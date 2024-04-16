https://ukraina.ru/20240416/1054550426.html

СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана

СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана - 16.04.2024 Украина.ру

СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана

Израиль намерен погрузить Иран в тревожное ожидание реакции ЦАХАЛ на атаку, совершенную в ночь с 13 на 14 апреля. Соответствующее решение было принято в ходе заседания военного кабинета во вторник, передает издание The Times of Israel

2024-04-16T23:29

2024-04-16T23:29

2024-04-16T23:29

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израиль

иран

биньямин нетаньяху

война

ближний восток

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Уточняется, что в ходе встречи обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск дронов. Источник СМИ сообщил, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ. "Пусть они волнуются", – сказал он. При этом, ответ Израиля якобы может быть как внутри Ирана, так и за его пределами. Вместе с тем, позиция большинства в правительстве склоняется к тому, чтобы Израиль решительно ответил на беспрецедентную атаку. Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал". Напомним, ночью 13 апреля Иран атаковал Израиль, использовав более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Этот обстрел был ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства.

https://ukraina.ru/20240415/1054527456.html

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иран

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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война, ближний восток