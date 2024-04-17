Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром - 17.04.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром - 17.04.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
В Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, важно не дать ВСУ там окопаться. Противник понимает, что если он даст слабину в районе Новомихайловки, то российские войска зайдут в тыл Угледару. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T03:10
2024-04-17T03:10
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Сейчас Марьинская группировка армии РФ наступает с юга на Красногоровку. Штурм с юга – это хорошо, но на поселок надо давить с севера. Но для этого бойцам нужно окончательно разобраться с Невельским, рассказал обозреватель.Новомихайловка - это мощный укрепрайон ВСУ. Поэтому противник понимает, что если он даст слабину в этом районе, то российские войска зайдут в тыл Угледару, что приведет к обрушению фронта, отметил он.Поэтому украинское командование туда отправило свои резервы и десантные части (46-я бригада), которые по общей советской традиции считаются элитными. Тем не менее, сейчас ВС РФ контролируют около 80% села, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, угледар, донбасс, бои, наступление, сво, всу, оборона, марьинка
Новости, Россия, ВС РФ, Угледар, Донбасс, бои, наступление, СВО, ВСУ, оборона, Марьинка

Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром

03:10 17.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, важно не дать ВСУ там окопаться. Противник понимает, что если он даст слабину в районе Новомихайловки, то российские войска зайдут в тыл Угледару. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас Марьинская группировка армии РФ наступает с юга на Красногоровку. Штурм с юга – это хорошо, но на поселок надо давить с севера. Но для этого бойцам нужно окончательно разобраться с Невельским, рассказал обозреватель.
"В этом случае мы сможем наступать с двух сторон и попытаемся вынудить противника самому оттуда уйти. Кроме того, в Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, по которому сейчас работают наши ФАБы. Важно не дать противнику там окопаться", - добавил Угольный.
Новомихайловка - это мощный укрепрайон ВСУ. Поэтому противник понимает, что если он даст слабину в этом районе, то российские войска зайдут в тыл Угледару, что приведет к обрушению фронта, отметил он.
Поэтому украинское командование туда отправило свои резервы и десантные части (46-я бригада), которые по общей советской традиции считаются элитными. Тем не менее, сейчас ВС РФ контролируют около 80% села, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
Платон Беседин интервью
Вчера, 12:46
Платон Беседин: России осталось сделать лишь один шаг, чтобы забыть об Украине и не дать миру сойти с умаНам нужна система координат, которая берется из прошлого, смешивается с настоящим и начинает работать. Может быть, это прозвучит по-писательски и витиевато, но это нужно миру
 
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