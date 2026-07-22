Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции - 22.07.2026 Украина.ру
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Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции
Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции - 22.07.2026 Украина.ру
Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции
Во Франции обнаружено тело бывшего модельного агента Даниэля Сиада, которого связывали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 22 июля сообщает BFMTV
2026-07-22T14:48
2026-07-22T14:53
новости
франция
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69-летний Сиад умер от остановки сердца. По информации Parisien, в последнее время он не работал и испытывал финансовые трудности. Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна, против него подали жалобы как минимум пять женщин, обвинив в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он обвинения отрицал.В июле 2019 года самого Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми, а через месяц нашли мёртвым в камере. Следствие признало это самоубийством. Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.
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новости, франция, джеффри эпштейн, украина.ру, мир без границ
Новости, Франция, Джеффри Эпштейн, Украина.ру, Мир без границ

Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции

14:48 22.07.2026 (обновлено: 14:53 22.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of JusticeДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of Justice
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Во Франции обнаружено тело бывшего модельного агента Даниэля Сиада, которого связывали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 22 июля сообщает BFMTV
69-летний Сиад умер от остановки сердца. По информации Parisien, в последнее время он не работал и испытывал финансовые трудности. Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна, против него подали жалобы как минимум пять женщин, обвинив в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он обвинения отрицал.
В июле 2019 года самого Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми, а через месяц нашли мёртвым в камере.
Следствие признало это самоубийством.
Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.
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