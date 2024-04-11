https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html

Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы

Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы - 11.04.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы

Евросоюз может начать разваливаться на крупные национальные образования в виде условных Германии, Франции, которые перестанут ориентироваться на США. У них появится потребность альянса с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.

2024-04-11T04:55

2024-04-11T04:55

2024-04-11T04:55

интервью

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сша

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ес

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война

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В минувшее воскресенье в британской газете The Telegraph появилась совместная колонка глав внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции, Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, озаглавленная "Обновлённая Антанта сделает мир безопаснее". Текст посвящён 120-летию франко-британского союза Entente cordiale, подписанного 8 апреля 1904 года и вошедшего в историю как Антанта.— Евгений Леонидович, как вам новая формулировка — создание "обновленной Антанты"?— Сама по себе Антанта показывает, что не существуют постоянных союзников и противников. Например, Антанта того периода была направлена против Германии. А теперь Берлин в союзнических отношениях и с Францией, и с Англией. Или, допустим, Соединенные Штаты Америки во времена "старой" Антанты выступали, по сути, сторонниками России. При этом на Дальнем Востоке американцы сотрудничали с японцами, которые воевали с нами до Первой мировой войны.Постоянной в этом франко-британском союзе остается борьба за контроль экономик крупных европейских стран. Как тогда — так и сейчас. С той лишь разницей, что Россия сегодня находится по другую сторону от государств ЕС, а США как бы на их стороне — но при этом американцы преследуют свои интересы. То есть, с одной стороны, ничего нового в Антанте. С другой — расклад отличается от предыдущего.То, что Франция и Британия не хочет дать России победить — логично. Ведь, как я сказал, это борьба за контроль над экономиками. Кто победит — тот получит доходы.— Мы можем это расценить, как прямое объявление войны России?— Сейчас вообще не принято объявлять войну напрямую. Да и столкновений регулярных армий Запада и России не происходит. Поэтому говорить о том, что у нас с ними идет прямой конфликт, думаю, некорректно.Если бы мы обменивались обоюдными ударами по территориям — тогда, да. И, я уверен, такие военные действия как-нибудь обязательно обозвали бы чем-нибудь кроме "войны". Корейская война, допустим, называлась полицейской операцией, хотя три года шла с применением танков и самолетов.— Почему тогда США инициировали конфликт на Украине?— Дело в том, то Соединенные Штаты заинтересованы не конкретно в военном конфликте на Украине. Им необходим военный конфликт в Европе. А ситуация сложилась так, что желающих устроить большую войну в Европе не оказалось — кроме Украины.Была еще Грузия, которая тоже как бы в Европе. Но из конфликта 2008 года ничего не вышло [у США]. Тогда еще я писал, что по сути Штаты, с их точки зрения, все сделали правильно для зажигания войны — но Грузия маленькая, и поэтому не получилось. Соединенные Штаты сделали вполне логичный вывод, и нашли Украину.— А Прибалтика?— Это тоже маленький регион по численности. Цель у американцев была — устроить большой военный полномасштабный конфликт, а не пятидневное избиение чужой армии. То есть необходимы были более-менее сопоставимые величины по населению. Возвращаясь, к войне в Грузии — она как раз показала, что страна была быстро разгромлена из-за несопоставимого потенциала войск.Но для полноценной войны, как писал военный теоретик Клаузевиц, нужны две стороны. То есть у американцев была в качестве кандидата Россия. Но им требовалась вторая сторона. Европа оказывалась вступать в конфликт. А Украина оказалась морально готова. Тем более, у украинцев менталитет, схожий с русским — его нужно было только чуть-чуть перевернуть идеологически. И получилось что получилось.— Есть ли у Штатов какие-то серьёзные ограничения в войне с Россией на Украине?— Да, есть два ограничения, и, действительно, серьезные — при всех плюсах, которые США имеют от военного конфликта на Украине. Плюсы: они грабят Евросоюз, понижают стоимость его активов, скупают их "по дешевке", перевозят к себе промышленность и так далее.Но. Во-первых, США совсем не нужно (о чем они прямо артикулируют), чтобы Россия полностью "легла" под Китай — попала в экономическую зависимость от КНР. Если смотреть объективно, Россия не является экзистенциальной проблемой для США — за исключением того, что у нас есть ядерное оружие. И если США уйдут от прямого ядерного конфликта с РФ, то все остальные трудности можно как-то уладить — так, по крайней мере, они говорят.А вот Китай, это большая прежде всего экономическая, проблема для США. Война — это ведь всегда про деньги. Идеология и остальные вещи, связанные с ней — это надстройка над базисом, призванная ситуативно решить какие-то вопросы. Например, объяснить населению, почему надо перетерпеть сложный период.Первая и Вторая мировые войны были из-за финансов. Нынешние конфликты — тоже.Американцы обязательно будут сталкиваться с Китаем, а уж в горячей или холодной войне — будет видно. Китай — это первостепенная проблема для США. Поэтому им не надо, чтобы в тылу КНР "сидела" Россия и полностью взаимодействовала с ним — снабжала энергоносителями, промышленными элементами и так далее.Получается, что, если США продолжат истощать Россию на Украине достаточно долго, наша зависимость от Китая будет расти, и это усилит КНР.— Какое второе ограничение?— Второй ограничитель США в войне с Россией — это приход к власти в Европе правых сил, если жизнь европейцев будет продолжать ухудшаться. Чего и происходит на самом деле. В Соединенных Штатах люди живут еще пока более-менее, в первую очередь, за счет Европы, которую грабят.То есть жизнь европейцев ухудшается. Они видят, что их руководители ведут страны куда-то не туда, начинают смотреть в сторону оппозиции.У националистов и правых европейских сил есть четкие, артикулированные мысли: уйти от полуколониальной зависимости от США, отстаивать национальные интересы, помнить великое прошлое страны. Они обращают на все это внимание — дескать, выберите нас, мы покончим со всем полуколониальным и возродим величие своих стран, будем жить своими интересами, а не американскими.Если так произойдет, Евросоюз начнет разваливаться на крупные национальные образования, как это и было — в виде условных Германии, Франции и так далее. Эти национальные образования перестанут ориентироваться на Америку. У них появится потребность альянса с Россией. Потому что, куда еще-то — посмотрите на карту мира.Получается, что США начнут Европу в данной конфигурации терять, а они хотят ее удержать, удешевить, скупить. Они планируют раскачивать европейский национализм и приводить к власти "правых" потихоньку — для того чтобы на следующем витке, когда это потребуется, через 15–30 лет, был наготове следующий кандидат, готовый устроить большую войну в Европе.Но сейчас этот фальстарт США абсолютно не нужен. Он им вреден.Поэтому с учётом этих двух факторов (чрезмерного китайского вектора России и угрозы прихода к реальной власти правых националистов в Европе) США будут вынуждены сворачивать конфликт на Украине. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.Эти вещи реально важны. Посмотрите на Словакию, там и президент, и премьер из националистов, которые отстаивают интересы страны. Посмотрите на Венгрию. Это первые ласточки. Такие же процессы бурлят и во Франции, и в Германию — там все идет к тому же.Так же, как в России есть пассионарии, а есть условные прагматики. Прагматики занимаются страной в мирные периоды и обеспечивают ее экономическое развитие. А пассионарии давят на патриотизм и национальное сознание, призывают расширяться — как они говорят: "Пока нас не остановят".Об этом заявил Дугин 16 лет назад, применительно к российским пассионариям. Та же самая история происходит в Европе.— Можем ли мы сказать, исходя из озвученного вами, что в Европе появляется все больше политиков, которые хотят скорректировать свою политическую риторику в сторону мира с Россией?— Их не больше и не меньше. Такие политики всегда были в Европе. Вопрос в том, что они становятся более значимыми, более видимыми.Если раньше это были фрики и маргиналы с точки зрения политики, то теперь народ из-за ухудшения своей жизни и проблем начинает все больше оказывать поддержку и избирать их. Политический вес таких лидеров растёт. Пока еще они полностью не занимают позиции, позволяющие победить на выборах. Но если их популярность будет расти, то такие политики начнут активно приходить к власти.Собственно, и Антанта, которую создавали англичане с французами, появилась, чтобы сбить Германию на взлете, а не когда последняя уже развилась. Это стандартная практика всех сильных государств: попытаться задавить раньше, чем противник наберет силу.Что касается пророссийской или иной позиции националистов Европы. Если они выступают против глобалистов и США ситуативно, это их идеологическая позиция, и мы выступаем против глобалистов и Америки на данный момент — получается, что у нас общий противник. И националисты европейских стран в данном случае, конечно, за нас. Но это только, повторюсь, ситуативно.Возможно, в Европе есть пророссийские политики (а не националисты своих стран), но, если они будут отстаивать долгосрочно наши интересы, их собственный народ не поймет. У нас с европейскими националистами ключевые, а не ситуативные, интересы реально разные.— Но нам польза какая-то все-таки будет от этого?— Если противник начинает разрушать свои ряды, от него откалываются целые куски, конечно, нам от этого польза есть. От распада Варшавского договора, например, был значительный позитивный эффект для США.Сейчас ровно та же ситуация, но уже в нашу пользу, может получиться, если французские, немецкие, польские националисты придут к власти в своих странах. Они просто растащат весь Евросоюз на части, и контролировать Европу в таком случае американцы не смогут, как сейчас.Тем более националисты, как я уже сказал, вообще против США и их полуколониализма по отношению к Европе.— Как мы видим, на украинской стороне уже воюют французы, поляки, румыны, солдаты из Албании и других стран ЕС. Пока что это было неформально, но теперь пошли разговоры об официальном вводе войск на Украину. Тому пример Франция. Йенс Столтенберг также заявил, что нужно готовиться к конфликту с Россией, которая якобы нападет на НАТО. Как будет развиваться ситуация дальше?— Сценарий с приходом к власти правых сил мы обсудили выше. Если же в ЕС побеждают глобалисты, то сегодня они говорят, что надо единым фронтом выступить против России, для того чтобы не дать нам победить. И что удивительно, сейчас абсолютно одинаковой стала риторика по отношению к тому, что из себя представляет вооруженный конфликт, между российскими пассионариями, украинским руководством и властями США. Это парадоксально, но факт.Риторика одинакова во всем, кроме, естественно, направленности. Потому что у нас и Запада с Украиной интересы противоположные.Наши пассионарии, прежде всего в лице Дугина, говорят так. Дескать, есть православная цивилизация, которую сформулировал, выделил как отдельное явление идеолог Хантингтон (Дугин данного идеолога в этой части цитирует). Он сказал, что после окончания холодной войны идеологические разногласия сменили цивилизационные, и сформулировал несколько цивилизаций. Классическую западную цивилизацию, православную, китайскую, индуистскую и так далее. Так вот, Дугин, как идеолог русского мира в его пассионарности, говорит, что необходимо собрать вокруг России, а то и включить в ее состав, максимальное число стран, которые готовы с нами быть. При этом делать это, по его мнению, необходимо с помощью физической силы армии — до тех пределов, "пока нас не остановят". Дугин это прямо артикулировал.Что говорят сейчас европейцы с американцами? Они говорят ровно то же самое: "Россию необходимо остановить силовым путем; хорошо, что есть Украина, которая этим занимается — мы будем ей давать оружие".То есть наши говорят: мы идем, пока нас не остановят. Противники наши говорят: россияне идут, их надо остановить (вне чисто военных аспектов западными политиками ещё применяется термин "сдерживание"). По сути месседж об одном и том же. Однако, думаю, окончательное решение по поводу момента остановки, или, наоборот, эскалации данного конфликта принимают США. У них получается быть таким "операционным управляющим конфликта в Европе" не в силу абстрактной авторитетности или иных эмоциональных категорий, а просто потому, что они могут закрыть мировые рынки для тех, кто "проявляет непослушание" по отношению к их "настоятельным рекомендациям". Именно на этой возможности и отчасти — на "проекции силы" и основано удержание Соединенными Штатами лидирующих позиций в мире.Нельзя сказать, что в закрытии рынков для России США преуспели в полном объёме, но серьёзные проблемы создать смогли. Это признаёт и высшее российское руководство. Усилиями наших политических руководителей, экономического блока правительства российского бизнеса удаётся не упасть на дно в экономическом плане. Однако сказать, что российская экономика прекрасно развивается тоже вряд ли возможно. Если, конечно, смотреть на уровень жизни людей, а не только на номинальные показатели, которые достигаются во многом за счет роста оборонной промышленности. Сложно нести большие затраты на СВО и при этом улучшать экономику. Есть дефицит бюджета в России. Некоторые группы населения действительно стали жить лучше, но при этом другие группы стали жить хуже. Да и налоговое давление на население государство делает вынужденно. Но экономика в условиях жёстких, масштабных санкций — это уже совсем отдельная тема.Американцы же собрали к себе в значительной степени европейскую промышленность. Они ограбили Европу, забрали у нее активы, и стали богаче.Поэтому я бы пока не переоценивал ситуацию, что якобы вот-вот США рухнут и освободят пьедестал мирового лидерства. Гегемон в лице Америки еще не свергнут, и, по моим ощущениям, свергаться пока что не собирается. Тем более, как говорится, дабы бежать впереди всех необязательно быть самым быстрым, а можно замедлить прочих бегунов.

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