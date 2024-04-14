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Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине

Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине - 14.04.2024 Украина.ру

Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине

Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Соединенные Штаты заинтересованы не в военном конфликте на Украине

2024-04-14T12:20

2024-04-14T12:20

2024-04-14T12:20

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конфликт

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"Им необходим военный конфликт в Европе. А ситуация сложилась так, что желающих устроить большую войну в Европе не оказалось — кроме Украины. Была еще Грузия, которая тоже как бы в Европе. Но из конфликта 2008 года ничего не вышло [у США]. Тогда еще я писал, что по сути Штаты, с их точки зрения, все сделали правильно для зажигания войны — но Грузия маленькая, и поэтому не получилось. Соединенные Штаты сделали вполне логичный вывод, и нашли Украину", - объяснил Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, европа, новости, евгений ющук, зарубежье, конфликт