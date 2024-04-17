Владислав Угольный объяснил, как в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка
ВС РФ нужно установить фронт от Калиновки до Курдюмовки вдоль канала, форсировать его и вернуть позиции к югу от Часов Яра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
ВСУ под Клещеевкой угрожают российскому флангу и не дают "подпереть" Часов Яр с юга. Поэтому ВС РФ нужно установить фронт от Калиновки до Курдюмовки вдоль канала, форсировать его и вернуть позиции к югу от Часов Яра, которые заняли в январе-феврале 2023 года, рассказал обозреватель.
ВС РФ вошли в микрорайон "Канал" в Часов Яре больше недели назад. Сам по себе этот район - это позднесоветская многоэтажная застройка. Он расположен за каналом "Северский Донец-Донбасс", изолированный от самого Часов Яра, добавил он.
"Я, конечно, не забирался на эти многоэтажки. Я не знаю, насколько оттуда открывается широкий обзор. Но мне кажется, что оттуда мы сможем просматривать весь Часов Яр и подъезды к нему", - уточнил Угольный.
Просто снести авиабомбами все позиции ВСУ на "Канале" нельзя. Во-первых, для этого нужно очень много ФАБов. Во-вторых, бои за Марьинку шли долгих 1,5 года. В-третьих, российским военным самим пригодятся эти многоэтажки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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