Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области - 16.04.2024 Украина.ру
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Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области - 16.04.2024 Украина.ру
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области
Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к воротам собственного дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, чудом задело его только по касательной. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-16T17:11
2024-04-16T17:11
новости
запорожская область
владимир рогов
покушение
терроризм
террорист
сво
новые регионы
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Рогов уточнил, что бомба сработала в тот момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, ведется опрос свидетелей. Владимир Рогов обвиняет в случившемся украинскую сторону, которая пока инцидент не комментировала. "Террористическое злокачественное образование УГИЛ (прим. ред. - Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!", – призвал он. Ранее сообщалось, что украинская разведка спланировала и координировала покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
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новости, запорожская область, владимир рогов, покушение, терроризм, террорист, сво, новые регионы
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, покушение, терроризм, террорист, СВО, Новые регионы

Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области

17:11 16.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к воротам собственного дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, чудом задело его только по касательной. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
"Основное направление взрыва прошло мимо, его задело по касательной. Взрывное устройство бандеровцы разместили на уровне головы руководителя подразделения ГУП "ГЗО" "Акимовское" и прикрепили к воротам", – написал он в своем телеграм-канале.
Рогов уточнил, что бомба сработала в тот момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, ведется опрос свидетелей.
Владимир Рогов обвиняет в случившемся украинскую сторону, которая пока инцидент не комментировала.

"Террористическое злокачественное образование УГИЛ (прим. ред. - Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!", – призвал он.

Ранее сообщалось, что украинская разведка спланировала и координировала покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
7 марта 2023, 18:34
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