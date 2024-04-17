Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054533181.html
Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой
Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру
Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой
ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная и закрепились на ее правом берегу. Российские силы освободили Первомайское, бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T04:00
2024-04-17T04:00
новости
россия
авдеевка
донецк
донбасс
вс рф
наступление
всу
сво
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_916b20aeda208f8130970bf31152dcc4.jpg
За Авдеевкой командование пытается выйти на рубеж реки Волчья от Курахово до Очеретино (выйдя к очеретинским высотам на северо-западе от Авдеевки) и освободив Красногоровку, отбросить ВСУ от Донецка, рассказал обозреватель.ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная. Сейчас бойцы закрепились на ее правом берегу. На 1\3 взята Семеновка, практически взяты Бердычи, идет наступление на Уманское, добавил он.Кроме того, российские силы освободили Первомайское. МО РФ об этом официально не сообщало, но бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами на западе поселка. Следующие цели на этом участке – Нетайлово и Карловка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240416/1054526495.html
россия
авдеевка
донецк
донбасс
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_e366a984679aba68850a890bc21d0c44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, донецк, донбасс, вс рф, наступление, всу, сво, днр, освобождение
Новости, Россия, Авдеевка, Донецк, Донбасс, ВС РФ, наступление, ВСУ, СВО, ДНР, освобождение

Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой

04:00 17.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная и закрепились на ее правом берегу. Российские силы освободили Первомайское, бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
За Авдеевкой командование пытается выйти на рубеж реки Волчья от Курахово до Очеретино (выйдя к очеретинским высотам на северо-западе от Авдеевки) и освободив Красногоровку, отбросить ВСУ от Донецка, рассказал обозреватель.
ВС РФ взломали первую линию обороны украинских войск за Авдеевкой по реке Дурная. Сейчас бойцы закрепились на ее правом берегу. На 1\3 взята Семеновка, практически взяты Бердычи, идет наступление на Уманское, добавил он.
"На днях там наша 90-я танковая дивизия неплохо размотала 25-ю аэромобильную бригаду ВСУ. Вражеские источники сейчас паникуют, говоря о том, что там якобы серая зона. Но это не так. Мы там двигаемся вперед", - подчеркнул Угольный.
Кроме того, российские силы освободили Первомайское. МО РФ об этом официально не сообщало, но бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами на западе поселка. Следующие цели на этом участке – Нетайлово и Карловка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 05:07
Фархад Ибрагимов: Большая война Ирана и Израиля станет гуманитарным коллапсом для РоссииСотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет были выпущены с территории Ирана по территории Израиля в ночь с 13 на 14 апреля. Ответный удар Исламской республики стал первым в истории прямым столкновением между указанными государствами и возмездием за удар по консульству в Дамаске. Израиль пообещал ответить
 
НовостиРоссияАвдеевкаДонецкДонбассВС РФнаступлениеВСУСВОДНРосвобождение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Удар на Волчанск вдоль Северского Донца: историк рассказал про перспективный сценарий похода на Харьков
04:00Взломали первую линию ВСУ: военный обозреватель сообщил, куда еще продвинулась армия РФ за Авдеевкой
03:40Битва за Часов Яр: Владислав Угольный объяснил, как ВС РФ берут ключевые высоты в микрорайоне "Канал"
03:30Военный обозреватель о том, как ВС РФ могут отрезать Дзержинск, ударив в стык по "Таврии" и "Хортице"
03:20Владислав Угольный объяснил, как в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка
03:10Эксперт раскрыл, как ВС РФ перемалывают ВСУ в Новомихайловке, приближая обрушение фронта под Угледаром
03:00В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта
23:57Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
23:29СМИ узнали, чем Израиль ответит на атаку Ирана
23:09Денег, собранных в рамках чешкой инициативы, не хватает для закупку снарядов для ВСУ – СМИ
22:41Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II
22:11Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
21:43Освобождение Часов Яра уничтожит "последний оплот" ВСУ в ДНР – Politico
21:14Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают США
20:55В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут
20:40Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ
20:08ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
19:46Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
19:29"Лучшим вариантом" в Раде назвали задокументированное ужесточение мобилизации на Украине
19:15Удары по колоннам ВСУ и внезапный десант: где Россия устроит побоище – Онуфриенко
Лента новостейМолния