.По мнению политолога, речь как раз идет о том, чтобы натовские средства ПВО сбивали российские ракеты с территории Польши. Если это произойдет, ситуация может развиваться по двум сценариям, добавил он.Первый вариант: польские ЗРК "Пэтриот" сбивают российские ракеты, но армия РФ не наносит удар по территории Польши, опасаясь конфликта с НАТО, отметил волонтер.Сейчас внутри Польши идет серьезная борьба военных элит о том, стоит ли продолжать эту "смертельно опасную игру с русским медведем", или же им стоит серьезно подумать о собственной безопасности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, алексей кочетков, вкс, нато, польша, варшава, зрк patriot, ракеты, пво, война
Новости, Россия, Украина, Алексей Кочетков, ВКС, НАТО, Польша, Варшава, ЗРК Patriot, ракеты, ПВО, война

Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ

03:00 19.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Если натовские средства ПВО начнут сбивать российские ракеты с территории Польши, то дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Варшава рассматривают сценарий защиты западных областей Украины польскими системами Patriot. При этом неизвестно, идет ли речь о поставках новых ЗРК или Польша будет сбивать российские ракеты со своей территории.
По мнению политолога, речь как раз идет о том, чтобы натовские средства ПВО сбивали российские ракеты с территории Польши. Если это произойдет, ситуация может развиваться по двум сценариям, добавил он.
Первый вариант: польские ЗРК "Пэтриот" сбивают российские ракеты, но армия РФ не наносит удар по территории Польши, опасаясь конфликта с НАТО, отметил волонтер.
"Второе. Польша получает по голове от наших систем борьбы с ПВО и уже она оказывается перед выбором, что делать дальше: пытаться втянуть всю Европу в войну с Россией или пересматривать всю свою политику на Восточном направлении", - подчеркнул Кочетков.
Сейчас внутри Польши идет серьезная борьба военных элит о том, стоит ли продолжать эту "смертельно опасную игру с русским медведем", или же им стоит серьезно подумать о собственной безопасности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
Михаил Амерберг интервью
Вчера, 06:33
Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату Боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь
 
НовостиРоссияУкраинаАлексей КочетковВКСНАТОПольшаВаршаваЗРК PatriotракетыПВОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
04:10Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО
04:00Как решат в США: политолог рассказал, бросят ли Польшу в огонь "святой борьбы с ненавистной Россией"
03:50"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество
03:40"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар
03:30"Святой чугуний никто не отменял": Кочетков объяснил, почему Одессу и Харьков нужно брать "до Трампа"
03:20Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию
03:10Спят и видят: политолог раскрыл, как Польша хочет нажиться на войне, но боится получить по "одному месту"
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