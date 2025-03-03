Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович - 03.03.2025 Украина.ру
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Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович
Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович - 03.03.2025 Украина.ру
Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, для чего Киеву нужно было устраивать покушение на... Украина.ру, 03.03.2025
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, для чего Киеву нужно было устраивать покушение на митрополита Тихона. Также эксперт объяснил, почему Трамп хочет уйти из Европы, в связи с чем бунтует Прибалтика и как изменится политика Германии после выборов. 00:32 – О настроениях в Прибалтике и во всей Европе;06:15 – Будут ли США и Россия обсуждать на переговорах тему Приднестровья?07:51 – Какие сигналы послал Трамп Европе перед приездом Зеленского в Вашингтон? 08:41 – Что ждать России от нового парламента ФРГ?13:57 – О теракте, планировавшемся против митрополита Тихона (Шевкунова). * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Носович #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Балтия #Прибалтика #Европа #ЕС #Евросоюз #Трамп #США #Америка #протекторат #история #инвестиция #глобализация #Латвия #Литва #Эстония #Путин #посольство #Саудовская_Аравия #Ближний_Восток #Москва #Вашингтон #Берлин #Германия #ФРГ #Польша #Днепр #река #Холодная_война #Арктика #Китай #КНР #Азия #атом #Индия #Индонезия #Малайзия #Восточная_Европа #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #логистика #Макрон #Стармер #Франция #Великобритания #Зеленский #миротворец #контингент #иностранцы #НАТО #Бундестаг #парламент #ХДС_ХСС #Мерц #Гитлер #оккупация #Шрёдер #Меркель #экономика #АдГ #правые #Веймарская_республика #теракт #митрополит #Тихон #Шевкунов #церковь #православие #Сретенский_монастырь #вера #Киев #УПЦ_МП #Порошенко #Киев #Запад #Курск #Курская_область #окружение #Сумы #Сумская_область #котёл #дроны #БПЛА #беспилотник #Кремль #Крым #Симферополь #Москва_Сити #ПВО #Татарский #ФСБ #спецслужбы #СБУ #президент #покушение ТГ-канал Книга Носовича: t.me/...ichchannelНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович

11:53 03.03.2025
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, для чего Киеву нужно было устраивать покушение на митрополита Тихона. Также эксперт объяснил, почему Трамп хочет уйти из Европы, в связи с чем бунтует Прибалтика и как изменится политика Германии после выборов.

00:32 – О настроениях в Прибалтике и во всей Европе;
06:15 – Будут ли США и Россия обсуждать на переговорах тему Приднестровья?
07:51 – Какие сигналы послал Трамп Европе перед приездом Зеленского в Вашингтон?
08:41 – Что ждать России от нового парламента ФРГ?
13:57 – О теракте, планировавшемся против митрополита Тихона (Шевкунова).

* В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

#Носович #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Балтия #Прибалтика #Европа #ЕС #Евросоюз #Трамп #США #Америка #протекторат #история #инвестиция #глобализация #Латвия #Литва #Эстония #Путин #посольство #Саудовская_Аравия #Ближний_Восток #Москва #Вашингтон #Берлин #Германия #ФРГ #Польша #Днепр #река #Холодная_война #Арктика #Китай #КНР #Азия #атом #Индия #Индонезия #Малайзия #Восточная_Европа #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #логистика #Макрон #Стармер #Франция #Великобритания #Зеленский #миротворец #контингент #иностранцы #НАТО #Бундестаг #парламент #ХДС_ХСС #Мерц #Гитлер #оккупация #Шрёдер #Меркель #экономика #АдГ #правые #Веймарская_республика #теракт #митрополит #Тихон #Шевкунов #церковь #православие #Сретенский_монастырь #вера #Киев #УПЦ_МП #Порошенко #Киев #Запад #Курск #Курская_область #окружение #Сумы #Сумская_область #котёл #дроны #БПЛА #беспилотник #Кремль #Крым #Симферополь #Москва_Сити #ПВО #Татарский #ФСБ #спецслужбы #СБУ #президент #покушение

ТГ-канал Книга Носовича: t.me/...ichchannel

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