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В России объявлен в розыск новый главком ВСУ Михаил Драпатый

В России объявлен в розыск новый главком ВСУ Михаил Драпатый - 22.07.2026 Украина.ру

В России объявлен в розыск новый главком ВСУ Михаил Драпатый

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск назначенного на пост главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого. Об этом 22 июля сообщают "РИА Новости"

2026-07-22T14:31

2026-07-22T14:31

2026-07-22T14:31

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Основанием для розыска стала уголовная статья. Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого 21 июля, официально он вступит в должность 22 июля, сменив Александра Сырского. Разговоры об отставке Сырского шли с 20 июля, а затем информацию подтвердили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко, нардеп Алексей Гончаренко* и источник "РБК-Украина".О назначении Драпатого – в материале Сырский на прощание рассказал об "успехах" ВСУ на фоне отступлений по всем фронтамПодробнее - в материале Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого на сайте Украина.ру.*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, михаил драпатый, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру