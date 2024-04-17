https://ukraina.ru/20240417/1054544314.html

Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"

Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице" - 17.04.2024 Украина.ру

Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"

Дзержинск - это часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-04-17T03:30

2024-04-17T03:30

2024-04-17T03:30

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ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года, рассказал обозреватель.Если говорить более подробно, то ВС РФ надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык можно отрезать Дзержинск, добавил он.Дзержинск – это настолько укрепленный участок фронта, что пока там не пробовали наступать. Если ВС РФ смогут взять город фланговым ударом, у ВСУ будет более уязвимым стык этих двух фронтов. Туда можно будет бить по классике военного искусства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру

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