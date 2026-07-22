https://ukraina.ru/20260722/komandir-spas-posle-raneniya-zastaviv-idti-vpered-chtoby-drony-vsu-poteryali-menya-1081735463.html

Командир спас после ранения, заставив идти вперед, чтобы дроны ВСУ потеряли меня

Командир спас после ранения, заставив идти вперед, чтобы дроны ВСУ потеряли меня - 22.07.2026 Украина.ру

Командир спас после ранения, заставив идти вперед, чтобы дроны ВСУ потеряли меня

Раненный боец ВС РФ с позывным "Луна" после операции в госпитале рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко об обстоятельствах... Украина.ру, 22.07.2026

2026-07-22T14:54

2026-07-22T14:54

2026-07-22T14:54

видео

александр чаленко

вооруженные силы украины

россия

украина.ру

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Раненный боец ВС РФ с позывным "Луна" после операции в госпитале рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко об обстоятельствах своего ранения. Дал посмотреть картечь, которую из него вытащили хирурги. Ею был начинен боезаряд бандеровского дрона, который взорвался в двух метрах от него.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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