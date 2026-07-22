В России объявлен в розыск новый главком ВСУ Михаил Драпатый
© Фото : Михайло Драпатий / TelegramМихаил Драпатый
© Фото : Михайло Драпатий / Telegram
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск назначенного на пост главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого. Об этом 22 июля сообщают "РИА Новости"
Основанием для розыска стала уголовная статья. Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого 21 июля, официально он вступит в должность 22 июля, сменив Александра Сырского.
Разговоры об отставке Сырского шли с 20 июля, а затем информацию подтвердили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко, нардеп Алексей Гончаренко* и источник "РБК-Украина".
О назначении Драпатого – в материале Сырский на прощание рассказал об "успехах" ВСУ на фоне отступлений по всем фронтам
Подробнее - в материале Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого на сайте Украина.ру.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
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