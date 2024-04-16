https://ukraina.ru/20240416/1054550426.html
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана - 16.04.2024 Украина.ру
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
Израиль намерен погрузить Иран в тревожное ожидание реакции ЦАХАЛ на атаку, совершенную в ночь с 13 на 14 апреля. Соответствующее решение было принято в ходе заседания военного кабинета во вторник, передает издание The Times of Israel
2024-04-16T23:29
2024-04-16T23:29
2024-04-16T23:29
новости
израиль
иран
биньямин нетаньяху
война
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082021_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4520e6fa3e68bdac675aafd78da8edcc.jpg
Уточняется, что в ходе встречи обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск дронов. Источник СМИ сообщил, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ. "Пусть они волнуются", – сказал он. При этом, ответ Израиля якобы может быть как внутри Ирана, так и за его пределами. Вместе с тем, позиция большинства в правительстве склоняется к тому, чтобы Израиль решительно ответил на беспрецедентную атаку. Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал". Напомним, ночью 13 апреля Иран атаковал Израиль, использовав более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Этот обстрел был ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства.
https://ukraina.ru/20240415/1054527456.html
израиль
иран
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082021_66:0:978:684_1920x0_80_0_0_3b977c19710490299d711d4a7b111e10.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, война, ближний восток
СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
Израиль намерен погрузить Иран в тревожное ожидание реакции ЦАХАЛ на атаку, совершенную в ночь с 13 на 14 апреля. Соответствующее решение было принято в ходе заседания военного кабинета во вторник, передает издание The Times of Israel
Уточняется, что в ходе встречи обсуждался ответ на иранскую ракетную атаку и запуск дронов. Источник СМИ сообщил, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить Иран гадать, откладывая потенциальный ответ.
"Пусть они волнуются", – сказал он.
При этом, ответ Израиля якобы может быть как внутри Ирана, так и за его пределами.
Вместе с тем, позиция большинства в правительстве склоняется к тому, чтобы Израиль решительно ответил на беспрецедентную атаку.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил
армии найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал".
Напомним, ночью 13 апреля Иран атаковал Израиль, использовав более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Этот обстрел был ответом на удар Израиля по консульству в Сирии. Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства.