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Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ

Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру

Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что юридическое оформление смены руководства Вооружённых сил Украины состоится в течение дня. Об этом 22 июля он написал в соцсетях

2026-07-22T14:39

2026-07-22T14:39

2026-07-22T14:39

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"Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства ВСУ — соответствующие указы готовятся", — заявил Зеленский.Сам Михаил Драпатый уже прокомментировал назначение: по его словам, президент поставил задачу "продолжить и усилить наступательные действия". В первом же обращении новый главком использовал лозунг украинских националистов из УНА-УНСО*. Публикацию он разместил в Facebook*, где заявил о принятии назначения и обратился к военнослужащим ВСУ.Подробнее - в материале Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого на сайте Украина.ру.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.**Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России),

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новости, украина, россия, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook