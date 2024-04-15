Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии - 15.04.2024 Украина.ру
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Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии
Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии - 15.04.2024 Украина.ру
Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии
Российские войска стали чаще атаковать Харьков. Об этом заявил глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Мытс эстонскому телеканалу ETV
2024-04-15T14:17
2024-04-15T14:17
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Он назвал чудом тот факт, что Харьков еще не уничтожен, поскольку город находится недалеко от зоны боевых действий.По его словам, Россия нарастила число бойцов на территории Украины."Сейчас у нее на территории Украины больше войск, чем два года назад", - указал он.Также генерал-майор почеркнул, что ВС РФ знают о нехватке у Киева средств противовоздушной обороны и активно атакуют беспилотниками и ракетами.Кроме того, он признал, что Западу трудно помогать Украине, так как он озабочен наращиванием собственного военного потенциала, с другой стороны ему необходимо поддерживать НАТО, да еще и Киев."Так что это довольно серьезная головная боль. Это трудное политическое решение", – добавил генерал-майор.
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всу, вс рф, харьков, россия, новости, украина, генштаб, нато, эстония, зарубежье
ВСУ, ВС РФ, Харьков, Россия, Новости, Украина, Генштаб, НАТО, Эстония, Зарубежье

Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии

14:17 15.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Victor VizuХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© commons.wikimedia.org / Victor Vizu
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Российские войска стали чаще атаковать Харьков. Об этом заявил глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Мытс эстонскому телеканалу ETV
Он назвал чудом тот факт, что Харьков еще не уничтожен, поскольку город находится недалеко от зоны боевых действий.
"Она (Россия) может пройти через город одним махом <...> В последние недели они также пытались комбинировать ротные атаки с применением бронетехники", – отметил Мытс.
По его словам, Россия нарастила число бойцов на территории Украины.
"Сейчас у нее на территории Украины больше войск, чем два года назад", - указал он.
Также генерал-майор почеркнул, что ВС РФ знают о нехватке у Киева средств противовоздушной обороны и активно атакуют беспилотниками и ракетами.
Кроме того, он признал, что Западу трудно помогать Украине, так как он озабочен наращиванием собственного военного потенциала, с другой стороны ему необходимо поддерживать НАТО, да еще и Киев.
"Так что это довольно серьезная головная боль. Это трудное политическое решение", – добавил генерал-майор.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
04:20
ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступлениеУ противника уже нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. Российская армия уничтожает передовые позиции ВСУ. Когда у них появляется много убитых и раненых, после чего они заявляют, что якобы отвели войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
 
ВСУВС РФХарьковРоссияНовостиУкраинаГенштабНАТОЭстонияЗарубежье
 
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