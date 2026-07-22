Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мёртвым во Франции
14:48 22.07.2026 (обновлено: 14:53 22.07.2026)
Во Франции обнаружено тело бывшего модельного агента Даниэля Сиада, которого связывали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 22 июля сообщает BFMTV
69-летний Сиад умер от остановки сердца. По информации Parisien, в последнее время он не работал и испытывал финансовые трудности. Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна, против него подали жалобы как минимум пять женщин, обвинив в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он обвинения отрицал.
В июле 2019 года самого Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми, а через месяц нашли мёртвым в камере.
Следствие признало это самоубийством.
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