https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html

Леонид Савин: Иран будет воевать с Израилем так же, как Россия с ВСУ

Леонид Савин: Иран будет воевать с Израилем так же, как Россия с ВСУ - 15.04.2024 Украина.ру

Леонид Савин: Иран будет воевать с Израилем так же, как Россия с ВСУ

Пока Иран и Израиль скандалят, Тайвань может вернуться под свою политическую "крышу". А Украина проигрывает битву за внимание и ресурсы США в пользу Ближнего Востока. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин.

2024-04-15T17:08

2024-04-15T17:08

2024-04-15T17:08

интервью

израиль

иран

сша

украина

россия

беспилотники

ядерное оружие

ближний восток

герань

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Сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет были выпущены с территории Ирана по территории Израиля в ночь с 13 на 14 апреля. Ответный удар Исламской республики стал первым в истории прямым столкновением между указанными государствами и возмездием за удар по консульству в Дамаске. Израиль пообещал ответить.Также 14 апреля Джо Байден в свете удара Тегерана по еврейскому государству провел телефонный разговор с Конгрессом, во время которого попросил срочно принять Палатой представителей законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, ранее одобренный Сенатом. Об этом сообщили в Белом доме.— Леонид Владимирович, Израиль в ночь на 14 апреля подвергся первой за время своего существования крупной атаке со стороны Ирана. Сколько здесь политики, а сколько военных смыслов? Эксперты ранее говорили, что Ирану не выгодно прямое столкновение с Израилем, но последний не может себе позволить "проглотить" удар по своему консульству в Дамаске.— Безусловно, здесь больше политики. Израиль нарушил Венскую конвенцию, и Иран имел полное право на самооборону — что и сделал, воспользовавшись международным дипломатическим документом.Я думаю, конечно, иранцы рассчитывали поразить больше объектов и целей в Израиле. Тем не менее, этот символический акт им был нужен. В первую очередь, для того чтобы показать, что их обещания реализуются на практике, и это не просто слова на ветер. Напомню, что Иран заявлял ранее, что Израиль ответит за все свои диверсии, акты саботажа и терроризма.Ни для кого не секрет, что спецслужбы Израиля действовали довольно агрессивно на территории самого Ирана: взрывали местных учёных, военных, теракты проводили. Теперь вот иранцы доказали, что, да — мы можем. Внутренняя поддержка внутри Ирана возросла. Это показывает, что вооружённые силы страны готовы отражать всякую агрессию против страны.Соответственно, это некое послание другим государствам региона, что Иран готов вмешиваться при необходимости, если будет угроза его жизненным интересам.— Израиль пообещал ответить. Как и когда это будет?— Я лично предполагал, что они начнут шевелиться быстро.Но, поскольку прошла информация, что Байден попросил Тель-Авив не проводить ответные атаки на Иран, не идти на эскалацию конфликта — израильские силы будут, видимо, прибегать к тем же мерам, которые практиковали и раньше. Это диверсии, саботажи, кибератаки, информационно-психологическая война. Возможно, Израиль усилит работу по линии разведки и будет ждать подходящего случая, чтобы наказать Иран.— Я предположу, что Байден боится эскалации на ирано-израильском треке. Из-за поддержки Израиля президент США имеет огромные проблемы с мусульманами у себя в стране. А мусульмане традиционно голосуют за демократов. Как считаете?— Это связано не только с этим. Да, идет предвыборная кампания, Байдену нужно сохранить свой критически опускающийся рейтинг. В то же время, если США будут поддерживать Израиль, и в ближневосточном регионе произойдет эскалация, это ударит по экономике США. Цены на нефть взлетят. Иран перекроет Персидский залив.В любом случае, если подпитывать военную экономику, нужны расходные материалы для логистики. Все это взаимосвязанные факторы. Для Байдена невыгодно ставить перед такой угрозой свою страну.Видимо, консультации с Пентагоном и ведущими чиновниками из Госдепартамента привели к тому, что в США решили ограничиться словесной поддержкой Израиля, риторическими заявлениями по ситуации, и пока что попросили отложить какую-либо реакцию на действия Ирана.— Кому выгоден конфликт между Израилем и Ираном?— Если конфликт произойдет, то, безусловно, некоторые страны будут включать все свои возможности. Например, рекомендовать свои посреднические услуги. Это Катар, который предлагает свою площадку для переговоров между США и Ираном, как раньше предоставлял ее для решения вопросов между Вашингтоном и талибами*.Турция, скорее всего, будет прилагать такие же усилия и параллельно получать свои бонусы по линии торговли — но не открыто. Вряд ли турки будут предоставлять воздушное пространство для атаки по Ирану. В 2003 году они отказались открывать воздух американским военным для ударов по Ираку. Тем не менее Турция будет пытаться играть на две стороны.Если подскочат цены на нефть, то, безусловно, Россия получит определенную выгоду. Это будет подпитывать нашу экономику. Маршрутов или критической инфраструктуры у нас в регионе нет. У России другие пункты отгрузки нефти. Поэтому косвенно нам это будет на руку.Сотрудничество Москвы с Тегераном может стать более ограниченным в этом отношении. С другой стороны, пока с Ираном есть связь, поэтому взаимодействие будет сохраняться. Другие страны в случае конфликта Ирана и Израиля тоже будут стараться извлекать свою выгоду. Китай, например.Сейчас США пытаются концентрироваться на теме Тайваня, создают новые военные пакты. Например, недавно подписан новый трехсторонний договор с Японией и Филиппинами. Понятно, что им нужно развивать свою инфраструктуру сдерживания Китая.А если будет война на Ближнем Востоке, то, соответственно, все это придется отменить. Внимание со стороны США переключится опять на ближневосточный регион. А Китай может воспользоваться этой ситуацией, и, кто знает — может быть, Тайвань вернется под свою политическую крышу.— Если начнется большая война на Ближнем Востоке, что будет с нашими "Геранями"? Как будет проходить военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном?— Во-первых, производство "Гераней" у нас проходит на территории России. Во-вторых, конечно, разработки Ирана нам интересны. С другой стороны, Иран сам использует опыт специальной военной операции, что показал его удар по Израилю. Комбинированная атака беспилотниками, баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами — то, что применяем мы [против ВСУ].То есть Иран внимательно следит за действиями ВС РФ в борьбе с ВСУ, и будет использовать наш военный опыт в случае, если конфликт с Израилем разгорится. Но самое опасное, конечно, во всей этой истории — применение ядерного оружия со стороны Израиля для удара по Ирану, о чем Нетаньяху говорит открыто.— Нетаньяху реально пойдет на это?— Думаю, да. В этом отношении у Израиля нет сдерживающих ограничений. Хотя, в первую очередь, он, конечно, заинтересован уничтожить ядерные объекты Ирана под городами Бушер и Исфахан.С помощью чего израильтяне это будут делать, пока непонятно. Также есть вопрос, касающийся системы ПВО Ирана, которую до сих пор еще никто активно не прощупывал. Есть определенного рода недостаток информации [у разведки и военных сил Израиля].— Есть ли опасность в районе Каспийского моря для нас? Например, от российского города Махачкала до Ирана всего лишь 300-400 километров.— Каспий в принципе разделен между всеми странами. Есть нейтральная зона, и наша. Безусловно, в случае масштабного конфликта Израиля и Ирана, без применения ядерного оружия, отголоски нас коснуться каким-то образом, но напрямую не затронут Россию.Если же будет использовано ядерное оружие — тут уж, куда ветер подует, как говорится.— Россия имеет полное право закрыть небо над Сирией с ее позволения — только из-за того, что Израиль нанес удар 1 апреля. Почему до сих пор это не сделали?— Конечно, странная позиция. Потому что Израиль неоднократно наносил удары по Сирии, которые ставили под угрозу в том числе наши войска, которые находятся под Латакией. По аэропорту Дамаска силы еврейского государства били.Поэтому, я думаю, должна быть более консолидированная позиция российского и сирийского руководств. Необходимо не то что закрыть небо — важно сделать его недоступным для проникновения израильских поражающих средств.Правда, остается еще Ливан, у которого нет своих вооружений. Израильские самолеты спокойно входят в воздушное пространство Ливана, и оттуда наносят удары по Сирии.— Что ждет проиранские и проамериканские силы в Сирии и Ираке? Их борьба будет продолжаться?— Да, безусловно, все иранские прокси будут активны. Эта акция убедила их в поддержке Ирана — не только технологиями и какими-то вооружениями непосредственно в их странах, но и в том, что Иран сам готов ввязаться в конфликт. Думаю, они будут действовать более активно и убедительно против Израиля и американского присутствия в Сирии и Ираке.— Как атака Ирана по Израилю отразится на украинском треке?— Это в любом случае переключит внимание США и отвлечет их ресурсы на регион Ближнего Востока. Скорее всего теперь Израиль запросит больше систем ПВО и какую-то дополнительную помощь у Америки.Это, конечно, уменьшит шансы Зеленского и киевского режима выклянчить у американцев еще какое-то новое оружие. Например, боеприпасы для систем ПВО, которые уже имеются на территории Украины. С этой точки зрения, России будет в плюсе.— В воскресенье 14 апреля Джо Байден на фоне массированного удара Ирана по Израилю провел телефонный разговор с Конгрессом на тему военной помощи Украине и Израилю, заявили в Белом доме. Президент США, по их словам, срочно просит принять Палатой представителей законопроект о выделении поддержки Израилю, Украине и Тайваню, ранее одобренный Сенатом. Кто в итоге получит средства?— Израиль — постоянный партнер Соединенных Штатов. Это "смотрящий" Америки в регионе Ближнего Востока. С Украиной — все сложнее. В плане ее военной и денежной поддержки, Штаты хотят переложить основную нагрузку на страны Европейского Союза. Особенно: на те государства, которые входят в НАТО — чтобы они озаботились украинской "безопасностью".Тем не менее шла риторика, что безопасность США в том числе зависит от ситуации на Украине. Поэтому скорее всего у американцев нет иного решения, кроме как "пропихнуть" упомянутый вами законопроект о совмещенном пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню — что они пытались сделать и раньше.Однако возникает вопрос с позицией республиканцев. С одной стороны, как показывает история, они настроены произраильски. С другой стороны — сейчас их сильнее волнует проблема незаконной миграции в США, особенно через территорию Техаса, которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Мексикой.Есть еще Аризона, Нью-Мексико, Калифорния. Поэтому для республиканцев важно закрытие вопроса с нелегальной миграцией, и они будут настаивать на его решении. Это идет вразрез с политикой демократов. Поэтому скорее всего в США продолжатся жесткие дебаты по указанным проблемам.* - запрещённая в России организация

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, израиль, иран, сша, украина, россия, беспилотники, ядерное оружие, ближний восток, герань, всу, сирия, военная помощь