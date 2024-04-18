Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054576454.html
Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах
Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах - 18.04.2024 Украина.ру
Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах
Президент Польши Анджей Дуда пообщался с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке. Об этом 18 апреля сообщили в администрации польского лидера
2024-04-18T10:26
2024-04-18T10:26
польша
анджей дуда
дональд трамп
новости
украина
кэмерон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_8b73a0d77fc2b71e74bf2dba0466d76e.jpg
"Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х представитель президентской канцелярии Войчех Коларский.Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск).Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.Накануне встречи польский президент заявил журналистам, что не опасается того, что в администрации Джо Байдена будут недовольны его общением с Трампом."Я не опасаюсь потому что президенты встречаются со своими коллегами, особенно теми, которые когда-то выполняли президентские функции в своих странах. Это нормальная практика. В этом нет ничего чрезвычайного. Во время своих заграничных визитов президенты также встречаются с различными политиками. Это нормально. Если какое-то государство имеет хорошие отношения с другим государством, то хочет, чтобы эти отношения были как можно лучше с представителями различных политических лагерей", - сказал Дуда.На прошлой неделе Трампа посетил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон. Он попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению.По словам Кэмерона, он добавил, что в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия - в слабой.
https://ukraina.ru/20240417/1054569492.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_201:0:2132:1448_1920x0_80_0_0_f80452e0f212fdfb7d02df33a99154e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, анджей дуда, дональд трамп, новости, украина, кэмерон
Польша, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Новости, Украина, Кэмерон

Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах

10:26 18.04.2024
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда пообщался с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке. Об этом 18 апреля сообщили в администрации польского лидера
"Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х представитель президентской канцелярии Войчех Коларский.
Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск).
"Это была дружеская встреча в очень милой атмосфере", - указал по итогам Дуда.
Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Накануне встречи польский президент заявил журналистам, что не опасается того, что в администрации Джо Байдена будут недовольны его общением с Трампом.
"Я не опасаюсь потому что президенты встречаются со своими коллегами, особенно теми, которые когда-то выполняли президентские функции в своих странах. Это нормальная практика. В этом нет ничего чрезвычайного. Во время своих заграничных визитов президенты также встречаются с различными политиками. Это нормально. Если какое-то государство имеет хорошие отношения с другим государством, то хочет, чтобы эти отношения были как можно лучше с представителями различных политических лагерей", - сказал Дуда.
На прошлой неделе Трампа посетил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон. Он попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению.
По словам Кэмерона, он добавил, что в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия - в слабой.
Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
Вчера, 19:42
Что будет, если Россия не вернёт Одессу и Харьков до прихода Трампа и что задумала Польша - Кочетков
 
ПольшаАнджей ДудаДональд ТрампНовостиУкраинаКэмерон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах
10:12На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, но этого мало – нардеп
10:10Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
09:42Атака ракетами и шарами, удары по Западной Украине. Главное на утро 18 апреля на Украине
08:47Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ
08:23Офицеры ВСУ рисуют мрачный прогноз. Линия фронта может рухнуть летом - Politico
08:07Орбитальная миссия Берегового
08:06Главное за ночь 18 апреля
07:43ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО
07:16Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
07:00Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона
06:37Андрей Ермолаев: кто он
06:36Вадим Карасев: кто он
06:35Дмитрий Спивак: кто он
06:33Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату
06:13КНР боится закрыться. Грег Вайнер о том, какими "морковками" Запад купил позицию Китая по РФ и Украине
06:06Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России
05:42"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществе
05:39Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать
05:29Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке
Лента новостейМолния