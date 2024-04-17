Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице" - 17.04.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"
Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице" - 17.04.2024 Украина.ру
Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"
Дзержинск - это часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T03:30
2024-04-17T03:30
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ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года, рассказал обозреватель.Если говорить более подробно, то ВС РФ надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык можно отрезать Дзержинск, добавил он.Дзержинск – это настолько укрепленный участок фронта, что пока там не пробовали наступать. Если ВС РФ смогут взять город фланговым ударом, у ВСУ будет более уязвимым стык этих двух фронтов. Туда можно будет бить по классике военного искусства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, часов яр, горловка, всу, вс рф, донбасс, обстрелы, славянск
Новости, Россия, Часов Яр, Горловка, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, обстрелы, Славянск

Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"

03:30 17.04.2024
 
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Дзержинск - это часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать город. Именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
ВС РФ смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года, рассказал обозреватель.
Если говорить более подробно, то ВС РФ надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык можно отрезать Дзержинск, добавил он.
"Этот город важен по нескольким причинам. Во-первых, это - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать Горловку. Во-вторых, он находится на высоте. В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица", - подчеркнул Угольный.
Дзержинск – это настолько укрепленный участок фронта, что пока там не пробовали наступать. Если ВС РФ смогут взять город фланговым ударом, у ВСУ будет более уязвимым стык этих двух фронтов. Туда можно будет бить по классике военного искусства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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