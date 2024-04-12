Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта - 12.04.2024 Украина.ру
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Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта
Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта - 12.04.2024 Украина.ру
Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта
США и НАТО подбираются к Приднестровью через Молдавию. Вашингтон и Брюссель планируют решить все региональные вопросы без учета мнения Москвы и Тирасполя.
2024-04-12T13:29
2024-04-12T13:29
интервью
румыния
молдавия
санду
нато
ес
всу
приднестровье
россия
украина
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Об этом, а также о том, как ответит Россия в случае покушения ВСУ на регион, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.— Максим, в Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Зачем в Румынии лидеры выступают с такими заявлениями?— Лидеры Румынии готовятся реализовать указание Вашингтона в отношении Молдавии.Идея объединения хороша для предвыборных кампаний. В течение тридцати лет она с избытком использовалась как на правой, так и на левой стороне Прута. Но когда выборы заканчивались, наступали суровые будни, политики видели из своих окон реальность.И в Бухаресте, и в Кишиневе понимали, что какое-либо объединение приведет к расходам, реформам и неминуемым недовольствам. Люди, как правило, хотят все и сразу.Румыния не самая богатая европейская страна, дипломатично говоря. Все и сразу Румыния Молдавии объективно дать не сможет, а значит ситуация быстро приобретет скептические оттенки. Последуют высказывания: "А ведь раньше было лучше". Лозунги подхватит оппозиция с обеих сторон и начнет на этом спекулировать. Такую ситуацию прекрасно понимают в обеих странах.Однако, времена, когда Румыния сама решала – объединяться ли ей с Молдавией или нет, закончились. Бухаресту поручено реализовать важный план Вашингтона – окончательно оторвать Молдавию от России. Ставки слишком велики. Уникальный шанс для США. Второго такого может и не быть. Если удастся все-таки продавить Бухарест, то вопрос с Молдавией для США, по крайней мере на несколько десятков лет, может быть решен.— Как оцениваете боеспособность румынской армии?— Военные действия никогда не были стратегической целью для румынского народа. У людей другие социальные приоритеты. Поэтому сложно сказать, что Румыния за прошедшие двадцать лет делала все для того, чтобы усилить боеспособность собственной армии.Все-таки в первую очередь там пытались решать иные проблемы, больше связанные с экономкой.Сильное желание Румынии принять участие в каком-нибудь масштабном вооруженном конфликте не отмечается. Более того, еще не так давно румынские политики делали в прессе аккуратные заявления о том, что Румыния не хотела бы ссориться и конфликтовать с Россией.Для Вашингтона интерес представляет не армия страны, а территории Румынии, на которые всегда можно направить войска стран НАТО или привезти новое военное оборудование.— Румыния, как вы говорили, не хочет ввязываться в украинскую войну. Почему тогда она позволяет модернизировать базу НАТО на своей территории?— А разве у нее есть выбор? Как я сказал выше, Румынию включили в НАТО для того, чтобы оказать финансовую помощь по линии различных программ Евросоюза. Но ведь эти деньги давались не за просто так. Румынии давно заплатили за такие проекты. И теперь Бухаресту придется отрабатывать долги, нажитые предыдущими политиками.Кроме того, Вашингтон прекрасно умеет использовать политические технологии. Если политики [в Румынии] будут несговорчивыми, их на следующих выборах поменяют на других, а те – другие, ради прихода к власти, будут готовы выполнить все предварительные условия [США].Румынию принимали в НАТО и интегрировали в Евросоюз во многом ради ее территории. Поэтому НАТО и собирается строить в Румынии новейшую военную базу, появление которой — вопрос времени.Кстати, американские военные базы (именно американские, а не НАТО) уже есть в Румынии. Девеселу – достаточно мощный военный объект. Если Пентагон уже имеет на территории страны свои военные базы, значит и политический вопрос ему будет решать проще. Классическая тактика американцев – вначале военная база, а потом – политика.— Можем ли мы договориться о мирном разделе Украины с Польшей и Румынией или нам придется с ними воевать? Если договоримся, то как быть с тем, что рубеж Украины и НАТО проходит по границе Одесской области и Румынии? Будет какая-то серая зона?— Подобные разговоры ведутся давно. Однако их основания не совсем понятны.Во-первых, Вашингтон не даст Польше и Румынии, а также Венгрии с кем-то о чем-то договариваться. Действовать самостоятельно они не смогут. Во-вторых, влияние этих стран на определенные регионы Украины несколько преувеличено. Многие поляки, которые жили в прошлом веке на территории Украины, покинули страну в 90-годы.Поляков очень мало сейчас на Украине. Даже в Львовской области, на Волыни. Поэтому на каком основании эти территории отойдут Польше? Что Варшава на этих территориях будет делать? Управлять оставшимися украинцами? Но украинцы с большой вероятностью этого не хотят. Будущее подобного проекта очень туманно.Аналогичная ситуация и в Черновицкой области, которую иногда прочат Румынии. Да, действительно, в Герцаевском районе проживают румыны, они давным-давно получили румынские паспорта, но ведь кроме Герцы есть еще и Черновцы, Хотин, Новоднестровск. Как там быть?Тоже самое с Закарпатьем, которое прочат Венгрии. Да, в Берегово венгры живут, но ведь есть еще и другие города – Ужгород, Хуст, Рахов, Мукачево, этнический баланс в которых совсем другой.По всей вероятности, Одесской области, действительно, суждено стать линией противостоянии России и НАТО. Макрон не однократно произносил в своих выступлениях слово "Одесса". На днях об Одессе уже заговорили англичане.— 11 апреля западные неправительственные организации совместно с правительством Молдовы провели в Кишиневе "Форум реинтеграции Республики Молдова". Форум прошел без представителей самого Приднестровья и России, формально являющейся страной-гарантом в формате "5+2". Это мероприятие вообще на что-то влияет или это просто кулуарная встреча, которая не имеет особого значения в геополитическом плане? Почему не пригласили Приднестровье и РФ? Что замышляют?— Да, было дело. Прошел форум. И, действительно, мероприятие состоялось без приглашения представителей Москвы и Тирасполя. Вашингтон и Брюссель таким образом показывают, что собираются решать приднестровский вопрос без учета мнения Москвы и Тирасполя. Продолжают готовить почву. Это, конечно, ужасно.Понятно дело, что ни на какие прежние договоренности и соглашения в США не собираются обращать внимания. Модель поведения Вашингтона, Берлина, Парижа и Брюсселя была прекрасна видна в формате "Минских соглашений". Отметим, что в настоящее время Молдавия успешно милитаризируется силами НАТО.— Президент Молдавии Майя Санду совершила необъявленный визит в Гагаузию, пока там не было руководства автономии, чем спровоцировала грандиозный скандал. Санду встретили массовыми протестами. Что можете сказать о ее поездке, которая вызвала много сарказма, юмора и мемов в Сети?— Ситуация достаточная понятная. Майю Григорьевну по разным причинам не любят в Гагаузии. Да, и в остальной Молдавии президента давно не любят. Так сложились обстоятельства.Но Майя Санду обязана как политик, и из Вашингтона давят, осуществлять какие-то политические шаги в отношении Комрата и перетягивать региональные элиты на свою сторону. Если она будет сидеть сложа руки, ей из США зададут вопрос: "Почему ничего не делается?" Поэтому делать что-то нужно.Отсюда и получаются скрытые поездки по кукурузному полю, заезд в университет с черного хода, унылые лекции студентам о европейском пути Молдавии. В результате все это приобретает комичный формат. Но видимость желания устраивать какой-то политический диалог присутствует.В то же время ситуация вполне типична для некрупных восточноевропейских государств, в которых президенты после работы едут домой на самокате. Майя Санду делает все что может, а может она по разным причинам немного.Вместе с тем ведь хорошо, что ситуация закончилась шутками и Интернет-мемами. При ином развитии событий могло бы быть не до смеха.* - организация признана террористической и запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html
https://ukraina.ru/20240411/1054457564.html
https://ukraina.ru/20240410/1054416291.html
https://ukraina.ru/20240412/1054460660.html
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Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, румыния, молдавия, санду, нато, ес, всу, приднестровье, россия, украина, харьков, часов яр, фронт
Интервью, Румыния, Молдавия, Санду, НАТО, ЕС, ВСУ, Приднестровье, Россия, Украина, Харьков, Часов Яр, фронт

Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта

13:29 12.04.2024
 
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин
Максим Бардин
© Личный архив Максима Бардина
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
США и НАТО подбираются к Приднестровью через Молдавию. Вашингтон и Брюссель планируют решить все региональные вопросы без учета мнения Москвы и Тирасполя.
Об этом, а также о том, как ответит Россия в случае покушения ВСУ на регион, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
— Максим, в Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Зачем в Румынии лидеры выступают с такими заявлениями?
— Лидеры Румынии готовятся реализовать указание Вашингтона в отношении Молдавии.
Идея объединения хороша для предвыборных кампаний. В течение тридцати лет она с избытком использовалась как на правой, так и на левой стороне Прута. Но когда выборы заканчивались, наступали суровые будни, политики видели из своих окон реальность.
И в Бухаресте, и в Кишиневе понимали, что какое-либо объединение приведет к расходам, реформам и неминуемым недовольствам. Люди, как правило, хотят все и сразу.
Румыния не самая богатая европейская страна, дипломатично говоря. Все и сразу Румыния Молдавии объективно дать не сможет, а значит ситуация быстро приобретет скептические оттенки. Последуют высказывания: "А ведь раньше было лучше". Лозунги подхватит оппозиция с обеих сторон и начнет на этом спекулировать. Такую ситуацию прекрасно понимают в обеих странах.
Однако, времена, когда Румыния сама решала – объединяться ли ей с Молдавией или нет, закончились. Бухаресту поручено реализовать важный план Вашингтона – окончательно оторвать Молдавию от России. Ставки слишком велики. Уникальный шанс для США. Второго такого может и не быть. Если удастся все-таки продавить Бухарест, то вопрос с Молдавией для США, по крайней мере на несколько десятков лет, может быть решен.
Максим Бардин
10 апреля, 05:24
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой странеВряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
— Как оцениваете боеспособность румынской армии?
— Военные действия никогда не были стратегической целью для румынского народа. У людей другие социальные приоритеты. Поэтому сложно сказать, что Румыния за прошедшие двадцать лет делала все для того, чтобы усилить боеспособность собственной армии.
Все-таки в первую очередь там пытались решать иные проблемы, больше связанные с экономкой.
Сильное желание Румынии принять участие в каком-нибудь масштабном вооруженном конфликте не отмечается. Более того, еще не так давно румынские политики делали в прессе аккуратные заявления о том, что Румыния не хотела бы ссориться и конфликтовать с Россией.
Для Вашингтона интерес представляет не армия страны, а территории Румынии, на которые всегда можно направить войска стран НАТО или привезти новое военное оборудование.
— Румыния, как вы говорили, не хочет ввязываться в украинскую войну. Почему тогда она позволяет модернизировать базу НАТО на своей территории?
— А разве у нее есть выбор? Как я сказал выше, Румынию включили в НАТО для того, чтобы оказать финансовую помощь по линии различных программ Евросоюза. Но ведь эти деньги давались не за просто так. Румынии давно заплатили за такие проекты. И теперь Бухаресту придется отрабатывать долги, нажитые предыдущими политиками.
Кроме того, Вашингтон прекрасно умеет использовать политические технологии. Если политики [в Румынии] будут несговорчивыми, их на следующих выборах поменяют на других, а те – другие, ради прихода к власти, будут готовы выполнить все предварительные условия [США].
Румынию принимали в НАТО и интегрировали в Евросоюз во многом ради ее территории. Поэтому НАТО и собирается строить в Румынии новейшую военную базу, появление которой — вопрос времени.
Кстати, американские военные базы (именно американские, а не НАТО) уже есть в Румынии. Девеселу – достаточно мощный военный объект. Если Пентагон уже имеет на территории страны свои военные базы, значит и политический вопрос ему будет решать проще. Классическая тактика американцев – вначале военная база, а потом – политика.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 19:46
Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падетПока "армянский Навальный*" рушит связи с Россией, а Приднестровье хотят зажать в клещи, Россия готовит Харьковскую наступательную операцию, чтобы защитить Белгород. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
— Можем ли мы договориться о мирном разделе Украины с Польшей и Румынией или нам придется с ними воевать? Если договоримся, то как быть с тем, что рубеж Украины и НАТО проходит по границе Одесской области и Румынии? Будет какая-то серая зона?
— Подобные разговоры ведутся давно. Однако их основания не совсем понятны.
Во-первых, Вашингтон не даст Польше и Румынии, а также Венгрии с кем-то о чем-то договариваться. Действовать самостоятельно они не смогут. Во-вторых, влияние этих стран на определенные регионы Украины несколько преувеличено. Многие поляки, которые жили в прошлом веке на территории Украины, покинули страну в 90-годы.
Поляков очень мало сейчас на Украине. Даже в Львовской области, на Волыни. Поэтому на каком основании эти территории отойдут Польше? Что Варшава на этих территориях будет делать? Управлять оставшимися украинцами? Но украинцы с большой вероятностью этого не хотят. Будущее подобного проекта очень туманно.
Аналогичная ситуация и в Черновицкой области, которую иногда прочат Румынии. Да, действительно, в Герцаевском районе проживают румыны, они давным-давно получили румынские паспорта, но ведь кроме Герцы есть еще и Черновцы, Хотин, Новоднестровск. Как там быть?
Тоже самое с Закарпатьем, которое прочат Венгрии. Да, в Берегово венгры живут, но ведь есть еще и другие города – Ужгород, Хуст, Рахов, Мукачево, этнический баланс в которых совсем другой.
По всей вероятности, Одесской области, действительно, суждено стать линией противостоянии России и НАТО. Макрон не однократно произносил в своих выступлениях слово "Одесса". На днях об Одессе уже заговорили англичане.
— 11 апреля западные неправительственные организации совместно с правительством Молдовы провели в Кишиневе "Форум реинтеграции Республики Молдова". Форум прошел без представителей самого Приднестровья и России, формально являющейся страной-гарантом в формате "5+2". Это мероприятие вообще на что-то влияет или это просто кулуарная встреча, которая не имеет особого значения в геополитическом плане? Почему не пригласили Приднестровье и РФ? Что замышляют?
— Да, было дело. Прошел форум. И, действительно, мероприятие состоялось без приглашения представителей Москвы и Тирасполя. Вашингтон и Брюссель таким образом показывают, что собираются решать приднестровский вопрос без учета мнения Москвы и Тирасполя. Продолжают готовить почву. Это, конечно, ужасно.
Понятно дело, что ни на какие прежние договоренности и соглашения в США не собираются обращать внимания. Модель поведения Вашингтона, Берлина, Парижа и Брюсселя была прекрасна видна в формате "Минских соглашений". Отметим, что в настоящее время Молдавия успешно милитаризируется силами НАТО.
10 апреля, 10:12
Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - ГуцулЕсли молдавские власти введут войска в ответ на объявление независимости региона, Гагаузия обратится ко всем странам, включая Российскую Федерацию, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости
— Президент Молдавии Майя Санду совершила необъявленный визит в Гагаузию, пока там не было руководства автономии, чем спровоцировала грандиозный скандал. Санду встретили массовыми протестами. Что можете сказать о ее поездке, которая вызвала много сарказма, юмора и мемов в Сети?
— Ситуация достаточная понятная. Майю Григорьевну по разным причинам не любят в Гагаузии. Да, и в остальной Молдавии президента давно не любят. Так сложились обстоятельства.
Но Майя Санду обязана как политик, и из Вашингтона давят, осуществлять какие-то политические шаги в отношении Комрата и перетягивать региональные элиты на свою сторону. Если она будет сидеть сложа руки, ей из США зададут вопрос: "Почему ничего не делается?" Поэтому делать что-то нужно.
Отсюда и получаются скрытые поездки по кукурузному полю, заезд в университет с черного хода, унылые лекции студентам о европейском пути Молдавии. В результате все это приобретает комичный формат. Но видимость желания устраивать какой-то политический диалог присутствует.
В то же время ситуация вполне типична для некрупных восточноевропейских государств, в которых президенты после работы едут домой на самокате. Майя Санду делает все что может, а может она по разным причинам немного.
Вместе с тем ведь хорошо, что ситуация закончилась шутками и Интернет-мемами. При ином развитии событий могло бы быть не до смеха.
Дмитрий Краснов интервью
07:41
Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО "Пятнадцать человек на сундук мертвеца". Пока джентльмены удачи из Евросоюза делят наследство предшественников, России не стоит питать иллюзий на счет "пророссийской настроенности" Словакии. Нам уже хватило лапочки Зеленского
* - организация признана террористической и запрещена на территории РФ
 
ИнтервьюРумынияМолдавияСандуНАТОЕСВСУПриднестровьеРоссияУкраинаХарьковЧасов Ярфронт
 
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