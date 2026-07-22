https://ukraina.ru/20260722/drapatyy-poka-ofitsialno-ne-naznachen-glavkomom-vsu-1081733950.html
Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ
Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ
Владимир Зеленский сообщил, что юридическое оформление смены руководства Вооружённых сил Украины состоится в течение дня. Об этом 22 июля он написал в соцсетях
2026-07-22T14:39
2026-07-22T14:39
2026-07-22T14:39
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"Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства ВСУ — соответствующие указы готовятся", — заявил Зеленский.Сам Михаил Драпатый уже прокомментировал назначение: по его словам, президент поставил задачу "продолжить и усилить наступательные действия". В первом же обращении новый главком использовал лозунг украинских националистов из УНА-УНСО*. Публикацию он разместил в Facebook*, где заявил о принятии назначения и обратился к военнослужащим ВСУ.Подробнее - в материале Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого на сайте Украина.ру.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.**Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России),
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новости, украина, россия, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook
Новости, Украина, Россия, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Facebook
Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ
Владимир Зеленский сообщил, что юридическое оформление смены руководства Вооружённых сил Украины состоится в течение дня. Об этом 22 июля он написал в соцсетях
"Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства ВСУ — соответствующие указы готовятся", — заявил Зеленский.
Сам Михаил Драпатый уже прокомментировал назначение: по его словам, президент поставил задачу "продолжить и усилить наступательные действия".
В первом же обращении новый главком использовал лозунг украинских националистов из УНА-УНСО*. Публикацию он разместил в Facebook*, где заявил о принятии назначения и обратился к военнослужащим ВСУ.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
**Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России),