https://ukraina.ru/20240412/1054471767.html

Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта

Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта - 12.04.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта

США и НАТО подбираются к Приднестровью через Молдавию. Вашингтон и Брюссель планируют решить все региональные вопросы без учета мнения Москвы и Тирасполя.

2024-04-12T13:29

2024-04-12T13:29

2024-04-12T13:29

интервью

румыния

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Об этом, а также о том, как ответит Россия в случае покушения ВСУ на регион, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.— Максим, в Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Зачем в Румынии лидеры выступают с такими заявлениями?— Лидеры Румынии готовятся реализовать указание Вашингтона в отношении Молдавии.Идея объединения хороша для предвыборных кампаний. В течение тридцати лет она с избытком использовалась как на правой, так и на левой стороне Прута. Но когда выборы заканчивались, наступали суровые будни, политики видели из своих окон реальность.И в Бухаресте, и в Кишиневе понимали, что какое-либо объединение приведет к расходам, реформам и неминуемым недовольствам. Люди, как правило, хотят все и сразу.Румыния не самая богатая европейская страна, дипломатично говоря. Все и сразу Румыния Молдавии объективно дать не сможет, а значит ситуация быстро приобретет скептические оттенки. Последуют высказывания: "А ведь раньше было лучше". Лозунги подхватит оппозиция с обеих сторон и начнет на этом спекулировать. Такую ситуацию прекрасно понимают в обеих странах.Однако, времена, когда Румыния сама решала – объединяться ли ей с Молдавией или нет, закончились. Бухаресту поручено реализовать важный план Вашингтона – окончательно оторвать Молдавию от России. Ставки слишком велики. Уникальный шанс для США. Второго такого может и не быть. Если удастся все-таки продавить Бухарест, то вопрос с Молдавией для США, по крайней мере на несколько десятков лет, может быть решен.— Как оцениваете боеспособность румынской армии?— Военные действия никогда не были стратегической целью для румынского народа. У людей другие социальные приоритеты. Поэтому сложно сказать, что Румыния за прошедшие двадцать лет делала все для того, чтобы усилить боеспособность собственной армии.Все-таки в первую очередь там пытались решать иные проблемы, больше связанные с экономкой.Сильное желание Румынии принять участие в каком-нибудь масштабном вооруженном конфликте не отмечается. Более того, еще не так давно румынские политики делали в прессе аккуратные заявления о том, что Румыния не хотела бы ссориться и конфликтовать с Россией.Для Вашингтона интерес представляет не армия страны, а территории Румынии, на которые всегда можно направить войска стран НАТО или привезти новое военное оборудование.— Румыния, как вы говорили, не хочет ввязываться в украинскую войну. Почему тогда она позволяет модернизировать базу НАТО на своей территории?— А разве у нее есть выбор? Как я сказал выше, Румынию включили в НАТО для того, чтобы оказать финансовую помощь по линии различных программ Евросоюза. Но ведь эти деньги давались не за просто так. Румынии давно заплатили за такие проекты. И теперь Бухаресту придется отрабатывать долги, нажитые предыдущими политиками.Кроме того, Вашингтон прекрасно умеет использовать политические технологии. Если политики [в Румынии] будут несговорчивыми, их на следующих выборах поменяют на других, а те – другие, ради прихода к власти, будут готовы выполнить все предварительные условия [США].Румынию принимали в НАТО и интегрировали в Евросоюз во многом ради ее территории. Поэтому НАТО и собирается строить в Румынии новейшую военную базу, появление которой — вопрос времени.Кстати, американские военные базы (именно американские, а не НАТО) уже есть в Румынии. Девеселу – достаточно мощный военный объект. Если Пентагон уже имеет на территории страны свои военные базы, значит и политический вопрос ему будет решать проще. Классическая тактика американцев – вначале военная база, а потом – политика.— Можем ли мы договориться о мирном разделе Украины с Польшей и Румынией или нам придется с ними воевать? Если договоримся, то как быть с тем, что рубеж Украины и НАТО проходит по границе Одесской области и Румынии? Будет какая-то серая зона?— Подобные разговоры ведутся давно. Однако их основания не совсем понятны.Во-первых, Вашингтон не даст Польше и Румынии, а также Венгрии с кем-то о чем-то договариваться. Действовать самостоятельно они не смогут. Во-вторых, влияние этих стран на определенные регионы Украины несколько преувеличено. Многие поляки, которые жили в прошлом веке на территории Украины, покинули страну в 90-годы.Поляков очень мало сейчас на Украине. Даже в Львовской области, на Волыни. Поэтому на каком основании эти территории отойдут Польше? Что Варшава на этих территориях будет делать? Управлять оставшимися украинцами? Но украинцы с большой вероятностью этого не хотят. Будущее подобного проекта очень туманно.Аналогичная ситуация и в Черновицкой области, которую иногда прочат Румынии. Да, действительно, в Герцаевском районе проживают румыны, они давным-давно получили румынские паспорта, но ведь кроме Герцы есть еще и Черновцы, Хотин, Новоднестровск. Как там быть?Тоже самое с Закарпатьем, которое прочат Венгрии. Да, в Берегово венгры живут, но ведь есть еще и другие города – Ужгород, Хуст, Рахов, Мукачево, этнический баланс в которых совсем другой.По всей вероятности, Одесской области, действительно, суждено стать линией противостоянии России и НАТО. Макрон не однократно произносил в своих выступлениях слово "Одесса". На днях об Одессе уже заговорили англичане.— 11 апреля западные неправительственные организации совместно с правительством Молдовы провели в Кишиневе "Форум реинтеграции Республики Молдова". Форум прошел без представителей самого Приднестровья и России, формально являющейся страной-гарантом в формате "5+2". Это мероприятие вообще на что-то влияет или это просто кулуарная встреча, которая не имеет особого значения в геополитическом плане? Почему не пригласили Приднестровье и РФ? Что замышляют?— Да, было дело. Прошел форум. И, действительно, мероприятие состоялось без приглашения представителей Москвы и Тирасполя. Вашингтон и Брюссель таким образом показывают, что собираются решать приднестровский вопрос без учета мнения Москвы и Тирасполя. Продолжают готовить почву. Это, конечно, ужасно.Понятно дело, что ни на какие прежние договоренности и соглашения в США не собираются обращать внимания. Модель поведения Вашингтона, Берлина, Парижа и Брюсселя была прекрасна видна в формате "Минских соглашений". Отметим, что в настоящее время Молдавия успешно милитаризируется силами НАТО.— Президент Молдавии Майя Санду совершила необъявленный визит в Гагаузию, пока там не было руководства автономии, чем спровоцировала грандиозный скандал. Санду встретили массовыми протестами. Что можете сказать о ее поездке, которая вызвала много сарказма, юмора и мемов в Сети?— Ситуация достаточная понятная. Майю Григорьевну по разным причинам не любят в Гагаузии. Да, и в остальной Молдавии президента давно не любят. Так сложились обстоятельства.Но Майя Санду обязана как политик, и из Вашингтона давят, осуществлять какие-то политические шаги в отношении Комрата и перетягивать региональные элиты на свою сторону. Если она будет сидеть сложа руки, ей из США зададут вопрос: "Почему ничего не делается?" Поэтому делать что-то нужно.Отсюда и получаются скрытые поездки по кукурузному полю, заезд в университет с черного хода, унылые лекции студентам о европейском пути Молдавии. В результате все это приобретает комичный формат. Но видимость желания устраивать какой-то политический диалог присутствует.В то же время ситуация вполне типична для некрупных восточноевропейских государств, в которых президенты после работы едут домой на самокате. Майя Санду делает все что может, а может она по разным причинам немного.Вместе с тем ведь хорошо, что ситуация закончилась шутками и Интернет-мемами. При ином развитии событий могло бы быть не до смеха.* - организация признана террористической и запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html

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Анна Черкасова

интервью, румыния, молдавия, санду, нато, ес, всу, приднестровье, россия, украина, харьков, часов яр, фронт