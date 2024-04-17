Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром

Платон Беседин: России осталось сделать лишь один шаг, чтобы забыть об Украине и не дать миру сойти с ума

Нам нужна система координат, которая берется из прошлого, смешивается с настоящим и начинает работать. Может быть, это прозвучит по-писательски и витиевато, но это нужно миру