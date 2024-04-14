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Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине - 14.04.2024 Украина.ру
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Соединенные Штаты заинтересованы не в военном конфликте на Украине
2024-04-14T12:20
2024-04-14T12:20
2024-04-14T12:20
сша
украина
европа
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евгений ющук
зарубежье
конфликт
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"Им необходим военный конфликт в Европе. А ситуация сложилась так, что желающих устроить большую войну в Европе не оказалось — кроме Украины. Была еще Грузия, которая тоже как бы в Европе. Но из конфликта 2008 года ничего не вышло [у США]. Тогда еще я писал, что по сути Штаты, с их точки зрения, все сделали правильно для зажигания войны — но Грузия маленькая, и поэтому не получилось. Соединенные Штаты сделали вполне логичный вывод, и нашли Украину", - объяснил Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, европа, новости, евгений ющук, зарубежье, конфликт
США, Украина, Европа, Новости, Евгений Ющук, Зарубежье, конфликт
Политтехнолог объяснил, зачем США инициировали конфликт на Украине
Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Соединенные Штаты заинтересованы не в военном конфликте на Украине