ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага - 15.04.2024 Украина.ру
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ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага - 15.04.2024 Украина.ру
ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
ВС РФ с своей работе применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования (УМПК). Такому оружию ни Киев ни Вашингтон не могут ничего противопоставить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T04:00
2024-04-15T04:00
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авиабомбы
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резервы
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Интенсивные боестолкновения с противником сейчас идут по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно. У Украины не хватает сил и резервов, чтобы в нормальном состоянии поддерживать свои передовые подразделения, рассказал журналист.ВС РФ с своей работе применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования (УМПК). Эти боеприпасы сносят любую укрепленную позицию, где находятся украинские военные, добавил военкор.Украинские военные, которые находятся в эпицентре попадания авиабомбы, становятся полностью дезориентированными. ФАБ с УМПК - это очень мощная и эффективная штука. Ни Украина, ни Запад сейчас не могут ей ничего противопоставить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, киев, всу, авиабомбы, авиаудары, вс рф, резервы, укрепления, наступление, сво
Новости, Россия, Украина, Киев, ВСУ, авиабомбы, авиаудары, ВС РФ, резервы, укрепления, наступление, СВО

ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага

04:00 15.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗа наших и за Париж!
За наших и за Париж!
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ВС РФ с своей работе применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования (УМПК). Такому оружию ни Киев ни Вашингтон не могут ничего противопоставить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Интенсивные боестолкновения с противником сейчас идут по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно. У Украины не хватает сил и резервов, чтобы в нормальном состоянии поддерживать свои передовые подразделения, рассказал журналист.
ВС РФ с своей работе применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования (УМПК). Эти боеприпасы сносят любую укрепленную позицию, где находятся украинские военные, добавил военкор.
"Я лично видел, как наша штурмовая авиация сбрасывает ФАБ-500. Я находился в 500 метрах от места ее падения. Это очень близко. Ты уже оттуда чувствуешь ударную волну и колыхание почвы под ногами", - подчеркнул Линин.
Украинские военные, которые находятся в эпицентре попадания авиабомбы, становятся полностью дезориентированными. ФАБ с УМПК - это очень мощная и эффективная штука. Ни Украина, ни Запад сейчас не могут ей ничего противопоставить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
12 апреля, 08:37
Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове Сейчас нам необходимо расширять фронт в целях безопасности российских граждан. Мы привели в чувство личный состав и военную промышленность и можем себе позволить широкие жесты
 
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