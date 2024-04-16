https://ukraina.ru/20240416/1054544463.html
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области - 16.04.2024 Украина.ру
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области
Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к воротам собственного дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, чудом задело его только по касательной. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-16T17:11
2024-04-16T17:11
2024-04-16T17:11
новости
запорожская область
владимир рогов
покушение
терроризм
террорист
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Рогов уточнил, что бомба сработала в тот момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, ведется опрос свидетелей. Владимир Рогов обвиняет в случившемся украинскую сторону, которая пока инцидент не комментировала. "Террористическое злокачественное образование УГИЛ (прим. ред. - Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!", – призвал он. Ранее сообщалось, что украинская разведка спланировала и координировала покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
https://ukraina.ru/20230307/1044181609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, владимир рогов, покушение, терроризм, террорист, сво, новые регионы
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, покушение, терроризм, террорист, СВО, Новые регионы
Стали известны подробности покушения на депутата Запорожской области
Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к воротам собственного дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко, чудом задело его только по касательной. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов