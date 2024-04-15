https://ukraina.ru/20240415/1054516477.html

Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии

Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии - 15.04.2024 Украина.ру

Россия могла бы пройти сквозь Харьков одним махом — начальник Генштаба Эстонии

Российские войска стали чаще атаковать Харьков. Об этом заявил глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Мытс эстонскому телеканалу ETV

2024-04-15T14:17

2024-04-15T14:17

2024-04-15T14:17

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Он назвал чудом тот факт, что Харьков еще не уничтожен, поскольку город находится недалеко от зоны боевых действий.По его словам, Россия нарастила число бойцов на территории Украины."Сейчас у нее на территории Украины больше войск, чем два года назад", - указал он.Также генерал-майор почеркнул, что ВС РФ знают о нехватке у Киева средств противовоздушной обороны и активно атакуют беспилотниками и ракетами.Кроме того, он признал, что Западу трудно помогать Украине, так как он озабочен наращиванием собственного военного потенциала, с другой стороны ему необходимо поддерживать НАТО, да еще и Киев."Так что это довольно серьезная головная боль. Это трудное политическое решение", – добавил генерал-майор.

https://ukraina.ru/20240415/1054505557.html

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всу, вс рф, харьков, россия, новости, украина, генштаб, нато, эстония, зарубежье