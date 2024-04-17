https://ukraina.ru/20240417/1054565035.html
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ - 17.04.2024 Украина.ру
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
Иран намерен вывести часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за того, что Израиль может попытаться атаковать иранских военных. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ)
2024-04-17T16:55
2024-04-17T16:55
2024-04-17T17:15
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Журналисты напоминают, что израильское руководство придерживается "четкой политики", суть которой заключается в нанесении ответного, массированного удара обидчику. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль и теперь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) перебирает варианты для ответного обстрела. По информации собеседников газеты, КСИР вывел из арабской республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена остались в стране, однако сменят места дислокации. По некоторым данным, атака Израиля может быть ограничена, а нападающая сторона, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем атаковать Иран. Ранее сообщалось, чем Израиль ответит на атаку Ирана. Конфликт двух сторон обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.
https://ukraina.ru/20240416/1054534284.html
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Новости, Иран, Израиль, Сирия, война, Ближний Восток
Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
16:55 17.04.2024 (обновлено: 17:15 17.04.2024)
Иран намерен вывести часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за того, что Израиль может попытаться атаковать иранских военных. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ)
"Мы решили создать новое уравнение", — цитирует СМИ руководителя КСИР, генерал-майора Хосейна Салами.
Журналисты напоминают,
что израильское руководство придерживается "четкой политики", суть которой заключается в нанесении ответного, массированного удара обидчику.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль и теперь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) перебирает варианты для ответного обстрела. По информации собеседников газеты, КСИР вывел из арабской республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена остались в стране, однако сменят места дислокации.
По некоторым данным, атака Израиля может быть ограничена, а нападающая сторона, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем атаковать Иран.
Ранее сообщалось, чем Израиль ответит
на атаку Ирана.
Конфликт двух сторон обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.