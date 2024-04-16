СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана - 16.04.2024 Украина.ру
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СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана - 16.04.2024 Украина.ру
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
Израиль намерен погрузить Иран в тревожное ожидание реакции ЦАХАЛ на атаку, совершенную в ночь с 13 на 14 апреля. Соответствующее решение было принято в ходе заседания военного кабинета во вторник, передает издание The Times of Israel
2024-04-16T23:29
2024-04-16T23:29
новости
израиль
иран
биньямин нетаньяху
война
ближний восток
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Уточняется, что в ходе встречи обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск дронов. Источник СМИ сообщил, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ. "Пусть они волнуются", – сказал он. При этом, ответ Израиля якобы может быть как внутри Ирана, так и за его пределами. Вместе с тем, позиция большинства в правительстве склоняется к тому, чтобы Израиль решительно ответил на беспрецедентную атаку. Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал". Напомним, ночью 13 апреля Иран атаковал Израиль, использовав более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Этот обстрел был ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства.
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иран
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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война, ближний восток
Новости, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, война, Ближний Восток

СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана

23:29 16.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Израиль намерен погрузить Иран в тревожное ожидание реакции ЦАХАЛ на атаку, совершенную в ночь с 13 на 14 апреля. Соответствующее решение было принято в ходе заседания военного кабинета во вторник, передает издание The Times of Israel
Уточняется, что в ходе встречи обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск дронов. Источник СМИ сообщил, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ.

"Пусть они волнуются", – сказал он.

При этом, ответ Израиля якобы может быть как внутри Ирана, так и за его пределами.
Вместе с тем, позиция большинства в правительстве склоняется к тому, чтобы Израиль решительно ответил на беспрецедентную атаку.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал".
Напомним, ночью 13 апреля Иран атаковал Израиль, использовав более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Этот обстрел был ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 22:31
Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль Вашингтон выступает за безопасность Израиля и прекращение огня на Ближнем Востоке, заявил 15 апреля президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани, передает CNN
 
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23:57Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
23:29СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
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