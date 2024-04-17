https://ukraina.ru/20240417/1054534721.html
Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру
Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
Пески, Первомойское и Нетайлово-Карловка -- это единая цепь населенных пунктов по трассе "Донецк-Днепропетровск". Поселки Нетайлово и Карловка - это следующие цели ВС РФ на участке фронта к западу от Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T04:30
2024-04-17T04:30
2024-04-17T04:30
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На днях ВС РФ освободили Первомайское, бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами в самой западной части поселка. Следующие цели ВС РФ на этом участке – поселки Нетайлово и Карловка, рассказал обозреватель.Нетайлово открывает путь на Карловку. Это единая цепь населенных пунктов по трассе "Донецк-Днепропетровск". Пески (за которые очень долго сражались) – Первомайское (бои разной интенсивности там шли 1,5 года) – Нетайлово-Карловка, добавил он.Наиболее трудная ситуация складывается под Невельским. Там идут бои, пока ВС РФ полностью не контролируют поселок. При этом Марьинская группировка ВС РФ сейчас наступает с юга на Красногоровку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240416/1054531712.html
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новости, пески, авдеевка, россия, донбасс, днр, бои, сво, освобождение, вс рф, донецк
Новости, Пески, Авдеевка, Россия, Донбасс, ДНР, бои, СВО, освобождение, ВС РФ, Донецк
Военный обозреватель рассказал про освобождение Первомайского и назвал две новые цели ВС РФ за Авдеевкой
Пески, Первомойское и Нетайлово-Карловка -- это единая цепь населенных пунктов по трассе "Донецк-Днепропетровск". Поселки Нетайлово и Карловка - это следующие цели ВС РФ на участке фронта к западу от Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный