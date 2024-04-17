Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054565035.html
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ - 17.04.2024 Украина.ру
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
Иран намерен вывести часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за того, что Израиль может попытаться атаковать иранских военных. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ)
2024-04-17T16:55
2024-04-17T17:15
новости
иран
израиль
сирия
война
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/56/1018575654_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_26a03b1c524ce47090b7700781ebd348.jpg
Журналисты напоминают, что израильское руководство придерживается "четкой политики", суть которой заключается в нанесении ответного, массированного удара обидчику. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль и теперь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) перебирает варианты для ответного обстрела. По информации собеседников газеты, КСИР вывел из арабской республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена остались в стране, однако сменят места дислокации. По некоторым данным, атака Израиля может быть ограничена, а нападающая сторона, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем атаковать Иран. Ранее сообщалось, чем Израиль ответит на атаку Ирана. Конфликт двух сторон обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.
https://ukraina.ru/20240416/1054534284.html
иран
израиль
сирия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/56/1018575654_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3b4f978da0cb5358d1beb324869188a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, сирия, война, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Сирия, война, Ближний Восток

Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ

16:55 17.04.2024 (обновлено: 17:15 17.04.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать в
Иран намерен вывести часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за того, что Израиль может попытаться атаковать иранских военных. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ)
"Мы решили создать новое уравнение", — цитирует СМИ руководителя КСИР, генерал-майора Хосейна Салами.
Журналисты напоминают, что израильское руководство придерживается "четкой политики", суть которой заключается в нанесении ответного, массированного удара обидчику.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль и теперь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) перебирает варианты для ответного обстрела. По информации собеседников газеты, КСИР вывел из арабской республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена остались в стране, однако сменят места дислокации.
По некоторым данным, атака Израиля может быть ограничена, а нападающая сторона, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем атаковать Иран.
Ранее сообщалось, чем Израиль ответит на атаку Ирана.
Конфликт двух сторон обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.
На что сделал ставку Израиль, чего не допустит Иран и кого затянет война на Ближнем Востоке - Керимов
Вчера, 11:45
На что сделал ставку Израиль, чего не допустит Иран и кого затянет война на Ближнем Востоке - Керимов
 
НовостиИранИзраильСириявойнаБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
16:55Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
16:53Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков
16:45"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии
16:33Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне
16:21"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?
16:00КрАЗ: от "Днепра" до "Кугуара"
15:51Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*
14:57Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины
14:35Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
14:14Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов
14:14Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
14:11ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
13:42Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
13:39Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"
13:33"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?
13:22"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
13:18Иван Охлобыстин: кто он
13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых
Лента новостейМолния