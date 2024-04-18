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Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах

Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах - 18.04.2024 Украина.ру

Президент Польши назвал Трампа другом после встречи в частных апартаментах

Президент Польши Анджей Дуда пообщался с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке. Об этом 18 апреля сообщили в администрации польского лидера

2024-04-18T10:26

2024-04-18T10:26

2024-04-18T10:26

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анджей дуда

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"Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", - сообщил в соцсети Х представитель президентской канцелярии Войчех Коларский.Встреча началась около 1.30 по польскому времени (2.30 мск) и завершилась в 4.00 утра (5.00 мск).Сообщается, что среди тем переговоров было повышение расходов на оборону в НАТО до 3% ВВП, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.Накануне встречи польский президент заявил журналистам, что не опасается того, что в администрации Джо Байдена будут недовольны его общением с Трампом."Я не опасаюсь потому что президенты встречаются со своими коллегами, особенно теми, которые когда-то выполняли президентские функции в своих странах. Это нормальная практика. В этом нет ничего чрезвычайного. Во время своих заграничных визитов президенты также встречаются с различными политиками. Это нормально. Если какое-то государство имеет хорошие отношения с другим государством, то хочет, чтобы эти отношения были как можно лучше с представителями различных политических лагерей", - сказал Дуда.На прошлой неделе Трампа посетил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон. Он попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению.По словам Кэмерона, он добавил, что в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия - в слабой.

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польша, анджей дуда, дональд трамп, новости, украина, кэмерон