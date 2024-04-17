Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ - 17.04.2024 Украина.ру
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Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ
Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ - 17.04.2024 Украина.ру
Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ
Над Татарстаном сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили 17 апреля в Минобороны РФ
2024-04-17T12:31
2024-04-17T12:31
новости
россия
татарстан
минобороны рф
беспилотники
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В российском военном ведомстве уточнили, что атаку беспилотника пресекли около 11:20 утра.Ранее утром 17 апреля сообщили о сбитом беспилотнике в Мордовии. Атака на Мордовию пресечена около 8 утра.
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новости, россия, татарстан, минобороны рф, беспилотники
Новости, Россия, Татарстан, Минобороны РФ, беспилотники

Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ

12:31 17.04.2024
 
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
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Над Татарстаном сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили 17 апреля в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении МО РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что атаку беспилотника пресекли около 11:20 утра.
Ранее утром 17 апреля сообщили о сбитом беспилотнике в Мордовии. Атака на Мордовию пресечена около 8 утра.
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