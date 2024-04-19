Смертельная игра с русским медведем: политолог раскрыл, что ждет Польшу, если она собьет ракеты ВКС РФ
Если натовские средства ПВО начнут сбивать российские ракеты с территории Польши, то дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Варшава рассматривают сценарий защиты западных областей Украины польскими системами Patriot. При этом неизвестно, идет ли речь о поставках новых ЗРК или Польша будет сбивать российские ракеты со своей территории.
По мнению политолога, речь как раз идет о том, чтобы натовские средства ПВО сбивали российские ракеты с территории Польши. Если это произойдет, ситуация может развиваться по двум сценариям, добавил он.
Первый вариант: польские ЗРК "Пэтриот" сбивают российские ракеты, но армия РФ не наносит удар по территории Польши, опасаясь конфликта с НАТО, отметил волонтер.
"Второе. Польша получает по голове от наших систем борьбы с ПВО и уже она оказывается перед выбором, что делать дальше: пытаться втянуть всю Европу в войну с Россией или пересматривать всю свою политику на Восточном направлении", - подчеркнул Кочетков.
Сейчас внутри Польши идет серьезная борьба военных элит о том, стоит ли продолжать эту "смертельно опасную игру с русским медведем", или же им стоит серьезно подумать о собственной безопасности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру