Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой

Смерть за любовь. За что в Киеве убили Олеся Бузину 9 лет назад

Ровно 9 лет назад в Киеве у своего дома во время пробежки фактически на глазах родных был застрелен украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Уже 9 лет назад…