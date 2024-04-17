Владислав Угольный объяснил, как в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка

Леонид Савин: Иран будет воевать с Израилем так же, как Россия с ВСУ

Пока Иран и Израиль скандалят, Тайвань может вернуться под свою политическую "крышу". А Украина проигрывает битву за внимание и ресурсы США в пользу Ближнего Востока. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин.