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Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области

Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области - 16.04.2024 Украина.ру

Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области

Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к воротам собственного дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, чудом задело его только по касательной. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-16T17:11

2024-04-16T17:11

2024-04-16T17:11

новости

запорожская область

владимир рогов

покушение

терроризм

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сво

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Рогов уточнил, что бомба сработала в тот момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, ведется опрос свидетелей. Владимир Рогов обвиняет в случившемся украинскую сторону, которая пока инцидент не комментировала. "Террористическое злокачественное образование УГИЛ (прим. ред. - Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!", – призвал он. Ранее сообщалось, что украинская разведка спланировала и координировала покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

https://ukraina.ru/20230307/1044181609.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, владимир рогов, покушение, терроризм, террорист, сво, новые регионы