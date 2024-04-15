ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага

Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове

Сейчас нам необходимо расширять фронт в целях безопасности российских граждан. Мы привели в чувство личный состав и военную промышленность и можем себе позволить широкие жесты