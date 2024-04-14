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Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии

Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии - 14.04.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии

Соединенные Штаты поставили перед Румынией задачу оторвать Молдавию от России. Об этом член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-14T11:55

2024-04-14T11:55

2024-04-14T11:55

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За последние дни официальные лица Румынии сделали несколько заявлений, которые можно трактовать как демонстрацию планов по поглощению этой страной соседней Молдавии. Так, премьер-министр Марчел Чолаку высказал желание объединить два государства, а румынское минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников.Лидеры Румынии готовятся реализовать указание Вашингтона в отношении Молдавии, считает Бардин.По его словам, раньше в Бухаресте и Кишеневе понимали все минусы объединения (расходы, реформы, недовольство населения), однако времена, когда этот вопрос могла решить сама Румыния прошли, теперь решать их судьбу будут Соединенные Штаты.Полный текст интервью "Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, молдавия, сша