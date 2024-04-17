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Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой

Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру

Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой

ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная и закрепились на ее правом берегу. Российские силы освободили Первомайское, бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-04-17T04:00

2024-04-17T04:00

2024-04-17T04:00

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За Авдеевкой командование пытается выйти на рубеж реки Волчья от Курахово до Очеретино (выйдя к очеретинским высотам на северо-западе от Авдеевки) и освободив Красногоровку, отбросить ВСУ от Донецка, рассказал обозреватель.ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная. Сейчас бойцы закрепились на ее правом берегу. На 1\3 взята Семеновка, практически взяты Бердычи, идет наступление на Уманское, добавил он.Кроме того, российские силы освободили Первомайское. МО РФ об этом официально не сообщало, но бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами на западе поселка. Следующие цели на этом участке – Нетайлово и Карловка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру

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