https://ukraina.ru/20240417/1054565035.html

Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ

Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ - 17.04.2024 Украина.ру

Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ

Иран намерен вывести часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за того, что Израиль может попытаться атаковать иранских военных. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ)

2024-04-17T16:55

2024-04-17T16:55

2024-04-17T17:15

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иран

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Журналисты напоминают, что израильское руководство придерживается "четкой политики", суть которой заключается в нанесении ответного, массированного удара обидчику. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль и теперь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) перебирает варианты для ответного обстрела. По информации собеседников газеты, КСИР вывел из арабской республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена остались в стране, однако сменят места дислокации. По некоторым данным, атака Израиля может быть ограничена, а нападающая сторона, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем атаковать Иран. Ранее сообщалось, чем Израиль ответит на атаку Ирана. Конфликт двух сторон обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.

https://ukraina.ru/20240416/1054534284.html

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израиль

сирия

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