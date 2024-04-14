Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине - 14.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240414/1054440995.html
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине - 14.04.2024 Украина.ру
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Соединенные Штаты заинтересованы не в военном конфликте на Украине
2024-04-14T12:20
2024-04-14T12:20
сша
украина
европа
новости
евгений ющук
зарубежье
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_0c759d6ef1ead04036bc12f873218172.jpg.webp
"Им необходим военный конфликт в Европе. А ситуация сложилась так, что желающих устроить большую войну в Европе не оказалось — кроме Украины. Была еще Грузия, которая тоже как бы в Европе. Но из конфликта 2008 года ничего не вышло [у США]. Тогда еще я писал, что по сути Штаты, с их точки зрения, все сделали правильно для зажигания войны — но Грузия маленькая, и поэтому не получилось. Соединенные Штаты сделали вполне логичный вывод, и нашли Украину", - объяснил Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы читайте на сайте Украина.ру.
сша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_e07d1583223cef962b424552a414dba4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, европа, новости, евгений ющук, зарубежье, конфликт
США, Украина, Европа, Новости, Евгений Ющук, Зарубежье, конфликт

Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине

12:20 14.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Соединенные Штаты заинтересованы не в военном конфликте на Украине
"Им необходим военный конфликт в Европе. А ситуация сложилась так, что желающих устроить большую войну в Европе не оказалось — кроме Украины. Была еще Грузия, которая тоже как бы в Европе. Но из конфликта 2008 года ничего не вышло [у США]. Тогда еще я писал, что по сути Штаты, с их точки зрения, все сделали правильно для зажигания войны — но Грузия маленькая, и поэтому не получилось. Соединенные Штаты сделали вполне логичный вывод, и нашли Украину", - объяснил Ющук.
Полный текст интервью Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы читайте на сайте Украина.ру.
 
СШАУкраинаЕвропаНовостиЕвгений ЮщукЗарубежьеконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
13:02В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
12:40Иран заявил об успешном завершении операции против Израиля
12:20Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
12:17Владимир Мамонтов: Пока Россия не возьмет Одессу и Киев, переговоры о разделе Украины бессмысленны
12:16К гибели людей они равнодушны. Медведев сравнил отношение США к украинскому и ближневосточному конфликту
12:13"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский
12:05Ищенко рассказал о важности законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции
12:01Минэнерго Украины сообщило о повреждениях инфраструктуры в Харьковской области
12:00Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
11:55Политолог рассказал, какой важный план против России США поручили реализовать Румынии
11:47"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада
11:23"Вокруг Булгакова": Берлиоз и Авербах
11:15Депутат Госдумы: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на США и Байдене
10:44В Хмельницкой области сотрудники военкомата избили женщину - украинские СМИ
10:44"Потихоньку накаляют атмосферу": сербский аналитик рассказала, готовы ли на Западе воевать с Россией
10:13Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
09:47Иран и Израиль, подготовка провокации в Харькове. Главное на Украине на утро 14 апреля
09:37Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем
08:13Последний бой УПА*
Лента новостейМолния