Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
В Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, важно не дать ВСУ там окопаться. Противник понимает, что если он даст слабину в районе Новомихайловки, то российские войска зайдут в тыл Угледару. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас Марьинская группировка армии РФ наступает с юга на Красногоровку. Штурм с юга – это хорошо, но на поселок надо давить с севера. Но для этого бойцам нужно окончательно разобраться с Невельским, рассказал обозреватель.
"В этом случае мы сможем наступать с двух сторон и попытаемся вынудить противника самому оттуда уйти. Кроме того, в Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, по которому сейчас работают наши ФАБы. Важно не дать противнику там окопаться", - добавил Угольный.
Новомихайловка - это мощный укрепрайон ВСУ. Поэтому противник понимает, что если он даст слабину в этом районе, то российские войска зайдут в тыл Угледару, что приведет к обрушению фронта, отметил он.
Поэтому украинское командование туда отправило свои резервы и десантные части (46-я бригада), которые по общей советской традиции считаются элитными. Тем не менее, сейчас ВС РФ контролируют около 80% села, заключил собеседник издания.
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