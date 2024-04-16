https://ukraina.ru/20240416/1054540719.html

Покушение на Шария курировал Буданов* - РИА Новости

Покушение на Шария курировал Буданов* - РИА Новости - 16.04.2024 Украина.ру

Покушение на Шария курировал Буданов* - РИА Новости

Украинская разведка спланировала и координировала покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании, сообщили РИА Новости

2024-04-16T15:20

2024-04-16T15:20

2024-04-16T15:20

новости

анатолий шарий

испания

покушение

россия

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Покушение на украинского блогера Анатолия Шария в Испании курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. "Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию "под чужим флагом", - приводят журналисты слова собеседника. В ГУР Минобороны Украины планировали убить блогера, чтобы потом обвинить в этом Россию, сообщил источник. По его словам, украинская агентура завербовала участников покушения из числа проживающих в Испании украинцев и представителей местного криминалитета. За Шарием следили, выявляли маршруты движения, преступникам передали оружие. "Прекрасно же. Испанские спецслужбы не хотят ничего уточнить у спецслужб российских? Не хотят. Наверное, знаю почему... Ждем подробностей", - прокомментировал сообщение Шарий в своем телеграм-канале. 6 марта 2024 года Анатолий Шарий заявил о покушении. По его словам, на автомобиль, в котором находился он с женой, напали вооруженные люди. Шарий обратился в испанскую полицию, но местные правоохранители, по его словам, не предприняли активных действий по расследованию преступления. "Повторяю - за неделю до автомата с глушителем в лобовое стекло авто я принес испанской полиции даже имена и номера телефонов готовивших убийство. У меня зафиксирован мой опрос и документы об этом на руках", - сообщил Шарий.Позже Шарий заявил, что обратился за помощью в правоохранительные органы России. * Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240408/1054382222.html

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новости, анатолий шарий, испания, покушение, россия